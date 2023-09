[ラッシュジャパン合同会社]

~ ポジティブなバスタイムへ誘うアイコニックな形のバスボムやソープが登場~



英国発のナチュラルコスメブランドLUSH(ラッシュ)は、世界一有名なファッションドール「Barbie(TM)(バービー)」とのコラボレーション『Barbie(TM) x Lush』のバスボム(入浴料)やソープを含む全9種をラッシュ公式アプリ及び公式オンラインストアにて9月4日(月)より先行発売、全国77店舗では9月8日(金)より数量限定で発売いたします。







本件に関するリリースはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d6160-574-38de31290c91f153b5636f9836c315ee.pdf



ピンクはパワフルでエンパワーメントを象徴する色。今回は新鮮な原材料を使ったカラフルで香り豊かな商品開発で知られるラッシュならではのコラボレーションが生まれました。自分を高めるセルフケアルーティンを行うバービーをイメージしながら、リサイクル可能な再生プラスチックのみを使用したパッケージ、パッケージフリーである「ネイキッド」商品、地球をよりみずみずしく豊かな状態で次世代に届けることができる原材料、そしてバービーのポジティブな世界観に没入できる商品を展開いたします。中でも、ラッシュの共同創立者であり商品開発者のモー・コンスタンティンが生みの親であるバスボムをはじめ、Barbie(TM)のイメージカラーであるピンクを色調としたポジティブなお風呂の中でのセルフケア商品をラインナップしました。



「Barbie(TM)のようなブランドとのコラボレーションはラッシュにとってまさに夢の実現です。Barbie(TM)は常に新しい価値観を産み出し続けていると思います。私たちは、Barbie(TM)のセルフケアのルーティンがどのようなものかを想像しながら、このコラボレーションを作りました。ピンクのパワーを感じていただけるコレクションです!」

- ラッシュ クリエイティブ・コンセプト・ディレクター メロディ・モートン



ラッシュは企業信念のもと、お客様に新鮮な原材料を使った商品とゴミを最小限におさえるショッピング体験を提供しています。『Barbie(TM) x Lush』コラボレーションでも、地球をよりみずみずしく豊かな状態で次世代に届けることができる原材料を使い、ハンドメイドにこだわり作っています。ソープやバスボムなど、完全にパッケージを必要としない「ネイキッド(裸)」商品開発というチャレンジを継続し、ラッシュが過剰包装と闘う化粧品業界をリードすることで、私たちが暮らす地球をよりみずみずしく、豊かな状態にしていくことを目指します。また、容器に入った商品もラッシュの循環型容器返却プログラム「BRING IT BACK」により、限りある資源を使った容器を一つでも多くお客様に返却いただくことで、資源を可能な限り使用し続けることができます。





『Barbie(TM) x Lush』コラボレーション商品詳細





■パッケージに入っていない「ネイキッド(裸)」商品

ラッシュの共同創立者のひとりであるモー・コンスタンティンはシャンプーバー(固形シャンプー)やバスボム(入浴料)など現在のコスメ業界では多く目にするような商品を30年以上前に開発しました。更に、ラッシュは長年にわたり固形石鹸で手を洗うことを推進してきました。パッケージをリサイクルするより環境に配慮しています。また、長年にわたり環境に配慮した商品を開発し続けてきたラッシュでは、全商品の6割以上を商品の使用後にはゴミになってしまうプラスチックパッケージを使用していない「ネイキッド(裸)」の状態で販売しています。また、日本でも10年以上のトライアンドエラーを繰り返しながら、2016年より順次ネイキッド商品の販売を行っています。

「ネイキッド(裸)」について:https://weare.lush.com/jp/lush-life/our-ethics/naked/





バービー(ボディバーム)

¥2,000 (税込)

軽い感触の固形のボディバームはお肌に乗せるとすぐになじむので日々の保湿に大活躍しそうなアイテムです。プラスチックフリーのキラキラのラメがお肌の表面で光をキャッチして、ベビーピンクの輝きを放ちます。高い保湿力のフェアトレードのオーガニックカカオバター配合です。







バービーバス(バスボム)

¥1,200 (税込)

今や「バスボム」はオックスフォード辞典に載るまで世間からも広く認知され、入浴料の代名詞として知られるラッシュを代表する商品の一つです。『バービーバス』の真ん中には植物性バターたっぷりのバスメルツとプラスチックフリーのラメが贅沢にイン!バスタブからあがれば、柔らかできらめくお肌に。







バービーソープ ヒール(ソープ)

¥1,200 (税込)







バービーソープ ハンドバッグ(ソープ)

¥1,200 (税込)







バービーソープ ブームボックス(ソープ)

¥1,200 (税込)

<ソープ共通製品説明>

成分の約1/4を占める水分を、よりお肌を柔らかくしてくれる豆乳に置き換えたソープです。さらに、保湿成分として潤いを与えるゴールデンキャスターシュガー、お肌を柔らかくするコーンスターチを配合。ソープベースには、オリーブオイル、カカオバター、ヒマシ油(かオイル)、ココナツオイルを使用しています。爽やかな酸味とまろやかな甘味がマッチした香りです。





■ラッシュの循環型容器返却プログラム「BRING IT BACK」対象商品

これは、お客様が容器入りの商品をご購入いただく際、その容器はラッシュからお貸ししている資源と捉え、ご返却いただくためのプログラムです。返却された容器は、これまで通り水平リサイクルされ、ラッシュの新たな容器として生まれ変わります。使用後の対象容器を5つ店舗に持ち込むことでフレッシュフェイスマスクと交換、または1つにつき、30円を商品会計時に利用も可能です。※パフューム容器のみ対象外です。

「BRING IT BACK」について:https://weare.lush.com/jp/lush-life/our-impact/bring-it-back/







バービージェリー(ジェリーマスク)

¥2,000 (税込)

お肌を清潔にするクレイに、お肌に潤いを与えるカラギーナンを加えることで、ジェリーのようなプルプルの質感のマスクが誕生しました。合成保存料を使用していないセルフプリザービング処方です。ディープなクレンジング効果は控えめに、保湿とソフトニング効果にフォーカスしたマスクです。









バービードリーム(ボディスクラブ)

¥1,920 (税込)/ 135g

ふわふわに柔らかいマシュマロのようなテクスチャーのこのスクラブ。濡らした肌に、適量を優しくマッサージするようになじませ洗い流してください。お肌を磨くキャスターシュガーのスクラブ、ツヤと潤いを与えるカカオバター、アーモンドオイル、ココナツオイルを配合しバランスよく仕上げています。







バービー X ラッシュ(パフューム)

¥6,900 (税込)/ 30ml

インハウスの調香師が今回のコラボのために作った数量限定のパフューム。甘いお菓子のようなスイートな香りがベースとなり、ミドルにはチェリーのようなフルーティーな香りが感じられます。甘い香りがベースになりながらも、トップにシトラスやフレッシュな香りを感じさせることで甘すぎない香りを実現しました。







バービーピンク(シャンプー)

¥2,000 (税込)/ 110g・¥4,000 (税込)/ 275g ・ ¥6,600 (税込)/ 530g

「自分上最高の髪と過ごす一日」になりそうな予感を思わせるシャンプーは、ラッシュのクリスマスの定番「フェアリーキャンディ」の甘い香りを連想させます。髪を柔らかく整えるマシュマロウ(アルテア根エキス)、保湿効果のあるカメリアオイル、髪にツヤをもたらすフレッシュなビートとストロベリーのジュースが配合されています。



バービー(Barbie(TM))について

2024年にデビュー65周年を迎える世界一有名なファッションドール「バービー」は、1959年のデビュー以来、女性を取り巻く環境の変化を映して来ました。バービーは、ファッションだけではない、多様性“ダイバーシティ”(性別、人種、職業、体型など)を表現し、未来に向かって自分らしく進んでいく人々とともに歩んでいます。小さなお子さまから大人まですべての人にとって、時には憧れの存在でもありながら、今までも、そしてこれからも、一人ひとりが持つ可能性を一緒に支えていきます。

公式サイト:https://mattel.co.jp/toys/barbie/

X(Twitter):https://twitter.com/barbiejp_cp

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC9pk4a285bymtQAigvGci8w

ロールモデルインタビューサイト:https://mattel.co.jp/barbie60th_interview/



マテル社について

マテル(Mattel)グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー(Barbie(R))のほか、ホットウィール(Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス(Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス(Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。



『Barbie(TM) x Lush』に関して(9月4日公開)

ラッシュ公式オンラインストア:https://www.lush.com/jp/ja/c/barbie?t=1693441877970

公式アプリ :https://apps.apple.com/jp/app/lush-fresh-handmade-cosmetics/id946403534

#BARBIEXLUSH



ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100%ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約95%の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルをふんだんに使用し、動物実験をせず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で手作りしたスキンケア、ヘアケア、バス製品などですべての人の健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。原材料の新鮮さ、本質的な意味においてオーガニックであることに価値をおいて開発する商品は、フレッシュなうちに使用することで原材料の効果を最大限実感することができると信じています。「ラッシュ」の名が示す通り、毎日の生活を「みずみずしく豊か」に、よりハッピーでヘルシーなものにしたいと考えます。倫理的であること、そしてサステナビリティのその先を目指し、原材料調達から商品開発やパッケージの資材調達など、リジェネラティブであること(再生可能性)を最優先にあらゆる企業活動を行っています。

( https://www.lush.com/jp/ )











企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-14:46)