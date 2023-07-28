［第一法規株式会社］

押さえておくべき法令動向から、目まぐるしい状況変化に対応できる実務を解説したコーポレート月刊誌！



法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥）は『会社法務Ａ2Ｚ 2023年8月号』を2023年7月25日に発刊しました。





【『会社法務A2Z』とは？】

企業の法務・総務を担当する皆様に、実務に役立つ情報を毎月お届けします。法令動向や企業の取組み事例、影響の大きい判例の解説など、様々な角度から法務の最新実務を取り上げています。





■特集《「環境」をどう捉えるべきか／続・業務委託契約》

気候変動を大いに感じるこの夏、地球は脱炭素などの取組みに迫られています。

企業、そして法務担当者が環境課題を正面から考えるときは今！



■目次

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『会社法務Ａ２Ｚ』2023年 8月号 CONTENTS

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□経営法談 management & law

子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに

／株式会社コドモン 代表 小池義則



■法務の回覧板

／西村あさひ法律事務所

弁護士 松本絢子・田端公美・

河内谷あすみ・平原将人・藤尾春香・阿久根健司・吉田光太郎



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第1特集：企業は「環境」をどう捉えるべきか

／弁護士 深津功二

□脱炭素に向けての世界の動き、日本の動きと法制度

■脱炭素への企業等の自主的な取組みとそのメリット

□再エネ電気の調達と環境価値取引



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第2特集：続・業務委託契約

■販売権に関する「業務委託契約」のポイント

／弁護士 田中健太郎・丸山 駿

□注目すべき「業務委託契約」のポイント～AI開発での契約をテーマとして～

／弁護士 山郷琢也・松岡 亮・榊原颯子



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□「対話で学ぶ」「知らなきゃ困る」 グローバル個人情報保護規制

（10）個人情報の越境移転１.（日本の越境移転規制／グローバル対応総論）

／弁護士 田中浩之・蔦 大輔・北山 昇・相川勇太



■法務機能の強化で真価を発揮する！～理想・課題・解決策～

（５）法務部門のナレッジ共有・ナレッジマネジメント

／コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 山根睦弘



□鷹の目と蟻の目

（24）ファミマTOB事件に係る東京地裁決定

／警察大学校・博士 樋口晴彦



■中国巨大市場への挑戦

（21）中国における個人情報と機密情報保護

／公認内部監査人 奥北秀嗣



■企業NOW

（34）リーガルテックを活用した契約書管理での効率的、効果的な全社運用

～大塚製薬の挑戦～

／金融ジャーナリスト 伊藤 歩



□「司法の小窓」から見た法と社会

（190）民事訴訟の尋問技術６.

／弁護士・中央大学法科大学院フェロー 加藤新太郎



■人事労務NEWS「副業・兼業のための環境整備」

／特定社会保険労務士 渡辺葉子



■PickUp（セミナー情報）

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商品名：『会社法務A2Z 2023年8月号』

編集：第一法規株式会社

単号価格：1,430円（本体：1,300円＋税10％）

年間購読：14,300円（本体：13,000円＋税10％）

2023年8月号の購入はこちら

https://www.daiichihoki.co.jp/store/products/detail/104723.html?utm_source=prtimes

お得な年間購読はこちら

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弊社データベース『こんなときどうするネット 会社の法律Q＆A』からも『会社法務A2Z』を閲覧できます

https://www.daiichihoki.co.jp/netqa/index.html?utm_source=prtimes



発売元：第一法規株式会社









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