伊勢丹新宿店では11月8日(水)に先行発売をスタート。同日スタートのプロモーションイベントを14日(火)まで開催。



華やかなショーウィンドウ、街のイルミネーションにときめくホリデーシーズン。そんな心が躍る季節に、芳しい香りと全身をしっかりと保湿するニュクス「プロディジュー オイル」が入ったスペシャルセットが登場します。







2023年11月15日(水)から全国発売するのは、1本でマルチに使える「プロディジュー オイル」シリーズ3種それぞれの香りを堪能しながらしっかりと保湿ケアができる、ホリデーシーズン限定の「コレクション キット」。華やかなリボンのデザインをあしらったボックスが楽しい気分を盛り上げます。伊勢丹新宿店では、11月8日(水)から先行発売を開始、POP UP SHOPも期間限定でオープン!贅沢なセルフケアとして、大切な人へのギフトとして、好みに合わせて選べるラインナップが揃います。

◎プロディジュー オイルが入った「コレクション キット」3種:

顔・体・髪にマルチに使えるプロディジュー オイルの各種現品に、同じ香りのシャワージェル、フレグランス、キャンドルをセット。





プロディジュー コレクション キット 7,590円(税込) 数量限定発売

<ニュクス>を代表する「プロディジュー オイル」は、うっとりとするような甘い芳醇な香りが虜になると評判のベストセラー。全身を甘美な香りで包み、優雅なひとときをお届けします。

<内容>プロディジュー オイル 100mL/ プロディジュー シャワー オイル 100mL/プロディジュー ル オード パルファム 15mL/ プロディジュー キャンドル 70g





プロディジュー フローラル コレクション キット 7,590円(税込) 数量限定発売

フレッシュなフローラルの香りで、楽しく華やいだ気分を演出するプロディジュー フローラル オイル。爽やかで女性らしいフローラルの香りがお好みの方におすすめのコフレです。

<内容>プロディジュー フローラル オイル 100mL/ プロディジュー フローラル シャワー ジェル100mL/ プロディジュー フローラル ル オードパルファム 15mL/ プロディジュー フローラル キャンドル 70g





プロディジュー ネロリ コレクション キット 8,250円(税込) 数量限定発売

落ち着きと安らぎをもたらすネロリの香りで、癒しのひとときを演出するプロディジュー ネロリ オイル。ジェンダーレスな香りは、男性へのギフトとしてもお勧めです。

<内容>プロディジュー ネロリ オイル 100mL/ プロディジュー ネロリ シャワー ジェル 100mL/ プロディジュー ネロリ ル オードパルファム 15mL/ プロディジュー ネロリ キャンドル 70g



プロディジュー オイル ミニコレクション 3,300円(税込) 数量限定発売

プロディジュー オイル シリーズ3種のミニサイズ(各10mL)をセット。手軽なギフトや旅行など携帯用としてはもちろん、友人や家族と香りやテクスチャーの好みでシェアしても楽しいセットです。

<内容>プロディジュー ゴールド オイル10mL/プロディジュー オイル10mL/ プロディジュー フローラル オイル10mL



全国発売:11月15日(水)

先行発売:11月8日(水): 伊勢丹新宿店、ジャルダン デ パルファム各店(https://jardindesparfums.jp/) 、ニュクス公式オンラインショップ (https://www.nuxe.co.jp/ *コフレ情報は11月8日から掲載されます)



【イベント情報】新製品の先行発売を記念したPOP UP SHOPが期間限定でオープン!

特別な購入特典などもご用意し、お越しをお待ちしております。



〈ニュクス〉POP UP SHOP

期間:11月8日(水)~11月14日(火)

場所:伊勢丹新宿店 本館地下 2 階 ビューティアポセカリー / パーク 書籍&プロモーション





ニュクス公式インスタグラム @nuxe_ japan



