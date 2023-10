[株式会社ドコモ・アニメストア]

5,500作品以上のアニメが見放題(※)の「dアニメストア」( https://animestore.docomo.ne.jp/ )では、2023年秋から始まる新作アニメの配信ラインナップを公開しております。

2023秋アニメ・配信ラインナップ:https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/fall

■2023秋アニメも豊富に配信!

dアニメストアでは、 2023秋アニメ・計71作品(※2023年10月13日 現在)の配信が決定しております!

新番組も充実のラインナップを取り揃えておりますので、2023秋アニメもぜひdアニメストアでお楽しみください!!

■《地上波先行》《地上波同時》《見放題最速》配信も多数!

dアニメストアなら、地上波や他見放題サイトよりも早く見られる作品も豊富!



‣地上波放送よりも早く見られる《地上波先行》配信

‣地上波放送と同タイミングから視聴可能な《地上波同時》配信

‣見放題動画配信サイトの中で先行して早く見られる《見放題最速》配信



※《地上波先行》&《見放題最速》 ⇒ 《地上波先行・最速》と記載

《地上波同時》&《見放題最速》 ⇒ 《地上波同時・最速》と記載

※詳細は次項目「■2023秋アニメ・配信決定一覧」 及び ラインナップページをご確認ください



■2023秋アニメ・配信決定一覧 (※2023年10月13日 時点)

≪独占配信≫

・ヤンキーハムスター シーズン4



≪地上波先行・最速≫

・陰の実力者になりたくて! 2nd season

・盾の勇者の成り上がり Season 3

・経験済みなキミと、経験ゼロなオレが、お付き合いする話。

・ラグナクリムゾン

・でこぼこ魔女の親子事情

・オーバーテイク!



≪地上波同時・最速≫

・デッドマウント・デスプレイ

・私の推しは悪役令嬢。

・とあるおっさんのVRMMO活動記

・攻略うぉんてっど!~異世界救います!?~

・最果てのパラディン 鉄錆の山の王

・豚のレバーは加熱しろ

・ティアムーン帝国物語~断頭台から始まる、姫の転生逆転ストーリー~

・僕らの雨いろプロトコル



≪地上波同時≫

・鴨乃橋ロンの禁断推理

・暴食のベルセルク

・しーくれっとみっしょん~潜入捜査官は絶対に負けない!~【オンエア版】



≪見放題最速≫

・B-PROJECT ~熱烈*ラブコール~

・SHY

・かげじつ!せかんど

・16bitセンセーション ANOTHER LAYER

・アニメ「ビックリメン」

・アンダーニンジャ

・はめつのおうこく

・クズ悪役の自己救済システム(日本語吹替版)

・ぬいストーリー

・新しい上司はど天然

・帰還者の魔法は特別です

・君のことが大大大大大好きな100人の彼女



≪見放題≫

・川越ボーイズ・シング

・『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima +

・カミエラビ GOD.app

・ひきこまり吸血姫の悶々

・め組の大吾 救国のオレンジ

・忍ばない!クリプトニンジャ咲耶

・TVアニメ「カノジョも彼女」Season 2

・ドッグシグナル

・オチビサン

・キャプテン翼シーズン2 ジュニアユース編

・Paradox Live THE ANIMATION

・柚木さんちの四兄弟。

・ウマ娘 プリティーダービー Season 3

・絆のアリル

・Dr.STONE 第3期

・アイドルマスター ミリオンライブ!

・キボウノチカラ~オトナプリキュア’23~

・放課後少年花子くん

・まついぬ

・ミギとダリ

・葬送のフリーレン

・TVアニメ『MFゴースト』

・アンデッドアンラック

・薬屋のひとりごと

・アークナイツ【冬隠帰路/PERISH IN FROST】

・SPY×FAMILY Season 2

・万聖街

・七つの大罪 黙示録の四騎士

・全力ウサギ(2023)

・『チキップダンサーズ』(3期)

・シャングリラ・フロンティア

・聖女の魔力は万能です Season2

・ガンダムビルドメタバース



≪レンタル≫

・ゴブリンスレイヤーII

・星屑テレパス

・聖剣学院の魔剣使い

・ポーション頼みで生き延びます!

・「東京リベンジャーズ」天竺編

・お嬢と番犬くん

・冒険者になりたいと都に出て行った娘がSランクになってた

配信日時等の詳細はサイトにて随時更新→ https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/fall

その他、新番組を存分に楽しめる企画も随時展開いたしますので、特集企画等も合わせてご覧ください!

特集一覧: https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/feature_index

◆ご利用料金:月額550円(税込)

※アプリから入会頂く場合は月額650円(税込)となります。

※契約日・解約日にかかわらず、毎月1日から末日までの1か月分の料金となります。日割り計算はいたしませんのでご注意ください。



【初回は初月無料】

※アプリから入会頂く場合は入会日から14日間無料となります。

キャンペーン期間中(2014年11月8日~)に初回お申込みの場合に限り、7日間の初回無料期間を31日間に延長して適用します。一部無料とならない場合や無料期間が途中で終了となる場合があります。詳細はdアニメストアの利用規約などをご確認ください。31日経過後もご利用の場合は、その月から1か月分の料金がかかります。その他適用条件は7日間無料と同様になります。ただし31日間の初回無料期間が適用されている間は、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがあります。過去に7日間の初回無料の適用を受けたお客さまで本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。本キャンペーンは予告なく中止および内容を変更させていただく場合がございます。

本サービスの詳細についてはドコモのHPをご確認ください。

【NTTドコモ→商品・サービス→スマートライフ→エンターテイメント→dアニメストア】

※2023年7月7日時点



