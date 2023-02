[株式会社三陽商会]

創業者 ハビエル・ゴジェネーチェの3年振り来日によるトークイベントも開催



三陽商会が2020年3月より日本での展開をスタートさせたヨーロッパ発のサステナブルファッションブランド「ECOALF(エコアルフ)」は、春夏コレクションのテーマ「ロスト・カラーズ~失われてゆく海の色~」の新作コレクションを、世界に先駆け「ECOALF 渋谷スクランブルスクエア」で先行発売し、イベントスペース「L×7」にて、その商品やメッセージを表現したPOP UP イベントを開催します。





”珊瑚や魚など、海の中にある美しい色を守っていきたい。”そのメッセージを、2020年日本上陸以来の3年ぶりとなる創業者ハビエル・ゴジェネーチェの来日によるプレゼンテーションイベント、Panasonicとのコラボによるアップサイクルハンガーの使用、水族表現家の二木あい氏の作品をEPSONの「デジタル捺染」によるプリントした巨大タペストリーの展示、などで伝えていきます。









POP UP イベント「LOST COLORS ~失われてゆく海の色~」 概要







期間:2月25日(土)~3月6日(日)

時間: 10:00~21:00

場所: 渋谷スクランブルスクエア 7階 イベントスペース「L×7」 (ECOALFストア前)

東京都渋谷区渋谷2丁目24番地12



創業者ハビエル・ゴジェネーチェのプレゼンテーションについて







2020年の日本上陸以来、3年ぶりに創業者ハビエル・ゴジェネーチェが来日。ヨーロッパのサステナブルファッションのパイオニアとして、最先端のサステナビリティや技術をプレゼンテーションします。



日時:3/2(木) 16:00~17:00

3/3(金) 16:00~17:00

場所:渋谷スクランブルスクエア 7階イベントスペース「L×7」



*応募型イベントにつき、出席の申し込みや、詳細はコチラまで

→ pr@ecoalf.jp



「LOST COLORS ~失われてゆく海の色~」 コラボイベント及びインスタレーション





■コラボレーション1.■ ECOALF× EPSON × 二木あい









ECOALFと協業した水族表現家の二木あい氏が撮影したカラフルな珊瑚の作品。その写真を、EPSONとコラボレーションし、環境負荷を低減する次世代のためのダイレクトプリント「デジタル捺染」にて高さ3.5メートルの作品として、空間を演出します。



二木あい 水族表現家 プロフィール



環境省「森里川海プロジェクト」海のアンバサダー/mymizu アンバサダー

素潜りギネス世界新記録を2種目樹立。

水族表現家という日本国内外問わず唯一無二の存在として、水中と陸上の架け橋となるべく世界を舞台に活動。空気ボンベを使わず、海洋哺乳類と同じ様に自分の肺一つで潜り、彼らの中に溶け込むことで仲間の一員となり、ありのままに、ある時は被写体、そしてまたある時は自身が撮影者として「私たちは自然の一部であり、自然と共に生きている」そんな繋がりを表現している。 公式サイト:https://aifutaki.com/





■コラボレーション2.■ ECOALF × Panasonic





パナソニックグループとECOALFは2021年から共創に取り組み、パナソニックグループのセルロースファイバー成形材料「kinari」(キナリ)を活用したタンブラーやボタン等を共同開発しています。



本イベントでは、様々なブランドで使われ、経年劣化などで廃棄される木製ハンガーを再利用し生まれ変わった新デザインの「アップサイクルハンガー」を 披露します





■コラボレーション3.■ ECOALF × Miss Earth







ゲストトークショー:松本真映さん<2022年ミス・アース日本代表>

日時:2/25(土) 13:00~14:00

場所:渋谷スクランブルスクエア 7階イベントスペース「L×7」



国内での活動において、環境問題への取り組みについて共感し,

これまで様々なクリーンアップ活動やファッションショーなどを共に開催してきたミス・アース。イベント開催の初日となる2月25日 には、2022年ミス・アース日本代表として世界大会を経験した松本真映さんをゲストに迎え、ご自身の活動やサステナブルファッションについてのトークショーを開催します。 ミス・アース・ジャパン公式サイト:https://www.miss-earth.com/



■コラボレーション4.■ECOALF × 渋谷スクランブルスクエア





渋谷の中心に位置する渋谷スクランブルスクエア外壁の大型ビジョン。イベント開催期間、建築のデザインと融合したの渋谷のシンボルとなる“ 新しい建築ファサード ”から、ECOALFのブランドメッセージ映像を街へと届けます。





「ECOALF 渋谷スクランブルスクエア」 店舗概要







店舗名: ECOALF 渋谷スクランブルスクエア

(エコアルフ 渋谷スクランブルスクエア)

所在地: 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷駅直結・直上

電話番号: 03-6427-3767

営業時間: 10:00~21:00 ※施設に準じます

商品構成: ウィメンズ、メンズ、シューズ、アクセサリー。一部キッズ、ヨガも展開



ブランド「ECOALF」について



~ 地球環境を守るために服をつくる「ECOALF」 ~

「ECOALF」は、創業者ハビエル・ゴジェネーチェが自身の子どもが生まれたことを機に次の世代に残すべき世界について考え2009年にスペインで立ち上げられたサステナブルファッションブランドです。“Because there is no planet B(R)”(第2の地球はないのだから)をスローガンに、すべてのアイテムを再生素材や環境負荷の低い天然素材のみで製造し販売しています。ファッション産業が世界で2番目に環境を汚染している産業と言われる中で、ペットボトル、タイヤ、漁網などを独自の技術でリサイクルしてこれまで400種類以上もの生地を開発し新たな製品をつくり出しています。



~ SDGsの14番 ”海の豊かさを守ろう“ に繋がる活動 ~

また、海洋ゴミを回収し新たな製品に活用するプロジェクト「UPCYCLING THE OCEANS」を推進するなど、”地球環境を守るために服をつくる“という新しい発想のエコサイクル型ファッションブランドで、特にSDGsの14番”海の豊かさを守ろう“に繋がる活動に重きを置いてブランド運営をしています。



ブランド基本情報

コンセプト: スペイン生まれのサステナブルファッションブランド。

ブランド自らが海のゴミを収集してウエアをつくるなど「地球環境を守るために服をつくる」新しい発想のブランド。

販路:直営店、EC

商品カテゴリー: メンズ、ウィメンズ、キッズ、シューズ、アクセサリー、ヨガ

ブランド開始年度: スペイン 2009年ブランド設立(スペイン ECOALF社)

日本 2020年3月より展開 (三陽商会)

■「ECOALF」日本公式WEBサイト https://ecoalf.jp/

SNS

■Instagram https://www.instagram.com/ecoalf_japan

■twitter https://twitter.com/ecoalf_japan

■Facebook https://www.facebook.com/ecoalfjapan/



