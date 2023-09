[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

販売期間:2023年9月16日(土)~



有名ゲームタイトルをイメージした6種類のドリンクはどれもかわいらしいデザインで、ファンならずとも必見です。第1弾という通り、今後第2弾以降の展開を予定しておりますのでご期待ください。





株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下当社)は、GiGO渋谷で展開中の「Fangamer Japan in GiGO」で、テーマドリンク「ゲーマードリンク 第1弾」を2023年9月16日から販売を開始いたします。

「Fangamer Japan in GiGO」はゲームグッズの制作・販売を行うFangamer LLCの日本支社Fangamer Japan(所在地:愛知県蒲郡市 代表者:ライクワイン・マーク・ジョセフ)のオフィシャルショップとして、2023年7月21日にオープンいたしました。

隣接する「GiGOのたい焼き 渋谷」で販売中のコラボたい焼き「ゲーマー焼き 第1弾」が大好評販売中で、「ゲーマードリンク 第1弾」は飲食コラボの続編にあたります。



【ゲーマードリンク 第1弾概要】





販売期間:2023年9月16日(土) ~ 2024年1月31日(水)予定

販売店舗:GiGO渋谷

営業時間:11:00 ~ 20:00 ※予告なく変更となる場合があります。

価格:700円(税込)

※ ご注文1点につき、オリジナルコースター(全12種)を1枚ランダムで差し上げます。





【種類(全7種)】

■UNDERTALE ナプスタブルーク&ニンゲン

カルピスジュース ラムネゼリー アレルゲン:卵・乳



■DELTARUNE ラルセイ

メロンソーダ ブルーハワイゼリー アレルゲン:卵・乳



■Hollow Knight ホーネット

ピーチジュース ストロベリーゼリー アレルゲン:卵・乳



■OMORI オモリ

コーラ グレープゼリー アレルゲン:卵・乳



■VA-11 Hall-A ジル

ピーチジュース グレープゼリー アレルゲン:卵・乳



■ゆめにっき モノ子&しんごう

カルピスジュース ストロベリーゼリー アレルゲン:卵・乳







※詳細は公式HPおよび店舗公式Twitterをご確認ください。

※画像 写真はイメージです。 実物とは異なる場合がございます。

※販売数には限りがございます。なくなり次第、終了となります。

※コースターの絵柄はコラボたい焼きと同じ絵柄です。

※コースターの絵柄はランダム提供に付きお選びいただけません。



【開催記念リツイートキャンペーン】





キャンペーン開催を記念したフォロー&リツイートキャンペーンを実施いたします。

Twitterアカウント(https://twitter.com/GENDA_GiGO)をフォローの上で、該当のツイートをリツイートされたお客さまの中から抽選で5名様に「オリジナルコースターコンプリートセット(全12種)」をプレゼントいたします。



実施日時

2023年9月14日(木) ~ 9月24日(日)

応募規約

https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

【Fangamer Japanとは】





Fangamer(ファンゲーマー)は、2008年にアリゾナ州ツーソン市で設立されたゲームグッズ制作会社です。ゲームファンの目線から自分たちでも使いたいと思えるゲームグッズを作り、企画・デザインから出荷まですべて社内で行っています。2017年には、日本支社にあたるFangamer Japanを愛知県 蒲郡市に設立。現在、Fangamer Japanでは本社から仕入れた商品をメインに販売していますが、今後は日本人のアーティスト・デザイナーと共にFangamer Japanオリジナル商品もリリースしていく予定です。

公式サイト:https://www.fangamer.jp/

Twitter:https://twitter.com/fangamerjp





著作権表記





Fangamer Japan

Copyright 2023 Fangamer LLC

UNDERTALE

UNDERTALE (C) Toby Fox 2015-2023. All rights reserved.

DELTARUNE

DELTARUNE (C) Toby Fox 2018-2023. All rights reserved.

Hollow Knight

Hollow Knight (C) 2023 Team Cherry

OMORI

OMORI (C) OMOCAT, LLC 2023

VA-11 Hall-A

(C)2023 Sukeban Games

ゆめにっき

(C)2004-2008 kikiyama (C) Project Yumenikki

GENDA GiGO Entertainment

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



・GiGOグループのお店情報サイト ⇒ https://tempo.gendagigo.jp



