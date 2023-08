[Foot Locker atmos Japan合同会社]

発売を記念してサブカルチャーの聖地中野ブロードウェイに「アトモス ブロードウェイ」が2日間限定出店。





NIKEから日本発祥のおもちゃソフビをモチーフにしたTERMINATORとw AIR MAX 1が発売致します。



ヒーロー、怪獣といったキャラクター人形で日本を代表するおもちゃの一つとなったソフビ。現在はコレクターズアイテムとして地位を確立。そんなソフビの文化からインスパイアを受け、ソフビコレクターに向けた本作は、ソフトビニール製をイメージしたアッパーに暗闇で光るグローインザダーク仕様を採用し、NIKEのアーカイブの中でも歴史のあるTERMINATORとAIR MAX 1に落とし込みました。





atmosでは、商品の発売に合わせアトモスの電撃ナイキ大作戦と題し「ナイキ大好き星人」のソフビノベルティを数量限定でご用意。



ナイキが好きすぎてナイキで頭がいっぱい、お手上げ状態のスニーカー星人の製作は、キャラクターデザイン、グラフィックデザイン、オリジナルトイ製作など中心に活動している「Kenth Toy Works」氏を起用。



また、発売を記念してサブカルチャーの聖地である中野ブロードウェイに8月19、20日の2日間限定POP UP STORE「アトモス ブロードウェイ」を出店。会場限定で先行発売致します。



本商品は、2023年8月19日(土)よりatmos tokyo com にて抽選受付開始 。 8月25日(金)より atmos 各店 一部店舗除く 、 atmos オンラインにて発売致します。





【TERMINATOR & w AIR MAX 1 オンライン抽選詳細】

抽選期間 : 2023年8月19日(土) 9:00 ~ 2023年8月24日 (木) 8:59

特集ページ(8月18日 18時公開予定):https://www.atmos-tokyo.com/lp/dengeki-nike-daisakusen



【アトモス ブロードウェイ POP UP 詳細】

日程:2023年8月19日(火)~2023年8月20日(日)

場所:中野ブロードウェイ 1F

住所:〒164-0001 東京都中野区中野5丁目52−15 1F

営業時間:12:00~20:00







【PRODUCT】







NIKE TERMINATOR LOW PRM

(ナイキ ターミネーター ロー プレミアム)

No: FN7651-133

Price: 17,600円 (税込)

Color: SAIL/ACTION GREEN-COCONUT MILK

Size: 25.5~29,30cm

Release: 2023年8月25日(金) 発売予定











w NIKE AIR MAX 1 ’87 PRM

(ウィメンズ ナイキ エアマックス 1 ’87 プレミアム)

No: FN7683-133

Price: 20,900円 (税込)

Color: SAIL/METALLIC SILVER-SIREN RED-SUNDIAL

Size: 23~29,30cm

Release: 2023年8月25日(金) 発売予定







NOVELTY



















About atmos

URL https://www.atmos-tokyo.com



SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



About KENTH TOY WORKS

URL https://www.instagram.com/kenth_toy_works/



Kenth コモリケンタロウ。Sculpt Designer 原型デザイナー。

Sculpter, Painter, Graphic, Producer, Artist.....



掲載クレジット

atmos (アトモス) TEL.03-6629-5075

https://www.atmos-tokyo.com



