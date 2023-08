[株式会社W TOKYO]

大歓声とともに涙するダンス部生徒も。「舞台に立てることへの感謝を忘れずに。」と、本番に向けた意気込みを語る。



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2023年10月7日(土)に西日本総合展示場新館にて『CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、TGC 北九州 2023)』を開催いたします。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせいたします。





■大注目のメインアーティストに、“世界基準”のボーイズグループ BALLISTIK BOYZが追加決定!

さらに、北九州市立高等学校ダンス部とのスペシャルコラボレーションをサプライズ発表!



大注目のメインアーティストに、TGC 北九州 2019以来、4年ぶりのカムバック!EXILE TRIBE初のメンバー7人全員がマイクを持ち、ダンス、ボーカル、ラップ、さらにアクロバットなパフォーマンスもこなす実力派ダンス&ボーカルグループBALLISTIK BOYZが追加決定!さらに、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト(※)」の第4弾として、BALLISTIK BOYZと地元・北九州市立高等学校ダンス部とのスペシャルコラボレーションも決定し、本日2023年8月19日(土)に、北九州市立高等学校にてダンス部生徒にサプライズ発表をしました。



サプライズ発表会場に入ると同時に報道陣のカメラに気がつくと、ダンス部生徒は少し緊張した様子。集められた生徒たちに「重大発表があります。」と先生より伝えられると、緊張感はピークに。モニターに、サプライズ発表当日、マレーシア最大級のオールジャパンイベント「ジャパンエキスポマレーシア2023」出演のため、学校への直接訪問が叶わなかったBALLISTIK BOYZより届いたコメントVTRが映し出され、TGC 北九州 2023当日、BALLISTIK BOYZのアーティストライブにてバックダンサーを務めることが発表されると、大歓声とともに涙する生徒も。突然のことに頭が追いついていない様子の生徒たちに向けて「頑張って!会おうぜ会場で!」とエールが送られました。北九州市立高等学校ダンス部キャプテンの有木ひなたさんは「自分たちがTGCという舞台に立って、バックダンサーとして踊ることができるということに凄く驚きました。舞台に立てることへの感謝を忘れずに、当日に向けて、全員で一生懸命練習を頑張りたいと思います。」と、本番に向けた意気込みを語りました。







デビューアルバムが、令和デビューアーティストとしては初となるオリコン週間アルバムランキング1位を獲得!2023年は、8月29日(火)にタイの人気レーベル【HIGH CLOUD ENTERTAINMENT】より、人気俳優GULF KANAWUTとコラボした新曲「All I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT」のリリースが決定するなど、国内に留まらず、海外展開も視野に活動をする“世界基準”のボーイズグループBALLISTIK BOYZと、数々の華々しい実績を持つ北九州市立高等学校ダンス部が共演する夢のステージにご期待ください。



















全て2023年8月19日(土)現在の情報となります。

今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。予めご了承ください。



イベント名称:CREATEs presents TGC KITAKYUSHU 2023 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:TGC 北九州 2023)

開催日時 :2023年10月7日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)

会場 :西日本総合展示場新館(〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目8-1)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/kitakyushu/2023/

チケット :【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。 ※スタンディングエリアの販売はございません。

指定席:先行販売:8,500円(税込)、一般販売:9,000円(税込)/ お土産袋・LEDルミトン付

【先行販売第二弾】2023年8月12日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了

TGC公式LINE会員先行(第二弾)、

ローソンチケット先行、チケットぴあ先行、イープラス先行、楽天チケット先行

【一般販売】2023年8月26日(土)10:00から ※売切次第終了

●ローソンチケット:http://l-tike.com/

●チケットぴあ:https://t.pia.jp/

●イープラス:http://eplus.jp/

●楽天チケット:http://r-t.jp/

【チケットに関する問い合わせ先】

BEA TEL:092-712-4221(月~金 12:00~16:00)







■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。



■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業~福井県鯖江市 眼鏡~』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC(東京開催)会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国四国地方初の広島、さらに静岡、熊本、関西地方初の和歌山へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。



(※)W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクトとは・・・

株式会社W TOKYOと株式会社LDH JAPANが2022年11月にパートナーシップを組み、全国各地で開催されるTGCの場を活用し、ダンスをはじめとするエンタテインメントと自治体とのコラボレーションを通じた地域社会への貢献、SDGsの推進を目指す新たなプロジェクト。主に、SDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」を推進する老若男女幅広くダンスに触れ合える機会の創出、SDGs目標4「質の高い教育をみんなに」を推進するダンスを通じた次世代育成とエンタテインメント体験機会の創出、SDGs目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」を推進する自治体・W TOKYO・LDH JAPANみんなで協力していく、という3つの軸で活動しています。



LINE:@TGC_LINE / X(Twitter):@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / Threads:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#TGC北九州 / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV



