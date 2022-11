[サムライワークス株式会社]

脱プラマスクがおとくに購入できるキャンペーン第1弾



サムライワークス株式会社(代表取締役社長:新島 実 本社所在地:東京都渋谷区)は、サスティナブルなマスクブランドECOthical Mask(エコシカルマスク)から“カーボンニュートラル”“脱プラ”の実現に向けたキャンペーンを楽天市場で開始いたします。

現在、新型コロナ禍により使用頻度が増加したマスクが大量に廃棄されており、マスク・プラスチックごみ増加は地球環境に大きな影響を及ぼします。

感染を予防しながら、ごみを流出させないため、私たちにできることに真剣に向き合います。

地球環境に配慮した素材を可能な限り使用し、廃棄量を軽減し、環境への負荷を減らすことで、「人にやさしく、地球にやさしいマスク」を通じて、私たちの取り組みが世界的な環境問題解決への第一歩となることを願っています。







■フォロワー/会員限定キャンペーン概要

〇ECOthical Mask(エコシカルマスク)

▽価格

・通常価格

⇒880円(税抜)30枚入

・キャンペーン価格

⇒598円(税抜)/30枚入

⇒798円(税抜)/60枚入(さらにおトク)



▽キャンペーン期間

2022年11月17日(木)~2022年11月30日(水)23:59まで



▽キャンペーンページ

https://item.rakuten.co.jp/collaborn/sw-mask-207/

https://item.rakuten.co.jp/collaborn/sw-mask-249/



■私たちが取り組む、地球を守るプロジェクト「PROTECT THE BLUE OCEAN AND BLUE SKIES」





私たちは、青い海と青い空を守るために、「PROTECT THE BLUE OCEAN AND BLUE SKIES」プロジェクトを通じて、「二酸化炭素排出量の削減」や「海洋プラスチック問題の改善」など、地球環境に関する取り組む活動を積極的に行います。

現在、新型コロナ禍により使用頻度が増加したマスクが大量に生産され、その後廃棄されたマスク=プラスチックごみの増加は地球環境に大きな影響を及ぼしています。感染拡大を抑え、ごみを流出させないため、私たちはこの問題と向き合っています。地球環境に配慮した素材を可能な限り使用することで、環境への負荷を減らすこと。

「人にやさしく、地球にやさしいマスク」を通じて、私たちの取り組みが世界的な環境問題解決への第一歩となることを願っています。



地球環境に配慮した不織布マスク「ECOthicalMask(エコシカルマスク)」







地球環境にやさしいエコマスク「ECOthical Mask(エコシカルマスク)」は不織布の素材に、すばやく生分解し、自然に還りやすいPLA樹脂(ポリ乳酸)を99%使用しています。PLA樹脂(ポリ乳酸)でできた不織布は、製造・破棄する際に二酸化炭素の排出を軽減し、地球の温暖化へのリスクを減らします。生分解されたマスクが再び大地に還り、新しい自然を生み出すサイクルを構築することで、環境への負担を抑えることを目指します。「感染を予防しながら、ごみを流出させない。」環境負荷が低く、短期間で土に還ることができるマスクを通じて、私たちは地球環境の保全に取り組みます。

▼詳細はこちら

▽ECOthicalMask公式WEBサイト

https://ecothicalmask.com/

▽ECOthicalMaskについて

https://ecothicalmask.com/pages/eco-mask





■現在、マスクの急激な需要の高まりにより、"マスクゴミ"に関する環境問題が深刻化しています。

新型コロナウイルスの蔓延に伴い、ほとんど毎日着用するようになったマスク。不織布マスクの主な素材として、”ポリエステル、ポリウレタン、ポリエチレン”などが挙げられますが、これらは全てプラスチックです。着用機会の増加と共に、マスクやプラスチックごみが急増しています。

世界では月に、1,290億枚のマスクが生産され、そのうちの約3%が海に流出するとされています。

数にすると38億7千万枚という膨大な数のマスクが、自然界の中で完全に分解されることなく途方もない年月をかけて海を漂うことで、自然環境や生態系に影響を与えています。

この深刻な環境問題に私たちは向き合っていきます。





■マスクは生態系に影響を及ぼす「海洋プラスチックごみ」

一般的な使い捨てマスクは自然分解されるまで約450年かかるとされ、膨大な数のマスクが自然界の中で完全に分解されることなく途方もない年月をかけて海を漂うことで、自然環境や生態系に影響を与えています。過去半世紀で世界中のプラスチック使用量は約20倍に増加しており、現状のペースでプラスチックの廃棄が増加すると、2050年までには、海洋のプラスチックごみは魚類よりも多くなると報告されています。プラスチックごみによる海洋汚染は、まさに危機的な状況です。

■日本は2050年までのカーボンニュートラルを掲げています。

日本は世界で5番目に多くのCO2を排出しており、環境省が2021年12月に発表した「2020年度の温室効果ガス排出量」によれば、日本の温室効果ガス総排出量は約1.1Gt(11 億 4,900 万トン)、石油系プラスチックは約1,030万トン使用されています。

そのうちの約24%が産業部門からの排出とされています。

そんな中、原料のほとんどがプラスチックであるマスクの使用により、CO2の排出は大幅に増え続けています。

ECOthical Maskは、製造・焼却の観点で、一般的な不織布と比較し、CO2の排出を大幅にカットすることで2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指します。



■植物由来の原料。自然に分解される不織布を使用しています。

Co2の排出を抑えるエコ素材ECOthical Mask の主な原料となっている植物由来の素材は、微生物によって分解ができる【生分解性プラスチック】と再生可能な生物由来の有機資源【バイオマスプラスチック】の両方の性質を合わせ持つ、PLA 樹脂(ポリ乳酸)です。 通常のプラスチックと同程度の強度を持ち、使用後は適切な環境下で微生物により水と二酸化炭素に分解されます。



-コンポスト分解比較試験動画-









左)ECOthicalMaskの不織布 / 右)一般的な不織布



■素肌に近い、弱酸性。敏感肌の方にも安心なやさしさ

植物由来の不織布を使用したECOthical Maskは、肌にやさしいマスクです。 人の素肌のpHバランスは中性より少し酸性の「弱酸性」です。 肌に近い弱酸性の素材を使用することで、肌への刺激を軽減。 敏感肌の方も安心してお使いいただけます。



■菌の増殖を抑制する天然の制菌性と抗菌性

植物由来のPLA 樹脂(ポリ乳酸)には、天然の抗菌・制菌性がございます。 一般的な不織布との比較試験により、PLA 樹脂(ポリ乳酸 ) の非常に高い制菌性と抗菌性が証明されております。

「菌の増殖を抑制する」ことでマスク内環境を清潔に保ち、よりお肌にやさしい環境を作り出すことが可能となっております。



■商品特徴







〇カラー:ホワイト、ライトグレー・ラベンダーグレー・ヌーディベージュ【全4色】

〇サイズ:大人用サイズ(W175mm×H95mm) ※サイズは目安です。

〇ラインナップ:

通常販売価格

298円(税抜)/7枚入

880円(税抜)/30枚入

・キャンペーン価格

⇒598円(税抜)/30枚入

⇒798円(税抜)/60枚入(さらにおトク)

〇特徴:

・肌にやさしい不織布-PLA樹脂(ポリ乳酸)使用

・非金属のノーズワイヤー

・やわらかく幅広い耳ひも

・99%カットフィルター

---------------------------------------------

▽キャンペーンページ

https://item.rakuten.co.jp/collaborn/sw-mask-207/

https://item.rakuten.co.jp/collaborn/sw-mask-249/



▼ECOthicalMaskについてはこちら

▽ECOthicalMask公式WEBサイト

https://ecothicalmask.com/

▽ECOthicalMaskについて

https://ecothicalmask.com/pages/eco-mask









企業プレスリリース詳細へ (2022/11/17-19:46)