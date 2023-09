[鑫三海株式会社]

鑫三海株式会社(本社:大阪府堺市堺区、代表取締役:伴場 義通)は、楽天市場 公式店舗「SINSANKAI」にて、モバイルバッテリー zepan PD200W のを予約注文を、2023年9月21日に開始しました。zepan PD200W は20,000mAhの大容量バッテリーを搭載、PD27Wの急速充電に対応、2本の内臓ケーブル、折りたたみ式内蔵プラグ、PC+ABS樹脂素材のボディ、スマホスタンド、パススルー充電、電池残量ディスプレイ表示といった様々な機能を一台に集約。普段使いはもちろんのこと、出張や旅行にも最適な多機能モバイルバッテリーです。







ブランド:zepan 型番:PD200W

楽天販売ページ:https://item.rakuten.co.jp/sinsankai/zepan-pd200/

価格:9,980円(税込)



〇20,000mAhの大容量モバイルバッテリー

iPhone14を約4回分フル充電が可能。

〇LightningケーブルとUSB-Cケーブルを内蔵。

iPhone、Androidの充電に対応。

〇PD27Wの急速充電機能を搭載

iPhone14を30分で65%まで充電できます。

〇パススルー充電に対応

スマホとモバイルバッテリーへ効率的に充電が可能です。

〇折りたたみ式プラグを内蔵

コンセントに挿してモバイルバッテリー本体へ直接充電が可能。

〇スマホスタンド付き

スマホを立てかけて動画鑑賞ができます。

〇電池残量ディスプレイ表示

電池残量が一目でわかるディスプレイ付き

〇PC+ABS樹脂素材仕様のボディ

耐熱性、耐低温性、安定性、耐衝撃性に優れています。







運営会社





-WE DESERVE A BETTER TECH LIFE!-

鑫三海株式会社は “ICTを通じて世界のすばらしい企業と日本のみなさまの橋渡しをすることにより、豊かな社会づくりに貢献すること” を目指しています。そして、わたしたちは長い期間をかけて紡がれる、お客様との固い信頼関係を大切に考えます。そのため、ただ商品を販売するのではなく、その商品の価値ある物語(ストーリー)をお客様の心に語りかけるように「紹介」しています。



【会社概要】

会社名:鑫三海株式会社(SINSANKAI CO., LTD.)

代表者:代表取締役社長 伴場義通

本社:〒590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町3丁9番11号

設立:2019年4月3日

事業内容:Eコマース事業、クラウドファンディング事業、ECショップ運営代行事業

◇Webサイト https://www.sinsankai.co.jp

◇楽天SINSANKAI https://www.rakuten.co.jp/sinsankai

◇Twitter https://twitter.com/afustore_jp

◇Instagram https://www.instagram.com/afustore_jp/

◇Facebook https://www.facebook.com/afustore.jp

◇YouTube https://www.youtube.com/c/afustore





