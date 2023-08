[サントリー食品インターナショナル株式会社]

タオルや風呂桶などここでしか味わうことのできない限定デザインアイテムにも注目 案内人であるサンリオキャラクター「ハンギョドン」も銭湯内の各スポットに登場!



サントリー食品インターナショナル(株)(以下サントリー)は、「マウンテンデュー」の世界観を反映した緑に囲まれたジャングルのような秘湯「山雫湯(まうんてんでゆ)」を、足立区西新井の「堀田湯」にて8月11日(金)~8月16日(水)の期間限定でオープンいたします。オープンに先立ち、銭湯の内観や細部までこだわった限定デザインアイテムの一部を公開いたします。







◇ついにオープン!マウンテンデューの世界観に包まれた「山雫湯」の内観を大公開!









今回のコラボレーションにあたり、堀田湯はマウンテンデューの和訳“山の雫”をイメージした特別な世界観に期間限定でイメージチェンジ。銭湯の番台は草に覆われ、ネオンの明かりが灯るポップな雰囲気に。さらに、銭湯内部の洗い場には、実際に使用できる「山雫湯」のロゴが入った風呂椅子・風呂桶をご用意しました。ポップながらもどこか秘境を感じさせるアイテムの数々が並びます。銭湯内の壁に描かれたペンキ絵を眺めながらお風呂に浸かり、普段の堀田湯とは一味違う「山雫湯」の世界観を満喫してみてください。



◇「山雫湯」限定デザインアイテムにも注目!





今回の「山雫湯」の限定オープンを記念した、オリジナルデザインのバスタオルやフェイスタオル、風呂桶、風呂椅子など全4種類の体験用アイテム(非売品)をご用意しています。さらに、入場いただいた方限定で「山雫湯」案内人の「ハンギョドン」とのコラボデザインを含む4種類のステッカー(4種中1種を配布いたします)や、「マウンテンデュー」(1回のご利用につきお1人1本まで)も無料配布予定です。(なくなり次第配布終了となります)。



▼自宅でも山雫湯の世界観を楽しめる!山雫湯フォロー&RTキャンペーンを開催

山雫湯をより多くの方にお楽しみいただけるよう、山雫湯の開催期間に合わせてどなたでもご応募いただけるSNSキャンペーンを実施いたします。山雫湯オリジナル銭湯グッズとマウンテンデュー1ケースが抽選で5名様に当たるチャンス。奮ってご参加ください。



・参加方法:

1.マウンテンデュー公式アカウント(@MountainDewJP)をフォロー

2.対象のキャンペーン投稿をRT

・期間:2023年8月11日(金)19:00~8月17日(木)23:59

・賞品:山雫湯オリジナルグッズ+マウンテンデュー 350ml 1ケース(24本入)

※商品の内容・仕様は変更になる場合がございます。

・当選人数:5名様



▼期間限定公式Twitterでもオープン情報を公開中

下記アカウントにて、ここでしか見られないハンギョドンのオリジナルビジュアルをはじめとした山雫湯に関する情報を発信中です。ハンギョドンが山奥の秘境「山雫湯」にたどり着くまでの可愛らしいストーリーやマウンテンデュー好きにはたまらない情報が得られるかもしれません!



▼Twitterアカウント情報

アカウント名 :マウンテンデュー/@MountainDewJP

アカウントURL:https://twitter.com/MountainDewJP



▼山雫湯の案内役「ハンギョドン」プロフィール

今回「山雫湯」を盛り上げるべく、案内役として大のお風呂好きとして知られる株式会社サンリオの人気キャラクター「ハンギョドン」も登場します。銭湯のところどころに表れるハンギョドンに導かれて、山雫湯の世界観を存分に感じてください。



◇「ハンギョドン」プロフィール

中国生まれの半魚人。人を笑わせることが得意。

でも実は、さびしがり屋のロマンチスト。

いつもヒーローになりたがっているけど、なぜかうまくいかない。

好きなものは、冷やし中華、エビセン、鍋物、温泉。

タコのさゆりちゃんとは、大のなかよし。

(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642681



◇「ハンギョドン」からのコメント

ぼくは銭湯が大好きなんだけど山雫湯(まうんてんでゆ)は

山の雫が浴びれるぼくのお気に入りの銭湯なんだ!

訪れる度に森の雰囲気に癒されてそのあとに飲むマウンテンデューはそりゃもう格別だよ!

みんなも山雫湯に来てたっぷり癒されてね!ぼくも山雫湯のどこかにいるかもしれないよ!



▼「山雫湯」開催概要

■開催概要

企画名:山雫湯

開催期間:2023年8月11日(金)~2023年8月16日(水)

営業時間:平日11:00~24:00/土日祝8:00~24:00

場所:堀田湯(〒123-0852 東京都足立区関原3丁目20-14)



▼企画コンセプト

唯一無二のクセのある風味やポップで遊び心溢れる世界観で、多くのファンに愛されてきた炭酸飲料「マウンテンデュー」。今回そんなマウンテンデューの世界観を体感いただくべく、実は意外と知られていないマウンテンデューの和訳である「山の雫」に着想を得た「山雫湯」が実現しました。



密林をかき分けていくと突如現れる秘湯をイメージし、遊び心をたっぷりと注ぎ込み細部までマウンテンデューの世界観を表現した「山雫湯」は、一度足を踏み入れればクセになるはず。

流線的なデザインによって表現された「山」という字と「雫」を連想させるマークが印象的なのれんをくぐって、この夏、ここでしか味わえない新しい銭湯体験を、爽快なマウンテンデューと共に体感してみては。



また、本銭湯の案内人として山雫湯に現れる“大のお風呂好き”で知られるサンリオキャラクター「ハンギョドン」にもぜひご注目ください。



▼「マウンテンデュー」商品概要





1958年にアメリカで誕生した「マウンテンデュー」は、シトラス系の味わいと心地良い刺激が特長の炭酸飲料で、日本では1981年から発売しています。



URL:https://products.suntory.co.jp/d/4901777045682/

容量:350ml

希望小売価格:140円(税別)



▼「堀田湯」詳細





昭和17年創業。堀田湯は、西新井のこの場所ではじまりました。

それからちょうど80年。

令和4年の新たなリニューアルで新旧が混在する老舗銭湯として。

時代は移り変わり続ける中、変わったことに寄り添いながら、変わらないものを守りつづける。

80年の歴史に精一杯の敬意と愛情を込めながら、湯を沸かして、お待ちしております。



URL:https://www.4126.tokyo/

住所:〒123-0852 東京都足立区関原3丁目20-14

休業日:第二木曜日

営業時間:平日14:00~24:00、日曜・祝日8:00~24:00



