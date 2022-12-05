「NEXT1∞」高校サッカー新時代へ。出場４８代表校の地区大…
［CS 日テレ］
１２月２８日(水)に開幕する第１０１回全国高校サッカー選手権大会。
１００回大会を終えて、「NEXT１∞（ネクスト１００）」をテーマに高校サッカーは無限の可能性を求めて新たな時代へと突入していきます。次の１００年への始まりとなる夢舞台への切符をかけて、出場４８代表校の各地区大会決勝をＣＳ放送日テレジータスで一挙放送！
高校サッカーファン必見！全国大会を誰よりも楽しむために、出身校、地元校、注目カード、前回王者、夏の王者、そしてＪクラブ内定選手を擁する強豪校などを、この地区大会決勝でチェックしましょう。
放送日程
第101回全国高校サッカー 地区大会 決勝(ＶＴＲ)
12月6日(火)5:00～10:00 １.東京A(國學院久我山×実践学園) ２.東京B(成立学園×国士館)
12月6日(火)10:30～13:00 ３.茨城(鹿島学園×水戸啓明)
12月7日(水)5:00～7:00 ４.秋田(明桜×秋田商)
12月7日(水)7:00～9:00 ５.北海道(北海×札幌光星)
12月7日(水)9:30～12:00 ６.山形(山形中央×羽黒)
12月8日(木)5:00～7:00 ７.鳥取(米子北×鳥取城北)
12月8日(木)7:00～9:30 ８.宮城(聖和学園×東北学院)
12月8日(木)10:00～12:00 ９.富山(富山第一×高岡第一)
12月9日(金)5:00～7:00 １０.長野(松商学園×松本国際)
12月9日(金)7:00～9:00 １１.島根(立正大淞南×大社)
12月10日(土)5:00～7:00 １２.岡山(岡山学芸館×玉野光南)
12月10日(土)7:00～9:00 １３.大分(大分南×大分)
12月11日(日)5:00～7:00 １４.宮崎(日章学園×都城農業)
12月11日(日)7:00～9:00 １５.岩手(花巻東×盛岡商)
12月12日(月)5:00～7:15 １６.青森(青森山田×八学野辺地西)
12月12日(月)7:15～9:45 １７.沖縄(那覇西×西原)
12月13日(火)5:00～7:00 １８.福島(尚志×学法石川)
12月13日(火)7:00～9:00 １９.群馬(前橋育英×共愛学園)
12月14日(水)5:00～7:00 ２０.石川(星稜×鵬学園)
12月14日(水)7:00～9:00 ㉑福井(丸岡×啓新)
12月14日(水)9:30～11:30 ㉒三重(宇治山田商×津工)
12月15日(木)5:00～7:00 ㉓兵庫(報徳学園×芦屋学園)
12月15日(木)7:00～9:00 ㉔高知(高知×高知西)
12月15日(木)9:30～11:30 ㉕千葉(市立船橋×日体大柏)
12月16日(金)5:00～7:15 ㉖栃木(宇都宮短大附×佐野日大)
12月16日(金)7:15～9:30 ㉗山梨(山梨学院×帝京第三)
12月17日(土)5:00～7:00 ㉘静岡(浜松開誠館×藤枝東)
12月17日(土)7:00～9:30 ㉙愛知(東海学園×東邦)
12月18日(日)5:00～7:00 ㉚岐阜(帝京大可児×各務原)
12月18日(日)7:00～9:00 ㉛滋賀(草津東×近江)
12月19日(月)5:00～7:00 ㉜京都(東山×京都橘)
12月19日(月)7:00～9:15 ㉝大阪(履正社×興國)
12月20日(火)5:00～7:00 ㉞香川(高松東×四学香川西)
12月20日(火)7:00～9:00 ㉟徳島(徳島市立×徳島商)
12月21日(水)5:00～7:00 ㊱福岡(飯塚×東福岡)
12月21日(水)7:00～9:00 ㊲熊本(大津×ルーテル学院)
12月22日(木)5:00～7:00 ㊳鹿児島(鹿児島実×神村学園)
12月22日(木)7:00～9:00 ㊴埼玉(昌平×東京成徳大深谷)
12月23日(金)5:00～7:15 ㊵神奈川(湘南工大附×日大藤沢)
12月23日(金)7:15～9:30 ㊶奈良(山辺×奈良育英)
12月24日(土)5:00～7:00 ㊷新潟(日本文理×新潟明訓)
12月24日(土)7:00～9:00 ㊸和歌山(初芝橋本×近大和歌山)
12月25日(日)5:00～7:00 ㊹山口(高川学園×西京)
12月25日(日)7:00～9:00 ㊺愛媛(今治東×帝京第五)
12月26日(月)5:00～7:00 ㊻佐賀(佐賀商×龍谷)
12月26日(月)7:00～9:00 ㊼長崎(創成館×国見)
12月27日(火)7:00～9:30 ㊽広島(広島国際学院×広島皆実)
日テレジータス公式WEBサイト
「第１０１回全国高校サッカー 地区大会 決勝」番組ページ
https://www.gtasu.com/soccer/highschoolsoccerarea/
視聴方法(日テレジータス)
スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）
Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかりなどでご覧いただけます。
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Twitter：@Gtasu ／ Facebook：@ntv.gtasu
会社情報
会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）
代表取締役社長：正力源一郎
所在地：東京都港区東新橋1-6-1日本テレビタワー22階
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/05-20:46）
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