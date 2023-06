[冒険社プラコレ]

花嫁アプリ「PLACOLE & DRESSY|プラコレ &ドレシー」を運営する、冒険社プラコレ(本社:神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO:武藤功樹)は、TikTokユーザーの声から生まれたウェディングドレスの第4弾デザインを制作、DRESSY ONLINE(ドレシーオンライン)で販売開始しました。





「PLACOLE&DRESSY」がつくる、着る人や空間に魔法をかけるウェディングドレスブランド『Wands-ワンズ』。PLACOLE&DRESSYがユーザーの声をデザインに取り入れ、デザイン性と価格のバランスに優れた、高品質なドレスをお届けしています。今回は、TikTokユーザーの声から生まれたウェディングドレスの第4弾デザインを制作。DRESSY ONLINE(ドレシーオンライン)で販売開始したことをお知らせします。







2wayティアードフレアスリーブ ドレス





PD-WDOR-211 ¥74,000

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-211

大きなフリルのお袖がエレガントなスレンダーライン。しっとりと高級感のある生地で、特有の美しいドレープが魅力のドレス。ウエスト周りはタイトに仕上げながら、身体のラインを拾いすぎないように、スカートにはソフトな広がりを持たせました。





2wayボリュームパフスリーブ スレンダードレス





PD-WDOR-212 ¥76,000

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-212

トレンドのパフスリーブを、スレンダーラインのドレスに組み合わせて、おしゃれで洗練された印象に仕上げました。





2wayプリーツキャンディスリーブ ドレス





PD-WDOR-213 ¥76,000

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-213

キャンディーのようなフォルムのお袖が印象的なドレス。細いプリーツ加工のはいった生地で、ドレス生地とのコントラストがおしゃれ。





2wayボリュームパフスリーブ オーガンジードレス





PD-WDOR-221 ¥76,000

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-214

オーガンジーのドレスに、大きなパフスリーブを組み合わせました。トレンド感もありながら、誰でも着やすいデザインのドレスです。





2wayチュールスリーブ オーガンジードレス





PD-WDOR-222 ¥76,000

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-222

ふんわりとしたチュールのお袖がかわいいドレス。「美」や「喜び」の象徴とされているちょうちょがレースになり、袖口や肩にとまっているようなデザインです。







オーガンジードレス





PD-WDOR-223 ¥72,000

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-223

シンプルなオーガンジーのドレス。お客様の声をもとに、ビスチェのカットラインや、スカートのボリューム感にこだわって作っています。トレーンもしっかり長さががあり、後ろ姿も華やか。専用パニべが付属しています。







カットジャカードフラワードレス





PD-WDOR-231 ¥80,000

https://weddingdress.pla-cole.wedding/c/original/original_dress/PD-WDOR-231

花の織り模様が表情豊かな、カットジャカードのドレス。高級感ある生地をたっぷりつかって、華やかに仕上げました。オリジナルのドレスのなかでもとくに人気の、背中の露出が少ないデザインです。







■PLACOLE&DRESSY オリジナルドレスブランド 『Wands-ワンズ』





Wands wants to be one’s special.まるで魔法の杖“wand”のように。着る人や空間に魔法をかけるウェディングドレス。誰かの特別な1着になることを願ってデザインしています。PLACOLE&DRESSYがユーザーの声をデザインに取り入れ、デザイン性と価格のバランスに優れた、高品質なドレスをお届けします。



PLACOLE&DRESSYブランドストーリー





Magical in life -人生に魔法を-PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE&DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE&DRESSY(プラコレ&ドレシー)『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。



今月の表紙■6月号表紙





カバーモデル:女優 箭内夢菜

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202306-placoledressy/



冒険社プラコレの冒険日誌





冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、ブライダル業界で初めて「チャットサービス」を開始し、現在では全国でサービスを展開。従来の結婚式場を検索するサービスとは一線を画し、プランナーさんとweb上でつながる「webチャットプラットフォーム」として、SNSや口コミを中心に広まり、2023年6月現在では、会員登録数が12万組を突破しました。

具体的には、カップルは式場検索ではなく、ウェディング診断からスタート。その診断結果をAIが分析し情報を配信、それに対するカップルの反応やアクションを学習し、最適化な情報を再配信します。また、AIでは解決できないお悩みは、全国在住のご当地アドバイザーや、2230名を超える結婚式場に所属をするウェディングプランナーに、直接チャットで質問や相談をすることが可能です。

チャットひとつで全ての悩みが解決できる「PLACOLE WEDDING」には、ご利用者様の50%が他媒体を利用せずPLACOLE WEDDINGのみ利用、また、NPS調査でも70%以上のユーザーが友人に勧めたいと回答いただきました。運営側が驚くほど、毎日たくさんの“ありがとう“の声を頂けるサービスになりました。

2023年6月現在、月間4000組以上のカップルが新規会員登録、合計2230名以上のウェディングプランナーが登録し、導入会場数は1750会場を越え、ブライダル業界初のチャットコミュニケーションメディアとして、独自の立ち位置を確立しています。公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は80万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破! 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト“DRESSYONLINE”も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE & DRESSY │プラコレ& ドレシー」は2023年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。



【会社概要】

社名:冒険社プラコレ

URL:https://pla-cole.co/

所在地:神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立:2015年11月2日

代表取締役CEO:武藤功樹

事業内容

『PLACOLE&DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファンションメディア事業

『DRESSYCAFE/DRESSY ROOM &Tea』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業



冒険社プラコレは、オフィスでも、自宅でも、北海道でも、ハワイでも、パリでも、世界中の仲間達と同じ空間、時間で働くことができる『ViKet Town(ビケットタウン)』(メタバース空間)を本社としています。通勤時間や居住場所の制限をなくす事で、人生の選択肢が増える『自由な未来』を目指す会社です。

オフラインの環境や事業にも力を入れており、2022年1月に、JR横浜タワーにベースオフィスを開設。2022年3月に、DRESSY ROOM(女性に魔法をかける空間店舗)を横浜、鎌倉に2店舗目となるお花とドレスと紅茶のお店DRESSY ROOM &Teaを開業いたしました。全国、全世界に展開し、横浜から世界へ、世界中で愛されるサービスを展開してまいります。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY(プラコレ&ドレシー)

IOS:https://apple.co/3JraLIz / Android:https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING (プラコレウェディング)

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY(ドレシー)

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny(ファーニー)

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE(ドレシーオンライン)

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMA

https://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSY ROOM & Tea KAMAKURA

https://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/



▪ViKet Town(ビケットタウン)

https://viket-town.com/

▪IG analytics

https://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA(SNS+LP) PLAN

https://pla-cole.co/works_lp/



【運営SNS】





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-18:46)