[株式会社高島屋]

■2023年10月4日(水)→9日(月・祝) ※連日午後6時まで ■玉川高島屋 本館6階 催会場











第三次サウナブームと言われる今のサウナの楽しみ方は多様・多彩に進化しております。熱いサウナと冷たい水風呂、外気浴を交互に行う「温冷交代浴」によりリラックスを得る「ととのう」というフレーズが流行し、月に複数回行く人や「サ活(サウナ活動)」や「サ旅(全国各地のサウナ施設を巡る旅)」を楽しむ人々が急増していると言われています。

今回の催事では、サウナビギナーからサウナーまでサウナの魅力を体感できるグッズやイベントが勢ぞろい!

アパレルからフィンランド直輸入のサウナグッズや屋外で楽しむサウナ本体まで取り揃えるほか、熱い思いを持つサウナーが応援に駆け付けサウナの魅力を伝えます。



サウナ中でも、アウトドアでも使えるグッズ









シルエットとサイズ感にこだわり、肌触りの良い両面パイル生地を使用したサウナハット。

<&sauna>(左)sauna hat (green/gray) 各6,600円

(右)Light sauna hat 各5,500円







&saunaのキャラクター"サクマくん"のぬいぐるみタイプのキーチェーン。

<&sauna>”サクマくん”ぬいぐるみキーチェーン 各3,080円







湯上り、サウナ後、アウトドア、部屋着としても使用できる、吸水性の良いふかふかタオル生地のポンチョ。

<ルインリビング>ポンチョタオルM 24,200円













健康的で自然体、日々の生活に優しく溶け込む”人と地球”を考えたサウナライフスタイルブランド。

<H Tokyo>

・TIE DYE BUCKET SA"TTO 7,700円

・PAPA go to the sauna TEE 9,900円

・BSC POCKETABLE SHORTS 7,700円

・MOOMIN PVC TOTE 7,150円







1.5リットルの人気のミニバケツは、個人用サウナで使いやすいサイズ。

<サウニア>サウナミニバケツセット 12,100円







エストニアが誇る伝統的な美容法を取り入れた、黒いシャンプー。

<Aesti(アエスティ)>

ノルディックピートシャンプー ディープクレンジング(250ml) 3,300円

ノルディックピートシャンプー ヘアグロウ(250ml) 3,630円



どこでもサウナが楽しめる?!プライベートな空間でさらにととのう体験を









カナダの高級木材ウエスタンレッドシダーを使用。設置スペースに合わせてサイズや内装をカスタマイズ可能。

サウナヒーターは世界シェアNO.1の本場フィンランドブランド”HARVIA”を採用。

<INDOOR CABIN SAUNA>キャビンサウナ 3,980,000円

※送料・組立施工費・電気施工費が別途発生いたします。

※詳しくは売場係員におたずねください。















軽トラックやトレーラーに載せて運ぶことができる、移動ができるサウナ。

<Laatikko>ムービングサウナ 2,200,000円から

※送料・組立施工費が別途発生いたします。

※詳しくは売場係員におたずねください。





<IESAUNA>

バイオエタノールが熱源となるため電気工事は不要、ご自宅にサウナのある暮らしを!

IESAUNA セット 198,000円

HEAT+セット 249,000円

※受注生産で納期1.5カ月~2.5カ月を予定しております。

※詳しくは売場係員におたずねください。





<Key to S>ブース

サウナだけでなく銭湯やスパグッズなどが一堂に揃うショップが登場。





サウナ愛がさらに高まるイベント









<薪割り体験(presented by やなまし自然ととのいプロジェクト)>

■10月7日(土)・8日(日):午前10時~午後5時

〇参加費:無料

※混雑状況によりお待ちいただく、またはご参加をお断りさせていただく場合がございます。







<KAE ACRYLIC ワークショップ (presented by Key to S) >

■10月7日(土):正午~午後6時 / 8日(日):正午~午後5時

お好みのアクリルパーツをお客様にお選びいただき、それらを組み合わせてキーホルダーやピアス、イヤリングなどの

アクセサリーを製作します。(製作時間2~3分)

○参加費:1パーツ:1,100円 / アクセサリー:1点550円

※オプションでリストキーコイルを+550円、ワイヤーリングに変更は+220円でお付けする事もできます。







<奈良岡にこさん 来場・写真撮影会>

■10月7日(土):午後1時~午後5時

※来場当日に「Key to S」ブースにて税込5,500円以上お買上げのお客様、先着37名様に撮影整理券をお渡しします。※撮影整理券は当日10時からのお買上げが対象です。





<DDTプロレス サウナカミーナ 来場・写真撮影会>

ゲスト:DDTプロレスThe37 KAMIINA MAO&小嶋斗偉

■10月9日(月・祝)

(第1部) 午後1時~午後2時30分

(第2部) 午後3時~午後4時30分

※来場当日に「Key to S」ブースにて税込5,500円以上お買上げのお客様、各回先着20名様に撮影整理券をお渡しします。※撮影整理券は当日10時からのお買上げが対象です。







<真奈さん 来場>

■10月9日(月・祝):午前10時30分~午後1時30分









<&sauna サウナリポーターの石垣果蓮さん 来場・写真撮影会>

■10月7日(土)

(第1部) 午前11時~正午

(第2部) 午後2時~午後3時

(第3部) 午後4時~午後5時

※来場当日に「&sauna」ブースにてお買上げのお客様、各回先着20名様に撮影整理券をお渡しします。※撮影整理券は当日10時からのお買上げが対象です。







【同時開催】

アクリル板 再生アート展 ―トトノウアート―

■10月4日(水)→9日(月・祝)本館6F 催会場 ※連日午後6時まで開催

店頭で使用した廃棄予定のアクリルをアーティスト集団〈C-DEPOT〉が、「トトノウ」をテーマにアート作品に。

11月11日「ととのえの日」にちなみ、11作品を展示いたします。



※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※価格表示のない小物等はコーディネート用です。

※都合により、出品店舗・出品商品やイベントの内容が一部変更になる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

※価格は消費税を含む総額で表示しております。



■お問い合わせ先:玉川高島屋 03-3709-3111(代表)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-09:46)