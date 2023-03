[ブラザー工業株式会社]

思い出のある衣服をリカちゃんのお洋服にアップサイクルしよう!



ブラザー工業株式会社(代表取締役社長:佐々木一郎)の国内販売子会社であるブラザー販売株式会社(代表取締役社長:三島勉)は、株式会社STORY&Co.(代表取締役:細川拓)が運営するファッションコミュニティー「NewMake」と株式会社タカラトミーのコラボレーション企画「100 My Licca」に協賛する。







SDGsへの関心が高まる中、ファッション業界では衣料品の大量消費や大量廃棄が大きな問題となっている。循環型ファッションの実現を目指す、株式会社STORY&Co.運営のファッションコミュニティー「NewMake」と株式会社タカラトミーのコラボレーション企画「100 My Licca」は、思い出のある衣服を着せ替え人形「リカちゃん」のお洋服にアップサイクルするプロジェクトだ。プロ・アマ問わずどなたでも参加可能で、エントリー作品の中から選出された作品を5月2日(火)から5月7日(日)まで渋谷ヒカリエで展示する予定。ブラザーは「100 My Licca」の趣旨に賛同し協賛するとともに、「100 My Licca」にエントリーされた方を対象に、自身の着られなくなった衣服を使用してリカちゃんのお洋服を制作するワークショップを3月25日(土)にブラザー東京ショールームで開催する。

ブラザーは、ミシンのラインアップとして、どなたでも手軽にソーイングを楽しめる家庭用ミシンから本格的な洋裁が楽しめる職業用ミシンまで、さまざまなモデルを用意している。ミシンを通してアップサイクルの作品作りをサポートするとともに、アップサイクル文化の普及に向けて取り組んでいくとしている。





「100 My Licca」プロジェクトについて



さまざまな理由から着られなくなった衣服を使って、リカちゃんのお洋服を参加者が自ら手作りし、一人一人の思いを乗せたアップサイクルを行う活動。リカちゃんと一緒に、お洋服を改めて愛すことのできるひと工夫や捨てられてしまうものの可能性に気付くきっかけを作り、誰しもにとって大切な“思い”に気付くことができる体験を目指す。アーティストやクリエイターには、実際の衣服とは違うサイズ・着せ付けを可能にすることなどの難しさを感じていただきつつ、新たなクリエイションに臨んでいただくことでアップサイクルの可能性を追求していただく。







「100 My Licca」募集概要



募集期間【※1】:2023年3月1日(水)~3月12日(日)

制作期間:2023年3月21日(火)~4月10日(月)

展示期間:2023年5月2日(火)~5月7日(日)

展示場所:渋谷ヒカリエ8階 CUBE



応募資格:プロ・アマ問わずどなたでもご参加いただけます。

参加費用:2,200円(税込)

エントリーいただいた方には、本企画で使用するリカちゃんを差し上げます。期日までに作品を仕上げていただきご提出いただいた方には、リカちゃんスタンドやNewMakeオリジナルのリカちゃんケースをプレゼントいたします。



応募方法:エントリーサイトよりご参加ください。

NewMake会員でない方は、エントリーの前後にNewMake会員登録(無料)をお願いいたします。



参加エントリーサイト:https://www.andstory.co/stories/576

NewMake会員登録(無料):https://www.nm.andstory.co



主催:株式会社STORY&Co.

協賛:株式会社タカラトミー、ブラザー販売株式会社、株式会社ブティック社







ワークショップ開催概要



「100 My Licca」にエントリーされた方を対象に、自身の着られなくなった衣服や捨てられてしまう端材を使用してリカちゃんのお洋服を制作するワークショップを3月25日(土)にブラザー東京ショールームで開催する。制作方法とパターンは、リカちゃんの着せかえ服のレシピ本を多数出版している株式会社ブティック社の監修を受けている。ファッションコミュニティー「NewMake」らしいコミュニケーション型のワークショップを予定しており、年齢を問わずお楽しみいただける内容。



日時:2023年3月25日(土)

10:00~11:00、12:00~13:00、14:00~15:00、16:00~17:00(各回定員4~5人)

場所:ブラザー東京ショールーム(東京都中央区京橋三丁目3番8号)

参加費用:無料【※2】

申し込み方法:

「100 My Licca」エントリー後に配信されるメールに記載のフォームよりお申し込みください。希望者多数の場合は抽選となります。



「100 My Licca」参加エントリーサイト:https://www.andstory.co/stories/576



※1:予定数量に達し次第終了

※2:ワークショップの参加には、「100 My Licca」へのエントリー(参加費2,200円)が必要です。ワークショップ参加の追加料金は不要です。



