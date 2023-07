[ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社]

全国約1,500か所以上のプーさんグッズ売り場では、プーさんグッズ購入者にオリジナルショッパーをプレゼント。



ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(本社:東京港区、以下、ディズニー)は、8月3日(木)の「はちみつの日」に向けて、「#プー活」をして夏を乗り切る過ごし方を新た提案を開始しました。

「#プー活」とは、癒しをチャージして、こころもからだも元気になる活動のこと。

プーさんのように「何もしないをする」もよし、森の仲間たちと探索をするように「散歩」や「アウトドア」を楽しむもよし、食いしん坊のプーさんのように「食事を楽しむ」もよし。自分に合った楽しみ方を推奨しています。

特設サイトでは「#プー活」をより楽しむためのアイテムをご紹介しています。

URL:https://www.disney.co.jp/shopping/special/pooh







8月3日(木)「はちみつの日」当日10:00-23:59の間は、「#プー活」をサポートするグッズがもらえる「HUNNYチャージ」キャンペーンをツイッターで開催します。ディズニーショッピング公式アカウント(@disney_shopping)をフォローして、特定のツイートをリツイートすれば応募完了。リツイートの数に応じて、プレゼントアイテムが5,000、7,500、10,000と増えるので、ぜひみんなで盛り上げましょう。

URL: https://www.disney.co.jp/shopping/special/pooh/campaign



また、全国約1,500か所以上のプーさんグッズ売り場では「売り場作りコンテスト」を実施中。参加店舗でプーさんグッズをみてほっこりするのも「#プー活」です。さらに、プーさんグッズ購入者にはオリジナルショッパーをプレゼントしています(無くなり次第終了)。

オリジナルショッパーは、ファニーフェイスなプーさんが、がんばり屋さんなあなたを元気付けてくれるデザインです。

URL: https://www.disney.co.jp/shopping/special/pooh/displaycontest

































オリジナルショッパー(左から表、裏)



〈ご参考情報〉

●「#プー活」をより楽しむためのアイテムを一部ご紹介。

※商品名・メーカー・価格

※価格は全て税込み



ワッフルメーカー・スケーター・3,465円





マルチミニ枕・モリシタ・2,178円





ポップアップ テント・スケーター・16,500円





「くまのプーさん」デザイン 折りたたみ傘 婦人用・Plus Anq・11,000円





温泡 Kids わくわくバスボール シャボン玉で遊べる入浴剤 くまのプーさん [1個入]

アース製薬・オープンプライス





くまのプーさん えらべる回転6WAY ジムにへんしんメリー

タカラトミー・14,960円



(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-14:16)