[BEENOS株式会社]

BEENOS株式会社(東証プライム 3328、本社:東京都品川区、代表取締役:直井 聖太、以下BEENOS)のeスポーツ事業を推進する子会社、BeenoStorm(ビーノストーム)株式会社(代表取締役:蓮見 龍馬 以下、BeenoStorm)が運営するプロフェッショナルeスポーツチーム「BEENOSTORM」所属のDevine選手が2023年9月25日(月)、26日(火)に中国杭州にて開催される第19回アジア競技大会のeスポーツ競技へ出場する日本代表選手として内定いたしました。







本大会は4年に1度開催されるeスポーツのアジア競技大会です。2022年に開催を予定されていましたが,新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催延期となり、この度開催となりました。競技はPUBG Mobile(アジア大会版)をはじめとする各ゲームタイトルで勝敗が争われます。すでに本大会への出場が内定していたDONUTS VARREL(旧DONUTS USG)の在席選手の1名が出場権利を持たないことから、一般社団法人日本 e スポーツ連合によりDONUTS VARREL に1名の選手の出場枠が与えられることになり、「BEENOSTORM」からDevine選手が選ばれ出場が内定しました。「BEENOSTORM」からDevine選手、DONUTS VARRELに所属する選手からNAOTO選手、OZISAN選手、KAZEMARU選手の3名がタッグを組んで日本代表として出場します。





【BEENOSTORM】

「BEENOSTORM」は2022年1月に新設されたプロeスポーツチームです。100人同時対戦のバトルロイヤルゲーム「PUBG MOBILE」の国内初のプロリーグである「PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE SEASON2」に参加。PMJL SEASON2 Phase1では4位、別途実施された日韓戦「PUBG MOBILE SHOWDOWN:JAPAN VS KOREA」では6位で日本チームの中では2位を獲得、PMJL SEASON2 PHASE2においては、6位となり、累計1750万円の賞金を獲得。高い注目度と勢いを持つチームです。

公式サイト:https://beenostorm.com/





(C) 2023 KRAFTON, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.







【BeenoStorm株式会社の概要】

社名 : BeenoStorm株式会社

代 表 者 : 代表取締役社長 蓮見 龍馬

本 店 所 在 地 : 東京都品川区北品川四丁目7番 35 号

設 立 年 月 : 2022年2月7日

資 本 金 : 75百万円



