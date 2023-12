[合同会社ユー・エス・ジェイ]

デクたちが自身の“個性”を活かし限界を超えて立ち向かう姿に心動かされ、力みなぎる超衝撃体験期間限定開催 2024年3月1日(金)~2024年8月14日(水)



ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本が世界に誇るエンターテイメント・ブランドが集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2024』(開催期間:2024年3月1日(金)~2024年6月30日(日))を開催いたします。本イベントでは、世界中でも爆発的な人気を誇るTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」による作品史上初の4D アトラクション『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D』(開催期間:2024年3月1日(金)~2024年8月14日(水))が期間限定で登場します。







「僕のヒーローアカデミア」は「週刊少年ジャンプ」(集英社)で現在連載中、コミックスシリーズの世界累計発行部数は8,500万部を超え、2024年に連載10周年を迎えるなど、世界中から支持を得ている堀越耕平氏による大人気漫画を原作とするアニメ作品です。

今回、初コラボレーションとなる「僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの迫力とクオリティによる3D映像と、振動や水しぶきなどの特殊効果により、作品の世界を圧倒的な臨場感で体感できるシアター・ショーのアトラクションです。作品の世界と同様、最高のヒーローを目指す主人公・緑谷出久(通称デク)たちと、社会を脅かす敵〈ヴィラン〉の“個性”を使った激闘に巻き込まれ限界を超えて立ち向かう、彼らの“プルスウルトラ”な姿に、ゲストの皆さまそれぞれが勇気をもらえる超衝撃体験をお届けします。

【アトラクション開催概要】







ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに初登場する『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D』はデクを始めとするヒーローたちが“個性”を活かし戦う、ど迫力な攻撃を直に体験できる超リアルな4D アトラクションです。

ストーリーは、世界的ロックミュージシャンのコンサート警備のために会場へとやってきたデクたちの目の前に敵〈ヴィラン〉が現れ、戦いに挑む、完全オリジナル・バージョンです。大迫力の4D映像と音響、照明、振動や水しぶきなどの特殊効果により、デク、爆豪、お茶子、轟ら雄英生を始めとする馴染み深いキャラクターの“個性”と敵〈ヴィラン〉との闘いを肌で感じられるほど眼前で繰り広げられる超リアルな体験をお楽しみいただけます。雄英生が仲間とともに敵〈ヴィラン〉と戦い、試練を乗り越えてゆく「僕のヒーローアカデミア」の世界を全身で感じる、心の底から湧き上がる勇気と超衝撃体験をお楽しみください。



<ストーリー>

世界的ロックミュージシャン“ギターマインド”のコンサート警備のため、会場へとやってきた、デク、爆豪、お茶子、轟ら雄英生たち。演奏を聴きに来たオーディエンスで会場は大盛り上がりだったが… ラストライブを前に、ステージでは何やら怪しい動きが!?絶体絶命のピンチに陥ったライブ会場を、デクたちは無事救うことができるのか!!



<『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D』開催概要>

■ 期間:2024年3月1日(金)~8月14日(水)

■ 場所:シネマ 4-D シアター

■ アトラクション形式:シアター・ショー

※『シネマ 4-D シアター』は、株式会社エディオンが施設協賛しています



<「僕のヒーローアカデミア」のアトラクションをスムーズかつ確実に楽しめる『ユニバーサル・エクスプレス・パス』>

アトラクションの待ち時間を短縮して体験できる『ユニバーサル・エクスプレス・パス』に、2023年12月22日(金)より、「僕のヒーローアカデミア」のアトラクションを含むエクスプレス・パスが登場。作品の世界に全身で没入できる超興奮体験をスムーズに確実にお楽しみいただけます。

■ 販売開始: 2023年12月22日 (金) 12 : 00 ~

■ 販売場所:公式WEBサイト、チケットブース、オフィシャルホテル

JTB(WEB サイト、および店舗)、ローソンチケット(WEB サイト)

■ 券種情報 :「ユニバーサル・エクスプレス・パス4」リミテッド

下記 4つのアトラクションを 1 回ずつ優先体験

・僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D

・鬼滅の刃 XRライド ~夢を駆ける無限列車~

・マリオカート ~クッパの挑戦状~

・ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー

※詳しくは公式 WEB サイトをご確認ください





1.僕のヒーローアカデミア



【概要】『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D』

デクたちと敵〈ヴィラン〉との激闘に体ごと巻き込まれる、唯一無二の4-D アトラクションがパークに出現!自らの“個性”を活かし戦うヒーローたちのド迫力の攻撃が、3D映像に加え、水しぶきや振動などの特殊効果で、今、目の前に現れる!限界へと挑むデクたちの姿に勇気をもらう、パーク・オリジナルストーリーでおくるリアルなヒロアカの世界へ、飛び込め!

【アトラクション形式】 シアター・ショー



2.名探偵コナン



【概要】『名探偵コナン・ワールド』

リアルな登場人物のド迫力アクションに大興奮、自らの足と頭脳で本格謎解きに挑むリアル脱出ゲームに加え、絶体絶命の状況でコナンやキッドと空を飛ぶ“ストーリー・コースター”体験、さらに、美食×音楽×ミステリーの究極体験に体ごと浸る推理ライブ・レストランまで大集合!コナンたちとともに数々のピンチを乗り越える、圧倒的な達成感を味わえ。

【アトラクション形式】1.リアル脱出ゲーム 2.ストーリー・コースター 3.推理ライブ・エンターテイメント・レストラン



3.モンスターハンター



【概要】『モンスターハンター USJ祭』

『モンスターハンター』シリーズ20周年を記念して、パークでのモンスターハンターアトラクション史上最高満足度を獲得した、『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』が復活!さらに今回は、目の前に登場したリアルな作品の世界で、あの“モンハン飯”を体験できるレストラン『モンスターハンター ~セリエナの食事場~』が新登場!セリエナ、アステラの両料理長たちがふるまうメニューで英気を養い、強大なモンスターのリアルな狩りに挑め!

【アトラクション形式】1.フリーウォーク型VR 2.コラボレーション・レストラン



<『ユニバーサル・クールジャパン 2024』のアトラクションを楽しめる各種チケットを発売!>

『名探偵コナン・ザ・エスケープ』『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』などのチケットや『僕のヒーローアカデミア・ザ・リアル 4-D』の待ち時間を短縮でき、スムーズに体験できる『ユニバーサル・エクスプレス・パス』の限定バージョンを、2023年12月22日(金) より順次販売いたします。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの超リアルで超衝撃的なエンターテイメントを確実にお楽しみいただけます。



■ 販売開始: 2023年12月22日 (金) 12 : 00 ~

※販売場所、方法、価格、その他詳細などの情報は、公式 WEB サイトにてご確認ください







■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



書・紫舟

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C) 2024 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2023 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.



