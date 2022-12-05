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「NEXT1∞」高校サッカー新時代へ。出場４８代表校の地区大会決勝戦を１２/６(火)よりＣＳ放送日テレジータスで一挙放送！

［CS 日テレ］



(C)NTV
１２月２８日(水)に開幕する第１０１回全国高校サッカー選手権大会。
１００回大会を終えて、「NEXT１∞（ネクスト１００）」をテーマに高校サッカーは無限の可能性を求めて新たな時代へと突入していきます。次の１００年への始まりとなる夢舞台への切符をかけて、出場４８代表校の各地区大会決勝をＣＳ放送日テレジータスで一挙放送！
高校サッカーファン必見！全国大会を誰よりも楽しむために、出身校、地元校、注目カード、前回王者、夏の王者、そしてＪクラブ内定選手を擁する強豪校などを、この地区大会決勝でチェックしましょう。

放送日程

第101回全国高校サッカー 地区大会 決勝(ＶＴＲ)
12月6日(火)5:00～10:00　１.東京A(國學院久我山×実践学園)　２.東京B(成立学園×国士館)
12月6日(火)10:30～13:00　３.茨城(鹿島学園×水戸啓明)
12月7日(水)5:00～7:00　４.秋田(明桜×秋田商)
12月7日(水)7:00～9:00　５.北海道(北海×札幌光星)
12月7日(水)9:30～12:00　６.山形(山形中央×羽黒)
12月8日(木)5:00～7:00　７.鳥取(米子北×鳥取城北)
12月8日(木)7:00～9:30　８.宮城(聖和学園×東北学院)
12月8日(木)10:00～12:00　９.富山(富山第一×高岡第一)
12月9日(金)5:00～7:00　１０.長野(松商学園×松本国際)
12月9日(金)7:00～9:00　１１.島根(立正大淞南×大社)
12月10日(土)5:00～7:00　１２.岡山(岡山学芸館×玉野光南)
12月10日(土)7:00～9:00　１３.大分(大分南×大分)
12月11日(日)5:00～7:00　１４.宮崎(日章学園×都城農業)
12月11日(日)7:00～9:00　１５.岩手(花巻東×盛岡商)
12月12日(月)5:00～7:15　１６.青森(青森山田×八学野辺地西)
12月12日(月)7:15～9:45　１７.沖縄(那覇西×西原)
12月13日(火)5:00～7:00　１８.福島(尚志×学法石川)
12月13日(火)7:00～9:00　１９.群馬(前橋育英×共愛学園)
12月14日(水)5:00～7:00　２０.石川(星稜×鵬学園)
12月14日(水)7:00～9:00　㉑福井(丸岡×啓新)
12月14日(水)9:30～11:30　㉒三重(宇治山田商×津工)
12月15日(木)5:00～7:00　㉓兵庫(報徳学園×芦屋学園)
12月15日(木)7:00～9:00　㉔高知(高知×高知西)
12月15日(木)9:30～11:30　㉕千葉(市立船橋×日体大柏)
12月16日(金)5:00～7:15　㉖栃木(宇都宮短大附×佐野日大)
12月16日(金)7:15～9:30　㉗山梨(山梨学院×帝京第三)
12月17日(土)5:00～7:00　㉘静岡(浜松開誠館×藤枝東)
12月17日(土)7:00～9:30　㉙愛知(東海学園×東邦)
12月18日(日)5:00～7:00　㉚岐阜(帝京大可児×各務原)
12月18日(日)7:00～9:00　㉛滋賀(草津東×近江)
12月19日(月)5:00～7:00　㉜京都(東山×京都橘)
12月19日(月)7:00～9:15　㉝大阪(履正社×興國)
12月20日(火)5:00～7:00　㉞香川(高松東×四学香川西)
12月20日(火)7:00～9:00　㉟徳島(徳島市立×徳島商)
12月21日(水)5:00～7:00　㊱福岡(飯塚×東福岡)
12月21日(水)7:00～9:00　㊲熊本(大津×ルーテル学院)
12月22日(木)5:00～7:00　㊳鹿児島(鹿児島実×神村学園)
12月22日(木)7:00～9:00　㊴埼玉(昌平×東京成徳大深谷)
12月23日(金)5:00～7:15　㊵神奈川(湘南工大附×日大藤沢)
12月23日(金)7:15～9:30　㊶奈良(山辺×奈良育英)
12月24日(土)5:00～7:00　㊷新潟(日本文理×新潟明訓)
12月24日(土)7:00～9:00　㊸和歌山(初芝橋本×近大和歌山)
12月25日(日)5:00～7:00　㊹山口(高川学園×西京)
12月25日(日)7:00～9:00　㊺愛媛(今治東×帝京第五)
12月26日(月)5:00～7:00　㊻佐賀(佐賀商×龍谷)
12月26日(月)7:00～9:00　㊼長崎(創成館×国見)
12月27日(火)7:00～9:30　㊽広島(広島国際学院×広島皆実)

日テレジータス公式WEBサイト

「第１０１回全国高校サッカー 地区大会 決勝」番組ページ
https://www.gtasu.com/soccer/highschoolsoccerarea/

視聴方法(日テレジータス)

スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）
Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかりなどでご覧いただけます。

日テレジータス公式SNS

Twitter：@Gtasu　／　Facebook：@ntv.gtasu


会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）
代表取締役社長：正力源一郎
所在地：東京都港区東新橋1-6-1日本テレビタワー22階

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/05-20:46）

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