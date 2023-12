[合同会社ユー・エス・ジェイ]

日本発大人気ブランドの世界の真っただ中に!超衝撃的で超リアルな唯一無二の体験



・世界中でも爆発的な人気を誇る「僕のヒーローアカデミア」と初コラボレーション!

・来春公開劇場版最新作「100万ドルの五稜星(みちしるべ)」と連動した「名探偵コナン・ワールド」

・シリーズ20周年を記念して「モンスターハンター USJ祭」を開催!

2024年3月1日(金)~期間限定開催





ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、毎年大人気を博している日本が世界に誇るエンターテイメント・ブランドが集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2024』を、2024年3月1日(金)から2024年6月30日(日)まで(「僕のヒーローアカデミア」は2024年8月14日(水)まで)期間限定で開催いたします。

来春は、日本国内のみならず世界中でも爆発的な人気を誇る「僕のヒーローアカデミア」との初コラボレーションが実現します。さらに、過去の『ユニバーサル・クールジャパン』でも絶大な支持を集めた、ファンを熱狂させる強力なブランド「名探偵コナン」も登場。そして、「モンスターハンター」のゲーム発売20周年を記念してコラボレーション・レストラン「モンスターハンター ~セリエナの食事場~」が新登場。ゲスト満足度98%※1を獲得した『モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK』も復活。日本を代表する大人気ブランドの世界の真っただ中に入り込める、想像を超えた超衝撃的で超リアルなここだけの没入体験をお届けします。



「僕のヒーローアカデミア」は「週刊少年ジャンプ」(集英社)で現在連載中、コミックスシリーズの世界累計発行部数は8,500万部を超え、2024年に連載10周年を迎えるなど、世界中から支持を得ている堀越耕平氏による大人気漫画を原作とするアニメ作品です。今回の初コラボレーションでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの圧倒的なスケールとクオリティにより再現されたヒーローと敵〈ヴィラン〉の激闘や登場するヒーローの“個性”を超リアルに肌で感じられる超興奮体験をお楽しみいただけます。



「名探偵コナン・ワールド」は開催ごとに、作品の世界に入り込み、ゲスト自らの足と頭脳で挑む本格的な謎解き体験をお届けしてきました。今回は、来年4月12日(金)に公開が決定した劇場版最新作「100万ドルの五稜(みちし)星(るべ)」との連動が決定。テーマパークでしか実現できないリアル・エンターテイメントにより、ここでしか味わえない作品の世界に全身で入り込むことができるプログラムの数々をご提供します。





「モンスターハンター」では、シリーズ発売20周年を記念して「モンスターハンター USJ祭」を期間限定で開催します。これまでパークで実施してきた数々の「モンスターハンター」アトラクションの中でも過去最高のゲスト満足度98%※1を獲得したVRアトラクション「モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK」が復活。さらに、ゲームの世界をリアルに再現したレストラン「モンスターハンター ~セリエナの食事場~」がオープン。「セリエナ」「アステラ」の料理長たちが腕をふるう「モンハン飯」で英気を養い、パークの“XRテクノロジー”で実現した360度広がるフィールドで強力なモンスターとの狩りに挑む、まさにゲームの世界さながらの“マジ狩りワールド”での超興奮体験を全身でお楽しみください。



また、『ユニバーサル・クールジャパン 2024』の世界をより一層楽しめるパークオリジナルのフードやグッズの展開も予定しており、世界中で幅広い作品ファンの皆さまにお楽しみいただけるコラボレーションをお届けします。これまで多くの“NO LIMIT!”なアイデアでお届けしてきたユニバーサル・スタジオ・ジャパンによって展開する唯一無二の超没入体験にどうぞご期待ください。(チケットに関する詳細は改めてお知らせします。)



<『モンスターハンター USJ祭』開催概要>

■ モンスターハンターワールド:アイスボーン XR WALK

・場所:ステージ18



■ モンスターハンター ~セリエナの食事場~

・場所:ロストワールド・レストラン

公式HP:https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2024/monster-hunter-20th-anniversary







<「僕のヒーローアカデミア」について>

コミックスのシリーズ世界累計発行部数8,500万部を突破!週刊少年ジャンプ(集英社刊)で連載中の堀越耕平による大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵<ヴィラン>から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく!



<「名探偵コナン」について>

青山剛昌氏のコミックスの単行本全世界累計発行部数が2億7,000万部を超える快挙を達成。2023年に公開された、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』は、興行収入138.3億円を記録し、シリーズ最高興行収入となる。

シリーズ累計興行収入1,180億円を超え、日本のみならず世界の20以上の国と地域で人気を博している、世界規模のエンターテイメント・ブランドです。



<「モンスターハンター」について>

「モンスターハンター」シリーズは、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲームです。ネットワークを介した協力プレイというスタイルを確立し、シリーズ累計販売本数9,500万本(2023年9月30日時点)を誇る、人気シリーズに成長しています。

「モンスターハンター」シリーズ20周年記念特設サイト

https://www.monsterhunter.com/20th/ja-jp/

モンスターハンター20周年 公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/MH20th

『モンスターハンターワールド:アイスボーン』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/world-iceborne



■ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはコムキャスト NBCユニバーサルが完全所有しています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげています。ハリウッドの人気映画だけではなく、日本のアニメなどのさまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供しています。ここにしかない“超感動・超興奮”の忘れられない体験を通して、訪れるすべてのゲストが自分の殻を破り“超元気”になれる特別な場所『超元気特区』として、皆さまをお迎えしています。

2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える“ハチャメチャ”が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」、そして任天堂のゲームの世界をテーマにした新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、実際に自分の全身を使ってアソビの本能を解き放つ、これまでにない“アソビ体験”をお楽しみいただけるなど、次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。



