株式会社ビームス(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:設楽洋)が〈B印MARKET BEAMS〉にて、 株式会社ツインバードと燕三条のものづくりに視点を当てたPOP UP SHOPを、2月3日(金)~2月19日(日)の期間中、東京・新宿の「BEAMS NEWS(ビームス ニューズ)」にて開催します。











〈B印MARKET BEAMS〉は、2月3日(金)~2月19日(日)に、東京・新宿駅構内の「BEAMS NEWS(ビームス ニューズ)」にて、POP UP SHOPを開催いたします。今回のPOP UP SHOPは、“B印MARKET BEAMS meets 燕三条”と題し、“感じる?クラフトマンシップ。”というコンセプトのもと、ツインバードの家電製品に加え、燕三条に拠点を置く4企業のキッチン用品を期間限定でラインナップいたします。世界に誇る洋食器や金属加工の技術をもつ燕三条にビームススタッフが直接足を運び、職人の手仕事のこだわりや技術を実際に見て触れることで、長年職人たちが培ってきた技術や受け継がれてきた想いを感じるアイテムを厳選しました。音楽や古着、サーフィンなど日々の生活を楽しむビームススタッフのリアルな視点で、おすすめのアイテムをご紹介します。





●“B印MARKET BEAMS meets 燕三条” 展開商品

《TWINBIRD》





TWINBIRD

スチームオーブンレンジ

価格:¥59,800(税込)











TWINBIRD

ミラーガラスオーブントースター

価格:¥8,980(税込)







TWINBIRD

全自動コーヒーメーカー 3杯用

価格:¥42,777(税込)



全自動コーヒーメーカー 6杯用

価格:¥48,888(税込)



《TWINBIRD》取扱いアイテム一覧:https://www.beams.co.jp/brand/901961/





《4w1h》

素材も形もさまざまあるキッチンツール。人々の価値観やライフスタイルが変わるなか、これまでの当たり前を根っこから問い直し、 本当に使いやすいモノを生みだしています。 コンセプトは5w1hからWhere(キッチン)を除いた4w1h。 「そもそも」 「いつ」 「だれが」 「なにを」 「どのように」 というキーワードから、 キッチンツールを再編集します。

取扱いアイテム一覧:https://www.beams.co.jp/search/?q=4w1h&search=true





《EAトCO》

楽しく料理をつくる、そして食べる。テーマは「 EAT+COOKING 」。 キッチンからダイニングへ、ボーダレスに楽しさ、心地良さを演出してくれる道具を創りたい。 そんな想いから生まれた「 EAトCO 」シリーズです。

取扱いアイテム一覧:https://www.beams.co.jp/brand/907796/





《TAKAKUWA KINZOKU》

私たちは全ての物作りにおいて営業スタッフ・協力工場と共に創造性に努め 常に「より以上の」製品作りにこだわりを持ってお客様に愛される商品を目指しています。

取扱いアイテム一覧:https://www.beams.co.jp/search/?brand=907797&search=true





《UNILLOY》

毎日の料理を、もっと楽しく。 それが、UNILLOYの哲学です。 つくる人が楽しくなければ、たべる人はさらに笑顔になれるはず。 幸福な時間はどんどん広がると、信じています。 料理好きにも、そうでなかった人にも、 「つぎは、なにつくろう」とわくわくする体験をお届けしたい。 UNILLOYは、昨日までなかった創造的な日々に寄り添いつづけます。

取扱いアイテム一覧:https://www.beams.co.jp/brand/907799/





●POPUP開催場所/期間

場所:「ビームス ニューズ」

期間:2023年2月3日(金)~2月19日(日)

住所:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55 ニュウマン新宿 2F エキナカ(JR新宿駅新南改札内)

営業時間/9:00 - 21:00(平日・土)/9:00 - 20:30(日・祝)

※都合により、内容・期日等が変更または中止になる場合がございます。

最新の情報は「ビームス ニューズ」のホームページ(https://www.beams.co.jp/shop/nsn/)をご確認ください



更には、POP UPにて取り扱う商品のヒトやコトに視点を当てた連載記事として

第1弾は「Life with TWINBIRD」、第2弾は「メイド・イン 燕三条」を公開いたします。





● 連載記事





第1弾「Life with TWINBIRD」

URL:https://www.beams.co.jp/special/bjirushi_market/special/6926/







第2弾「メイド・イン 燕三条」(※2月3日公開予定)

URL:https://www.beams.co.jp/special/bjirushi_market/special/6935/





株式会社ツインバードについて







1951年に新潟県燕三条地域にて、メッキ加工業として創業。

1984年からは本格的に家電事業に参入。以降、お客様の声に真摯に耳を傾けた商品開発と、職人たちによって受け継がれた確かな技術力で、お客様にご満足いただける製品・サービスを届けている。

2021年から「本質的に価値ある家電を追求する」という想いのもと、リブランディングを始め、社名も新たに「新生・ツインバード」への転換を加速させている。





B印MARKET BEAMSについて





〈B印MARKET BEAMS〉(https://www.beams.co.jp/special/bjirushi_market/)は、ライフスタイルにこだわりを持つスタッフたちが、数万点あるビームスの取扱商品の中から選んだ自身のオススメや、自身が見つけてきた商品をパーソナルなストーリーとともにお届けするオンラインショップ。

どんなありふれたものでも、視点を変えて“新しい面白さ”を見つけることや、「モノ」や「体験」を、とにかく深堀りすることがビームススタッフの得意とするところ。そんなビームススタッフのリアルな経験や視点を交えながら、他にはない〈B印MARKET BEAMS〉ならではのラインナップで展開している。



