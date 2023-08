[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、令和5年7月末に東京ポートシティ竹芝にて開催された『AI&ChatGPT展』にHELP YOUが出展いたしました。今回のイベントでは、ピッチにも登壇し、AIとRPAを活用した「業務最適化」の具体的な成果事例をご紹介しました。AI×アウトソーシングによる新時代のビジネス改革についてのヒントが満載。また、全国でのAI活用とその実態についての独自調査結果もご紹介しました。







AI&ChatGPT展について





▼開催概要



開催日時:2023年7月末

開催場所:東京ポートシティ竹芝 PORT HALL



▼開催趣旨

「AI」がもたらす革新的なビジネスチャンスを、展示会形式でお届けする『AI&ChatGPT展』にHELP YOUが出展いたしました。現代のAI技術は、深層学習やニューラルネットワークを活用し、驚くべき進化を遂げています。テキストや画像など多様なデータの生成に対応できるようになり、この進歩により、ビジネスや教育分野において新たな可能性が開けました。以前は実現不可能とされていた課題にも、AIの力によって突破口が生まれることが期待されています。

今回のイベントでは、ピッチに登壇し、AIとRPAを活用した「業務最適化」の具体的な成果事例をご紹介しました。AI×アウトソーシングによる新時代のビジネス改革についてのヒントが満載。また、全国でのAI活用とその実態についての独自調査結果もご紹介しました。



当日の様子





AIは人手不足の解決策となるか?これからの組織体制



当日は展示会の出展に加え、ピッチにHELP YOU広報の小澤が登壇しました。日本における人手不足の深刻な実態や、日本企業の人手不足の解消法、AIなどの最新のテクノロジーを活用した業務効率化を実現した事例など、分かりやすくお伝えしました。



日本における人手不足の深刻な実態



日本の高齢化が進行し続けており、2010年からは日本の総人口が縮小しています。15~64歳の層と、65歳以上の層の比率を見ると、近い将来、この2つの層が逆転する可能性が高まっています。



※参考:内閣府(2023)「令和5年版高齢社会白書」

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2023/zenbun/05pdf_index.html





日本企業が取り組むべき6つのこと



この人口減少禍では、人手不足による採用難により、企業の倒産の可能性が高まっていきます。そんな中で日本企業はどんなことに取り組むべきでしょうか?今回は下記の6つの方法をご紹介しました。





上記の6つの方法のうち、当社では、4.外部に任せる(アウトソーシング)6.生産性向上(RPA、AIの活用)による課題解決に向けたご支援をしております。



実際にHELP YOUによる支援を受けた方からの声



実際にHELP YOUをご利用いただいた方からは、下記のようなお声をいただくことができました。





まとめ



私たちHELP YOUは、AIやRPAをはじめとする最新テクノロジーに強い組織を目指し、人の力と効果を最大化させる最新技術を活用して日本の人手不足解消・生産性向上に貢献しています。2023年2月には「HELP YOU AIラボ」を立ち上げ、最新技術に関する研究を進めてきました。より多くのことを「安く・早く・正確に」対応し、お客様の事業成長をご支援してまいります。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000495.000059127.html



登壇者からのコメント:HELP YOU広報 / 小澤美佳







「HELP YOU」は、先端技術とアウトソーシングの融合で、企業の人員不足や業務過多、採用の難しさなどの問題を解消するためのサポートを行っています。今回の展示会では、AIとRPAを駆使した「業務効率化」に焦点を当て、AIと人によるサポートの融合による労働力不足の克服策を提案しました。



さらに、私たちが実施した全国規模のAI利用意識調査の成果も紹介し、国内企業がAIの導入において直面する問題点についても公開しました。このイベントを通じて、多くの企業の問題を解決するヒントにつながっていましたら幸いです。





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



