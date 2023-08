[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、令和5年7月28日(金)~29日(土)の2日間で、普段はフルリモートで事業運営をしているメンバーがリアルで集合し、1泊2日の合宿を実施しました。普段と異なる場所でリアルなコミュニケーションをして、組織強化を図りました。







実施概要





日 時 : 2023年7月28日(金)~29日(土)

場 所 :静岡県

参加者 : 29名(社長も含む運営メンバー全員、社員のご家族)

主催者 : 2023.07 合宿チーム(3名)



企画者の声 (開発 幸若行洋)







新型コロナウイルス感染症が5類に移行したこともあり、昨年に引き続き今年もオフラインでの合宿開催となりました。海外はスイス・オーストラリアから、そして国内メンバーも全国各地から集まりました。

一緒に働くメンバーが増えてきている中で、オンラインのコミュニケーションだけでは分からない部分もあると思うので、メンバー同士が直接会える夏期合宿は貴重な機会でもあります。

フルリモートで働くメンバーも多いニットで合宿を実施する意義というのは、年々大きくなってきているのではないかと思います。 今回は新卒1年目と2年目のメンバー2人の若手とともに、「まずは楽しめること」、そして「普段とれないような対話やコミュニケーションを生み出すこと」を軸に、コンテンツの企画やテーマ決めを行いました。



各地からの移動時間や確保している日程もあり課題も当然ありましたが、その中でも「いろんな方と話せた」など、総じて楽しんでいただけたようだったので、合宿チームとしても安堵しています。合宿を通じて知ることができたお互いのパーソナリティを、日々の業務やコミュニケーションにも活かして、HELP YOU全体の推進に寄与していけたらと思います。



参加者の声(アンケートより抜粋)





感想

・このメンバーでこれからも頑張ろうという気持ちになりました

・今まで以上に仕事へのやる気が湧きました

・様々なコンテンツがあり、移動中含め他のメンバーと交流を深めることができました



オンラインでは分からないメンバーの一面などを知ることはできましたか?

・長時間一緒に過ごす時間があり、自然と色々な方とコミュニケーションが取れました

・普段オンライン会議で話していても、リアルで改めて話すことで、人となりを再認識することができました

・たくさんお話しする時間がたくさんあったので、zoomでは話せない、複数人での会話ができて楽しかったです

・色んな人とリラックスして話せた事で今後仕事がしやすくなるように感じました

・移動時間にじっくり対話できたのがよかったです

・日ごろコミュニケーションを図らない方々と対話ができたのがよかった

・各自の生活、教育の考え方、価値観など知る事ができました

・はじめてオフラインで会う人たちと話すことができた



当日の様子





他部署との相互理解



当日は、日本国内各地からのみならず、海外在住のメンバーも東京に集合しました。合宿の開催場所の静岡県に

向けて、バスで移動しました。当日のバスの中では、相互理解を深めるべく、普段業務で関わることの少ない他部署のメンバー同士で会話をする機会を創出しました。



会話の中では、他部署同士で業務に関わる話をしつつ、お互い仕事以外に頑張っていることなども登場していました。仕事の話だけではなく、個人個人が好きなこと、頑張っていることを相互に理解することで、相手のことを理解した上での議論を行うことができ、今後の仕事を円滑に進められるはずです。



普段とは異なる場所での対話



1日目は自然があふれる場所での対話をメインに行いました。日常的に、パソコンで仕事をすることの多いメンバー同士が、普段とは異なる環境の中でコミュニケーションを図ることで、普段は話さないようなことも、自然と会話ができていました。



夕食の場での対話



初日のコンテンツを経て、夕食時にも対話をメインとした時間を設けました。「普段リアルでなかなか会うことのできないメンバー同士でコミュニケーションをたくさんして、今後の事業成長への活力に繋げていきましょう!」というように、代表からメンバー全員に向けたメッセージを伝えました。その後は、他部署メンバーとの交流の機会になるように、グループごとに分かれ、対話を行いました。



私たち、株式会社ニットは、オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU」を通じて、「未来を自分で選択できる社会」を目指し活動しています。お客様の人手不足解消や生産性向上に貢献しながら、働き手の「働く」を通じた幸せを作ってまいります。



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」とは







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。

URL :https://knit-inc.com/











<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:小澤/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-22:16)