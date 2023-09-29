［コスパグループ株式会社］

全国5箇所（秋葉原・大阪・名古屋・小倉・仙台）で展開中のキャラクター・ライフスタイル・ストア「ジーストア」の運営などを手掛ける「タブリエ・マーケティング株式会社」は、＜ドキドキ★ビジュアル★展覧会2023＞の開催することを発表した。加えて、東京：秋葉原会場：ジーストア・アキバでは同フロア「CURE MAID CAFÉ（キュアメイドカフェ）」にてコラボカフェ＜ドキドキ★ビジュアル★テイクアウトカフェ＞を同時開催いたします。







今年の＜ドキドキ★ビジュアル★展覧会2023＞"ドキビジュ展"では

連載10周年「スロウスタート」と、「おちこぼれフルーツタルト」「IDOL×IDOL STORY！」の3作品をピックアップ。



会場では、コミック複製原画をはじめとした美麗イラストの数々を展示予定です。

また、10月7日(土)～東京：秋葉原会場 ジーストア・アキバでの開催を皮切りに、名古屋・仙台・大阪・小倉を巡回。どうぞお楽しみください。



加えて、秋葉原ではジーストア・アキバと同じフロアの「CURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)」にてテイクアウトコラボカフェ<ドキドキ★ビジュアル★テイクアウトカフェ>を同時開催いたします。

＜ドキドキ★ビジュアル★展覧会2023＞開催概要







＜ドキドキ★ビジュアル★展覧会2023＞

期間／会場：

【東京：秋葉原会場】2023年10月7日(土)～22日(日) ／ ジーストア・アキバ

【愛知：名古屋会場】2023年10月28日(土)～11月12日(日) ／ ジーストア名古屋

【宮城：仙台会場】2023年11月18日(土)～12月3日(日) ／ ジーストア仙台

【大阪会場】2023年12月9日(土)～24日(日) ／ ジーストア大阪

【福岡：小倉会場】2023年12月30日(土)～2024年1月14日(日) ／ ジーストア小倉



入場料：無料



[特設ページ] https://www.geestore.com/dokivisu-ten/



【主催】ジーストア（タブリエ・マーケティング株式会社）

【協力】芳文社 / 株式会社コスパ

作品紹介





『スロウスタート』 (まんがタイムきらら 連載中 ／ 著：篤見唯子)



『おちこぼれフルーツタルト』 (まんがタイムきららキャラット 連載中 ／ 著：浜弓場双)



『IDOL×IDOL STORY！』 (COMIC FUZ 連載中 ／ 著：得能正太郎)



展示内容





コミック複製原画をはじめ、カラーイラスト、等身大スタンディ…など。

美麗イラストの数々を展示予定です。



(展示情報は随時更新予定です)

※展示内容は予告なく変更する場合があります。

※会場によって展示内容が異なる場合があります。

キャンペーン





展覧会会場にて芳文社作品の関連商品を￥2,000(税込)以上ご購入、またはご予約ごとにランダムで【限定ミニ色紙風カード(全3種)】を1枚プレゼントいたします。



サイズ：ミニ色紙『120mm×135mm』

※1会計で最大6枚までのお渡しとなります。

物販情報 [GOODS]





『スロウスタート』

篤見唯子先生が描いた初公開イラストを使用した新グッズがラインナップいたします。



・アクリルスタンド(大) 秋の私服Ver. 各￥2,530(税込) [発売：二次元コスパ]

[全4種：一之瀬花名、百地たまて、十倉栄依子、千石 冠]

・花名＆たまて＆栄依子＆冠 横型100cmタペストリー 秋の私服Ver. ￥6,050(税込) [発売：二次元コスパ]

・花名＆たまて＆栄依子＆冠 横型B2タペストリー 秋の私服Ver. ￥3,190(税込) [発売：二次元コスパ]



『おちこぼれフルーツタルト』



・桜衣乃 アクリルスタンド ￥1,650(税込) [発売：二次元コスパ]

・「……おこ×100」Tシャツ ￥3,300(税込) [発売：二次元コスパ]



『IDOL×IDOL STORY！』



・ミミ＆イブキ アクリルアートスタンド ￥2,420(税込) [発売：二次元コスパ]

・スーパースターシップ ジップパーカー ￥7,700(税込) [発売：二次元コスパ]

・スーパースターシップ 2wayバックパック ￥4,290(税込) [発売：二次元コスパ]

・スーパースターシップ ラージトート ￥1,980(税込) [発売：二次元コスパ]



※当日の状況により、入店制限をさせていただく可能性がございます。



＜ドキドキ★ビジュアル★テイクアウトカフェ＞開催概要







【東京：秋葉原会場】ジーストア・アキバと同じフロアの「CURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)」にて<ドキドキ★ビジュアル★テイクアウトカフェ>も同時開催いたします。



・日程：2023年10月7日(土)～10月22日(日)

・場所:CURE MAID CAFÉ(キュアメイドカフェ) [オノデン本店4F ジーストア・アキバ内]

・CURE MAID CAFÉ ／<ドキドキ★ビジュアル★テイクアウトカフェ> イベントページ

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/dokivisu2023/

コラボメニュー







【ドリンク】各756円(税込) ※イートイン・・・各770円(税込)

『スロウスタート』

・一之瀬 花名(いちのせ はな)と百地 たまて(ももち たまて)のアイスティー

・十倉 栄依子(とくら えいこ)と千石 冠(せんごく かむり)の抹茶ミルク

『IDOL×IDOL STORY！』

・渚美海(なぎさみみ)の黒星★コーラ

・七種依吹(ななくさいぶき)の白星☆イチゴミルク

『おちこぼれフルーツタルト』

・桜 衣乃(さくら いの)の桜色サイダー

・おちこぼれフルーツドリンク



飲みきれない人にはこちらもご用意！

〇<ドキドキ★ビジュアル★テイクアウトカフェ>ドリンクチケット(テイクアウト用) 756円(税込)

〇<ドキドキ★ビジュアル★テイクアウトカフェ>ドリンクチケット(テラス用) 770円(税込)



【キュアメイドカフェコラボ限定特典】

<コラボ限定キャラクターカード(全6種)>



コラボメニューを1品ご注文につき1枚プレゼントいたします。

★一会計でコラボメニュー6品(ドリンクチケットも可)ご注文で特典がコンプリート可能です。

※サイズ：91mm x 55mm

※種類は選べません。

※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。

※コラボドリンク、ドリンクチケットは、『ドキドキ★ビジュアル★展覧会2023』キャンペーン(ミニ色紙風カードプレゼント)は対象外です。





(C)得能正太郎・篤見唯子・浜弓場 双／芳文社

(C)TABLIER MARKETING INC.,ALL RIGHTS RESERVED.

関連リンク





詳細はイベント特設ページおよび公式X(旧Twitter)にてご確認ください。



・<ドキドキ★ビジュアル★展覧会2023> 特設ページ

┗ https://www.geestore.com/dokivisu-ten/

・<ドキドキ★ビジュアル★展覧会2023> 公式X(旧Twitter)：@dokivisu_ten

┗ https://twitter.com/dokivisu_ten

・GEE!STORE(ジーストア) ／公式Youtube：<ドキドキ★ビジュアル★展覧会2023>CM

┗ https://youtu.be/3Ik2hpCwKEo

・【CURE MAID CAFE】<ドキドキ★ビジュアル★テイクアウトカフェ> 特設ページ

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/dokivisu2023/

・CURE MAID CAFE 公式X(旧Twitter)：@curemaidcafe

┗ https://twitter.com/curemaidcafe



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