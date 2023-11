[オルビス株式会社]

~2023年11月18日(土)~11月19日(日)『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』(表参道)開催~



オルビス株式会社(本社:東京都品川区、社長:小林琢磨)から登場した、一人ひとりの肌の匂いに着目し、「香り」の可能性を引き出すブランド『HELENUS』が、2023年10月をもって1周年を迎えました。「ひとの肌に秘められた“香り”という可能性を、天然由来の力を借りながら毎日のケアを通じて花開く。」そんな信念を持って2年目を迎えた『HELENUS』が、オルビスの体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』を拠点に、さまざまなフラワーショップとのコラボレーションイベント『HELENUS FLOWER STAND』を開催します。

第一弾は2023年11月18日(土)~11月19日(日)に、渋谷区笹塚のフラワーショップ『hananona(ハナノナ)』をお迎えし、期間限定のPOP UPイベントを開催します。本イベントでは、『hananona』がHELENUSの3種のボディオイル『ヘレナス グローイングセントボディオイル』をイメージしてセレクトした花々を、ご来場やご購入の特典としてプレゼントいたします。※1 製品の香りづけによる







『HELENUS』について





『HELENUS』では、自分自身の持つ肌の「匂い」=「スキンセント」を知り、「スキンセント」をマスキングするのではなく、それぞれのスキンセントタイプに合った“肌へのアプローチ”× “香りのマッチング”で、一人ひとりの「香り」の可能性を引き出す、これまでにない新たな価値を提供します。自分自身の「匂い」について漠然と不安を持つ方、目立ち過ぎる香りや強くて疲れてしまう香りが苦手な悩みを持つ方にとって、新しい選択肢となることを目指しています。

『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』限定

『hananona』との期間限定POP UPイベント『HELENUS FLOWER STAND』開催







気軽に楽しみながら、自分らしい「自然な香り」を見つけられるように、本イベントのために『hananona』がHELENUSの3種のボディオイルをイメージしてセレクトした花々をご用意しました。ご来場のみなさまには、HELENUS公式Instagramのフォローでお好きなお花一輪をプレゼント。また、イベント期間中に『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』にて『ヘレナス グローイングセントボディオイル』をご購入の方には、ミニブーケをプレゼントいたします。

会場では、ご自身の「スキンセント」の特徴を知ることのできるスキンセントチェックをもとに、肌の状態や特徴にマッチしたボディオイルをお手元でお試しいただくこともできます。



■POP UPイベント『HELENUS FLOWER STAND』概要





『ヘレナス グローイングセントボディオイル』商品概要









『ヘレナス グローイングセントボディオイル』

全3種 DS13/NS12/OS09

110mL 3,600円(税込3,960円)

オルビス公式オンラインショップ及び、体験特化型施設『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』(表参道)を含む全国のオルビス直営店舗にて販売



スキンセントチェック(https://www.orbis.co.jp/product/helenus/question)で、一人ひとりのスキンセントを分析。「Dry Type」「Balance Type※2」「Oily Type」3種類のスキンセントタイプの肌状態の特徴や、時間が経った時の香りの傾向から、それぞれのタイプに合ったボディオイルを提案します。お風呂上がりのボディケア、日中の保湿ケア・香りケアアイテムとして使っていただけるマルチユースなアイテムです。あなたの持つスキンセントを他の香りで隠すのではなく、スキンセントと混じり合うことで、ボディケアをしながらあなただけの「自然ないい匂い」を叶えます。

※2 水分と油分のバランスがとれた肌状態のこと



【HELENUS ブランドサイト】

http://www.orbis.co.jp/product/helenus

『hananona』について





渋谷区笹塚にあるフラワーショップ。色とりどりの花々を一年中取り揃え、カラフルな世界観が人気を集める。花だけでなく、花瓶や観葉植物なども取り揃え、今回のイベントでは花瓶の販売も予定しております。





店舗詳細

〒151-0073東京都渋谷区笹塚1-59-3 1F

Tel. 03-6383-3250

営業時間 11:00AM~8:00PM(日曜日11:00AM~7:00PM)

定休日 不定休

Instagram:@hananona_tokyo



『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』について







-コンセプト‐自分の肌を知り、本来の力を引き出す体験を

『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』で知ってほしいのは、商品ではなく、まずはあなた自身のこと。 “ここち”を、感じ・知り・持ち帰る「FEEL」「LEARN」「TAKE」を軸に、五感を満たしながら、あなたらしい「ここちよさ」、あなたらしい「美しさ」を見つけていただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。



▼『SKINCARE LOUNGE BY ORBIS』 公式SNS

Instagram:@skincare_lounge_by_orbis

X:@skincarelounge



店舗詳細

〒107-0062東京都港区南青山5-7-1

LOUNGE 10:00 AM ~8:00 PM

JUICE BAR 8:00 AM ~8:00 PM

Tel. 03-6712-5633

http://www.orbis.co.jp/skincarelounge/

※営業時間が変更になる場合がございます。最新の営業時間は公式サイトをご確認ください。

※当館の都合により、臨時休館になる場合がございます。



■詳しくは下記PDFよりご確認ください

https://prtimes.jp/a/?f=d2061-573-fa136fdfb1feb6596acce3165615c2db.pdf



