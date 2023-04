[株式会社スモールブリッジ]

日本最大級オンライン習い事「カフェトーク」が提供するオンライン対談無料配信「カフェトークシンポジウム」



世界87カ国からの講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク(https://cafetalk.com/)」を運営する株式会社スモールブリッジ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋爪小太郎)は、2023年4月28日(金)英語学習者向け無料配信「第22回英語シンポジウム - イド・アル=フィトル:断食明けのお祝い」を開催いたします。









「カフェトークシンポジウム」はカフェトークでオンラインレッスンを提供する講師陣と、カフェトークスタッフが、学習方法や文化など様々なテーマについてディスカッションする様子をライブでお届けする無料コンテンツです。カフェトークでオンライン語学レッスンを受講する皆さんに大人気の無料イベントとなります。





第22回英語シンポジウムスペシャル「 イド・アル=フィトル:断食明けのお祝い」https://cafetalk.com/campaign/2023/symposium/english/april02/?lang=jaオンラインで英語を学ぶ学習者様向けの無料配信・講師とスタッフの対談企画です。

第22回のテーマは「Eid al-Fitr(イド・アル=フィトル):断食明けのお祝い」

南アフリカからNaeema Hoosen講師(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJwzdrQo8MlLc3U1s3Qp1Xd2DA_0cMxKt7UFAFh%7EBx4.&lang=ja)が「Eid traditions in South Africa(南アフリカのイードの風習)」について、そしてモロッコからUmm zaid講師(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJzLz4gqq_Tzi6g0KHYMM3JNcspy9UpztLUFAGs1B_0.&lang=ja)が「Eid traditions from Morroco, and Eid in Japan with the muslim community(モロッコでのイードのお祝いと、日本でのイードとムスリム・コミュニティ)というテーマでそれぞれの国のラマダン明けのお祝いについてのお祭り、風習をご紹介していただきます。



司会はカフェトークスタッフのHaifa(フランス出身)が担当します。



2023年4月28日(金)17:00~ (日本時間)

ご視聴無料 / 45 分 アーカイブ配信あり



講師は英語でプレゼンテーションを行い、理解しやすいようスライドも使用します。どの英語レベルの方でも視聴いただける内容です。プレゼンテーションは英語で行われますが、日本語がわかるスタッフが司会進行を務めるため、コメント欄では日本語でもご質問いただけます。



■開催日時:2023年4月28日(金)17:00~ (日本時間) 45分間■視聴料金:無料 アーカイブ:Youtubeチャンネルでいつでもご視聴可能■公式Youtubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UC9V9mk-Ovjo8ONX4-T_0FUg/■視聴方法:カフェトークサイト内特設ページにてPC、スマートフォン、タブレットでご視聴可能■特設ページ:https://cafetalk.com/campaign/2023/symposium/english/april02/?lang=ja



カフェトークについて



「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、スカイプやZoomを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。オンライン講師登録のお申し込みも随時受け付けています。<オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中>リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。カフェトークのビジョン世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。会社概要会社名 :株式会社スモールブリッジ( https://small-bridge.com/ )代表者 :代表取締役 橋爪小太郎所在地 :東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F【お客様お問い合わせ先】●お気軽にチャットでお問い合わせ:カフェトークページ右下チャットボックス 【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局:永田info@cafetalk.com



