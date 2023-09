[株式会社TSIホールディングス]

機能的、洗練された、唯一無二のイタリア発のアウトフィットレーベル。



株式会社TSI が運営するレディース向けセレクトショップ【ROSE BUD(ローズ バッド)】は9月26日(火)~10月9日(月)の期間、名古屋・札幌の店舗にてハイクオリティなイタリアのアパレルブランド【TATRAS(タトラス)】のPOP UP STOREを開催します。











About TATRAS

TATRAS(タトラス)は2006A/Wよりイタリア ミラノに拠点を置き、

イタリア、ポーランド、日本とのコーポレートブランドとしてスタートした

イタリア発のアウトフィットレーベル。

「in everywhere」をブランドコンセプトに、

機能的、洗練された、唯一無二という3つの普遍的テーマを生かした造形美を追求。



Instagram: @tatras_official

https://www.instagram.com/tatras_official



■開催期間

2023.9.26(火)~ 2023.10.9(月)



■開催店舗

ROSE BUD 名古屋ゲートタワーモール店

052-566-6204

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール 2F



■ROSE BUD 札幌店

011-209-5244

北海道札幌市中央区北五条西2丁目 札幌ステラプレイス EAST 2F





About ROSE BUD

トレンドからベーシックまで、様々なアイテムを展開するオリジナルブランド“ROSE BUD”と、

独自のフィルターを通して世界各国から集めたウェアからアクセサリー・小物などのアイテムとテイストがミックスされた、 女性のワクワクした気持ちを集約したクローゼットのようなセレクトショップ。

ROSE BUD=バラのつぼみ

常に新しい出会いのある他にないオリジナルスタイルを提案します。



HP: https://www.rosebud-web.com

instagram: @rosebud_official_

https://www.instagram.com/rosebud_official_?utm_medium=referral





<プレスリリースに関するお問い合わせ>

株式会社TSI

デジタルジェネレーション事業Div. ROSE BUD事業部

Directionセクション Press 阿部 希美

080-4183-5357

n_abe_yg@rosebud.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-27住友不動産青山ビル東館2階



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/25-18:46)