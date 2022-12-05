［CS 日テレ］







１２月２８日(水)に開幕する第１０１回全国高校サッカー選手権大会。

１００回大会を終えて、「NEXT１∞（ネクスト１００）」をテーマに高校サッカーは無限の可能性を求めて新たな時代へと突入していきます。次の１００年への始まりとなる夢舞台への切符をかけて、出場４８代表校の各地区大会決勝をＣＳ放送日テレジータスで一挙放送！

高校サッカーファン必見！全国大会を誰よりも楽しむために、出身校、地元校、注目カード、前回王者、夏の王者、そしてＪクラブ内定選手を擁する強豪校などを、この地区大会決勝でチェックしましょう。



放送日程



第101回全国高校サッカー 地区大会 決勝(ＶＴＲ)

12月6日(火)5:00～10:00 １.東京A(國學院久我山×実践学園) ２.東京B(成立学園×国士館)

12月6日(火)10:30～13:00 ３.茨城(鹿島学園×水戸啓明)

12月7日(水)5:00～7:00 ４.秋田(明桜×秋田商)

12月7日(水)7:00～9:00 ５.北海道(北海×札幌光星)

12月7日(水)9:30～12:00 ６.山形(山形中央×羽黒)

12月8日(木)5:00～7:00 ７.鳥取(米子北×鳥取城北)

12月8日(木)7:00～9:30 ８.宮城(聖和学園×東北学院)

12月8日(木)10:00～12:00 ９.富山(富山第一×高岡第一)

12月9日(金)5:00～7:00 １０.長野(松商学園×松本国際)

12月9日(金)7:00～9:00 １１.島根(立正大淞南×大社)

12月10日(土)5:00～7:00 １２.岡山(岡山学芸館×玉野光南)

12月10日(土)7:00～9:00 １３.大分(大分南×大分)

12月11日(日)5:00～7:00 １４.宮崎(日章学園×都城農業)

12月11日(日)7:00～9:00 １５.岩手(花巻東×盛岡商)

12月12日(月)5:00～7:15 １６.青森(青森山田×八学野辺地西)

12月12日(月)7:15～9:45 １７.沖縄(那覇西×西原)

12月13日(火)5:00～7:00 １８.福島(尚志×学法石川)

12月13日(火)7:00～9:00 １９.群馬(前橋育英×共愛学園)

12月14日(水)5:00～7:00 ２０.石川(星稜×鵬学園)

12月14日(水)7:00～9:00 ㉑福井(丸岡×啓新)

12月14日(水)9:30～11:30 ㉒三重(宇治山田商×津工)

12月15日(木)5:00～7:00 ㉓兵庫(報徳学園×芦屋学園)

12月15日(木)7:00～9:00 ㉔高知(高知×高知西)

12月15日(木)9:30～11:30 ㉕千葉(市立船橋×日体大柏)

12月16日(金)5:00～7:15 ㉖栃木(宇都宮短大附×佐野日大)

12月16日(金)7:15～9:30 ㉗山梨(山梨学院×帝京第三)

12月17日(土)5:00～7:00 ㉘静岡(浜松開誠館×藤枝東)

12月17日(土)7:00～9:30 ㉙愛知(東海学園×東邦)

12月18日(日)5:00～7:00 ㉚岐阜(帝京大可児×各務原)

12月18日(日)7:00～9:00 ㉛滋賀(草津東×近江)

12月19日(月)5:00～7:00 ㉜京都(東山×京都橘)

12月19日(月)7:00～9:15 ㉝大阪(履正社×興國)

12月20日(火)5:00～7:00 ㉞香川(高松東×四学香川西)

12月20日(火)7:00～9:00 ㉟徳島(徳島市立×徳島商)

12月21日(水)5:00～7:00 ㊱福岡(飯塚×東福岡)

12月21日(水)7:00～9:00 ㊲熊本(大津×ルーテル学院)

12月22日(木)5:00～7:00 ㊳鹿児島(鹿児島実×神村学園)

12月22日(木)7:00～9:00 ㊴埼玉(昌平×東京成徳大深谷)

12月23日(金)5:00～7:15 ㊵神奈川(湘南工大附×日大藤沢)

12月23日(金)7:15～9:30 ㊶奈良(山辺×奈良育英)

12月24日(土)5:00～7:00 ㊷新潟(日本文理×新潟明訓)

12月24日(土)7:00～9:00 ㊸和歌山(初芝橋本×近大和歌山)

12月25日(日)5:00～7:00 ㊹山口(高川学園×西京)

12月25日(日)7:00～9:00 ㊺愛媛(今治東×帝京第五)

12月26日(月)5:00～7:00 ㊻佐賀(佐賀商×龍谷)

12月26日(月)7:00～9:00 ㊼長崎(創成館×国見)

12月27日(火)7:00～9:30 ㊽広島(広島国際学院×広島皆実)



日テレジータス公式WEBサイト



「第１０１回全国高校サッカー 地区大会 決勝」番組ページ

https://www.gtasu.com/soccer/highschoolsoccerarea/



視聴方法(日テレジータス)



スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかりなどでご覧いただけます。



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会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

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