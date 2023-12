[合同会社ユー・エス・ジェイ]

コナンたちと手に汗握る緊張感の中、大事件に立ち向かい運命をともにする超衝撃体験



・縦横無尽に施設内を駆け巡る謎解きが完全復活!来春公開の劇場版最新作「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」と連動し、コナンや平次と協力して謎を解く『名探偵コナン・ザ・エスケープ』

・“食×音楽×ミステリー”による究極エンターテイメントを体験できる

『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』

・コナンや“怪盗キッド”と空を飛ぶ大興奮のストーリー・コースター

『名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』





ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博している日本が世界に誇るエンターテイメント・ブランドが集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2024』(開催期間:2024年3月1日(金)から2024年6月30日(日)※「僕のヒーローアカデミア」は2024年8月14日(水)まで)において、世界でも絶大な人気を誇る「名探偵コナン」をテーマにした『名探偵コナン・ワールド』の詳細を発表しました。











今回の『名探偵コナン・ワールド』は、発表と同時に話題沸騰中の来春4月12日(金)公開予定の劇場版最新作「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)」と連動した完全新作ストーリーのリアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~100万ドルの序幕(プロローグ)~』が登場。館内を自由に歩き回り謎を解いていく完全ウォークスルー型体験が復活します。

他にも、日本を代表する大人気作品「名探偵コナン」の世界の真っただ中に入り込める、想像を超える超衝撃的で超リアルな没入体験と、コナンや平次などの仲間たちと連携し謎に挑む緊迫感や圧倒的な達成感を味わえる体験をお届けします。



【『名探偵コナン・ワールド』 開催概要】

『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~100万ドルの序幕(プロローグ)~』





リアルな「名探偵コナン」の世界で、コナンや平次と協力して謎を解く究極体験!

『名探偵コナン・ザ・エスケープ』は、ゲスト自らの頭脳と足を使い謎を解き、さらに、目の前で繰り広げられる超ド迫力のアクションやリアルショーに大興奮できるウォークスルー型のリアル脱出ゲームです。今回は、自由自在に施設を駆け巡り謎を解くスタイルが完全復活。また、コナンや平次とメッセージをやり取りし、小五郎たちと謎を解く、作品そのままの究極の一体感を体験できます。作品の世界を細部まで再現したいくつもの部屋を駆け巡り、端末を使ってヒントを集め絶体絶命のピンチを乗り越える、ヒリヒリするような緊迫感と謎を解く達成感による超興奮の体験をお楽しみください。







<ストーリー>

「名探偵に挑戦!」をテーマにしたスペシャルクイズ番組の収録に参加したあなた。ゲストとして毛利小五郎、服部平次も招かれていたのだが…コナンに蘭、和葉、別番組のため鈴木財閥のお宝を持参した園子も到着。並みいるクイズ王も揃い収録が始まろうとしたその時、突如、爆発音が鳴り響いた!!「我が名は、キングQ――」不気味な声が告げたのは、局内に複数の爆弾をしかけたという事実。これから出題するクイズに正解しないと、すべてを爆発させるというのだ。さらに、モニターに映ったのは、爆弾を巻き付けられた園子の姿だった…制限時間は60分。園子を助け、無事このピンチを乗り切れるか!?





<『名探偵コナン・ザ・エスケープ ~100万ドルの序幕(プロローグ)~』開催概要>

■ 期間:2024年3月1日(金)~ 6月30日(日)

■ 場所:ステージ 18

■ アトラクション形式:リアル脱出ゲーム







『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』





平次や和葉と謎を解け!想像を超える、“食×音楽×ミステリー”体験

毎年大好評の『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』では、今年はヴァイオリン生演奏も楽しめるレストランで、謎解きやエンターテイナーによる大迫力のアクションとともに美食を楽しむことができる“食×音楽×ミステリー”の究極体験をお届けします。西の名探偵「服部平次」、「平次」の幼馴染である「遠山和葉」、さらに「平次」に一途な想いを寄せる「大岡紅葉」が登場。登場キャラクターたちと協力し一体となって事件解決の糸口を探り「名探偵コナン」の作品世界に入り込むことができる没入感による最高の食体験をお楽しみください。また、「平次」や「和葉」たちとの特別な記念撮影もあり、キャラクターと自分だけの思い出の時間を残すことができます。(撮影した写真は、台紙付きで購入できます)







<ストーリー>

ここは、ライブ演奏と美食が楽しめるレストラン「ブルー・ハーモニー」。世界的ヴァイオリニストによる演奏に加え、「音楽で遊ぼう!」をテーマにしたミニゲームも予定されていた。店内には、紅葉に招かれた平次、そして2人の動向を怪しんだ和葉も登場して…!?一方、この日披露されるヴァイオリンの名器に関して、引っかかりを覚えていた平次は、密かにコナンと連絡をとっていた。音楽と美食を和やかに楽しむ中、ある違和感から謎はさらに深まることに…さぁ、レストランの中からヒントを見つけ、この事件を解決することができるか!?





<『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』開催概要>

■ 期間:2024年3月1日(金)~ 6月7日(金) 各回約80分、入替制

※開催期間が変更になる場合があります

■ 場所:ロンバーズ・ランディング

■ アトラクション形式:エンターテイメント・レストラン







名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~波乱の輸送機(プライベートジェット)~





コナンやキッドと空を飛ぶ!大興奮のストーリー・コースター!

コースターのダイナミックなスピード感と、コナンの作品世界が完全にシンクロした、圧倒的没入感の中で強烈なスリルと爽快感が楽しめる大興奮の“ストーリー・コースター”が今年も登場。

鈴木財閥の宝石を輸送するプライベートジェットに、宝石を狙う怪盗キッドが出現!さらに、ジェット機がエンジントラブルに見舞われ、大混乱の展開にゲストが巻き込まれます。毛利蘭やその親友である鈴木園子も登場。コナンや怪盗キッドと協力しながら、無事に着陸できるのか!?高速でパークを駆け抜けるライドのスリルと爽快感で、我を忘れて大興奮できるユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけの体験をお楽しみください。







<『名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~波乱の輸送機(プライベートジェット)~』開催概要>

■ 期間:2024年3月1日(金)~6月30日(日)

■ 場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

■ アトラクション形式:ストーリー・コースター

※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ~バックドロップ~』では体験できません











■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。





書・紫舟

原作/青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

(C) 2024 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会

(C) SCRAP All Rights Reserved.

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s23)

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2023 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-15:46)