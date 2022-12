[Deckers Japan合同会社]

HOKAは、2023年1月29日(日)に開催される『大阪国際女子マラソン』に出場する一般競技者「スーパー一般ランナー」を、HOKAの公式サイトや大会当日の会場にてご紹介するキャンペーンを実施します。また、大阪では初となるポップアップストア「HOKA OSAKA MIDOSUJI POP UP STORE」を、 2022年12月16日(金)~2023年10月22日(日)の期間でオープンします。SNSでも『大阪国際女子マラソン』をみんなで応援するキャンペーンを、2023年1月1日より展開します。







(2022年12月13日)- TOKYO, Japan, 独自のテクノロジーによって極上の履き心地を実現する HOKA(R) ホカ(R) (a division of Deckers Brands/NYSE:DECK)は、スポーツを楽しむすべての人に向けた革新的なパフォーマンスフットウェアおよびアパレルブランドです。



このたび、HOKAは、2023年1月29日(日)に開催される『大阪国際女子マラソン』のオフィシャルパートナーとして、参加するすべてのランナーを応援します。HOKAは、『大阪国際女子マラソン』事務局と共に、トップアスリートだけでなく同じスタートラインに立つ全出場ランナーにスポットライトをあて、新たなメッセージを伝えるキャンペーンを実施します。キャンペーンでは、『大阪国際女子マラソン』に出場する一般競技者を「スーパー一般ランナー」として、HOKAの公式サイトや大会当日の会場にてご紹介していきます。HOKAのムービーシリーズ「HUMANS OF HOKA」へ出演いただくほか、ランナーの地元の駅や、JR大阪駅、阪急梅田駅に掲出するブランドビジュアルに登場いただきます。大会当日には、 『大阪国際女子マラソン』にチャレンジする全出場ランナーのお名前を、出場ランナー紹介横断幕やのぼりに載せて掲出します。



また、大阪では初となるポップアップストア「HOKA OSAKA MIDOSUJI POP UP STORE(ホカ 大阪御堂筋ポップアップストア)」を、 2022年12月16日(金)~2023年10月22日(日)までの期間、大阪・御堂筋にオープンします。国内のHOKAの店舗で最も広く、2Fにはランニングクラブスペースも設けます。



さらに、 2023年1月1日(日)~3月30(木)の期間では、TwitterとInstagramで「#私には走る理由がある」キャンペーンを実施します。期間中、指定のハッシュタグをつけて、ご自身の走る理由や来年のトレーニング・ランニングに関する抱負をSNSに投稿いただいた方の中から、抽選で2名様に「HOKA直営店舗でのVIPお買い物体験」をプレゼントします。



キャンペーンとポップアップストアの詳細は、以下をご覧ください。





『大阪国際女子マラソン』応援キャンペーン概要



HOKAは、3時間7分という厳しい制限をクリアし『大阪国際女子マラソン』に出場するすべての市民ランナーを祝し、大会事務局と共に、彼女たちのランナーカテゴリーを「スーパー一般ランナー」と称し、今後はこのカテゴリー名でテレビ等のメディアでも紹介していきます。HOKAでは、彼女たち「スーパー一般ランナー」を応援し、その姿を取り上げ、新しいメッセージを伝えていきます。トップランナーと同じスタートラインに立つという夢を実現した彼女たちを祝福し、 『大阪国際女子マラソン』にチャレンジするすべてのランナーにスポットライトをあてる様々なコンテンツを展開します。彼女たちが走り続け、チャレンジし続ける姿や思いを物語るキャンペーンは、2023年元旦より順次スタートします。



・ 大会にチャレンジするランナーから2、3名を選出し、HOKAのムービーシリーズ「HUMANS OF HOKA」に登場いただき、HOKAの公式サイトにて公開します。



・ 出場ランナー15、6名の方には、HOKAのブランドビジュアルに登場いただき、ランナーの地元の駅や『大阪国際女子マラソン』が開催されるJR大阪駅、阪急梅田駅のOOHにて掲出します。



・ 大会当日は、大会事務局と協力し、『大阪国際女子マラソン』にチャレンジする全ランナーひとりひとりのお名前を、会場に設置されるランナー紹介横断幕やのぼりに載せてご紹介します。





期間限定店舗「HOKA OSAKA MIDOSUJI POP UP STORE」概要



『大阪国際女子マラソン』の開催を祝し、大阪では初となるポップアップストア「HOKA OSAKA MIDOSUJI POP UP STORE」を、12月16日(金)から2023年10月22日(日)までの期間でオープンします。本ポップアップストアは、これまでに国内でオープンしたHOKAの店舗の中で最も広い店舗です。1Fはショッピングフロア、2Fはランニングクラブスペースとしてご使用いただけます。



HOKA OSAKA MIDOSUJI POP UP STORE(ホカ 大阪御堂筋 ポップアップストア)

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-2- 御堂筋ミナミビル

開催期間:2022年12月16日(金)~ 2023年10月22日(日)

営業時間:11:00~20:00 ※2023年1月1日(日)は休業





店内の内装

HOKAのブランドカラーであるブルーをアクセントにした、木目調の落ち着いた雰囲気。スケルトンを活かしたモダンでアーバンなデザイン。



■1F ショッピングフロア

・HOKAのランニングをはじめ、トレイルランニング、ハイク、ライフスタイルのフットウェアからアパレルやアクセサリーを展開。

・最新のランニングシューズを試走できるトレッドミルを完備。

・3Dスキャンで足のサイズや形を正確に計測し、おすすめのシューズをご提案するサービスを行います。



■2F ランニングクラブスペース

・着替え用フィッティングルームを4室完備。

・ランニングに便利な小型ロッカー(34.5cm×34.5cm)12台とミネラルウォーターを完備しており、ランニングステーションとしてもご活用いただけます。(シャワーはございません。)

・ラン後ゆったり過ごせるソファースペースなどがあります。





「#私には走る理由がある」キャンペーン概要



SNSでは、『大阪国際女子マラソン』をみんなで応援するキャンペーンを、2023年1月1日より実施します。 ご自身の走る理由や2023年のトレーニングやランニングに関する抱負をお聞かせください!



応募期間は、第1弾が1月1日(日)~2月15日(水)、 第2弾が2月16日(水)~3月30日(木)です。ご応募いただいた方の中から抽選で2名様(第1弾、第2弾にて各1名)に、「HOKA直営店舗でのVIPお買い物体験」をプレゼントします。また、素敵な投稿は、HOKAの公式アカウントまたはHPにてご紹介させていただきます。



■参加方法

・@hoka_japan をフォロー

・ハッシュタグ「#私には走る理由がある」と「#ホカラン」を付けて、HOKAのシューズまたはシューズとウェアを着用している写真や動画をInstagramかTwitterに投稿。「ご自身の走る理由」や「2023年のトレーニングやランニングに関する抱負」をお聞かせください!

・HOKA公式サイトやSNSでご紹介させて頂いた素敵な投稿の中から、抽選で〈合計2名様〉に「HOKA直営店舗のでVIPお買い物体験」をプレゼント!



■プレゼント

HOKA直営店舗のでVIPお買い物体験

HOKA店頭スタッフによる足形計測、ランニングアドバイス、商品説明、シューズ(1足)をパッケージにしてプレゼント!



第1弾:応募期間1月1日(日)~2月15日(水) 「HOKA OSAKA MIDOSUJI POP UP STOREでのVIPお買い物体験」 1名様(プレゼント交換期間:3月中)

第2弾:応募期間2月16日(水)~3月30日(木) 「HOKA MARUNOUCHIでのVIPお買い物体験」 1名様(プレゼント交換期間:4月中)





【About HOKA(R)】

HOKA(R)(ホカ(R))は、急成長を遂げているパフォーマンスフットウェアおよびアパレルブランドです。山で生まれたHOKAのフットウェアは、これまでにないクッション性とサポート力を融合したテクノロジーによりスムーズな走りを実現させました。世界チャンピオン、トレンドメーカーや日々走っている身近なランナーたちの声を聞き、フットウェアとアパレルの革新性とデザイン性を常に追求し、レースから日常までをサポートします。HOKAは大胆で時には想像を超えるような手段と、より良い世界のために変化する人間のパワーを信じ、本格的なランナーからフィットネス愛好家まで、スポーツを楽しむ様々な人々に地球を駆け巡る喜びを伝えていきます。

詳しくは https://www.hoka.com/jp/、もしくは @hoka_japan #FlyHumanFly #TimeToFly をご覧ください。



【About Deckers Brands】

Deckers Brandsは、イノベイティブなフットウェア、アパレル、ファッション小物のデザイン、販売、卸売を行うグローバルリーダーとして、カジュアルなライフスタイルで日常的に使うアイテムと、ハイパフォーマンスな活動にふさわしい製品の両方を手掛けています。

ブランドポートフォリオには、UGG(R)、Koolaburra(R)、HOKA(R)、Teva(R)、Sanuk(R) があります。

Deckers Brandsの製品は、50を超える国と地域において、特定のデパートおよび専門店、当社が所有・運営する小売店、当社所有のウェブサイトを含む特定のオンラインストアで販売されています。Deckers Brandsは、フットウェアのニッチブランドを世界中から何百万人もの愛用者を引きつける市場屈指のライフスタイルへと成長させる、40年にわたる実績を持っています。

詳しくは https://www.deckers.com/ をご覧ください。



【 お問い合わせ先 】

デッカーズジャパン TEL:0120-710-844 https://www.hoka.com/jp

公式Facebookアカウント @HOKAJP

公式Instagram/Twitterアカウント @hoka_japan



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/13-17:46)