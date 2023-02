[The Orchard Japan]

エレキギターを爪弾きながらソウルに歌いあげる次世代型シンガーソングライター、大比良瑞希。

4月には昨年リリースした3rdアルバム『Little Woman』を引っ提げてこれまで廻ったことのないエリア・会場で組まれた、エレキギターのみで編成する弾き語りセットツアーを関東・東北・北海道など東日本各地に単身で乗り込みパフォーマンス予定と精力的に活動する中、UKガラージポップのテイストを取り入れた新作『LOVEBIRDS』を配信した!











昨年11月配信SG『TRUE ROMANCE』と地続きとなる、大人の恋愛をテーマにしたラブソング『LOVEBIRDS』は、昨今世界的にリバイバル/盛り上がりを見せる、UKガラージポップのテイストを取り入れた意欲作。



自らが爪弾くエレキギターのリフを中心に、オーガニックながらもメロディアスなJ-POP的サウンド。英語と日本語が交錯する淡い歌詞世界、タイトなビートアプローチが融合している。



作曲とプロデュースは、前作と同じく『TRUE ROMANCE』に続きAwich、milet等数々のアーティストの楽曲を作曲し、自身も音楽ユニット「THE BLACKBAND」として活動する、中村泰輔。作詞は大橋トリオの楽曲を中心に作詞を行い、現在はカナダ在住のmiccaが担当。



福島県在住の新進気鋭のイラストレーター、JUN YABUKIによるジャケットにも注目、デザインはこれまでの大比良作品でお馴染みの田口 陵(CIDER INC.)が手掛けている。

今後のリリース・アナウンスにも是非注目を!



■大比良瑞希 ニューシングル『LOVEBIRDS』楽曲情報



配信リンク:https://orcd.co/ohiramizuki_lovebirds

配信日:2023年2月22日(水)

作曲:中村泰輔

作詞:micca

編曲:中村泰輔・大比良瑞希



M1. LOVEBIRDS

M2.TRUE ROMANCE



■ツアー情報



『大比良瑞希 3rd Album“Little Woman”CD+LP Release Tour 2023』

4/8(土)@群馬・桐生 Purveyors w/岩崎有季

4/9(日)@栃木・宇都宮 Studio baco w/岩崎有季

4/15(土)@宮城・仙台 ガブ / チカ

4/16(日)@青森・八戸 KOMEKUUTO

4/22(土)@北海道・札幌 World Book Cafe w/ 大和田慧 (Supported by Juxtapozed with U)

4/23(日)@北海道・北海道・支笏湖Pennennolde w/ 大和田慧



▼チケット・詳細はSNS/HPをチェック

・オフィシャルHP: https://ohiramizuki.com/

・Twitter:https://twitter.com/mimimizukin

・Instagram:https://www.instagram.com/mizuki_ohira/



<大比良瑞希>Profile

Singer/Guitarist/Trackmaker based in TOKYO.



スモーキーな歌声と、ビザールギターの爪弾きで現在進行形のシティ・ポップを紡ぐ次世代型シンガーソングライター"大比良瑞希"。

エレキギターを片手に各地で積極的なライブ活動を行いつつ、これまでFUJI ROCK FESTIVAL・SUMMER SONIC・GREENROOM FESTIVAL・りんご音楽祭など、音楽フェスへの出演も果たす。

2022年には、3rd Album『Little Woman』をリリースし、9月には七尾旅人、待望のニュー・アルバム『Long Voyage(ロング・ヴォヤージュ)』収録の珠玉のソウル・バラッド「ドンセイグッバイ」にデュエットで参加し話題となった。

昨年11月にリリースした配信SG『TRUE ROMANCE』に続き、UKガラージポップのテイストを取り入れたニューノスタルジック的ラブソング『LOVEBIRDS』が2月22日に配信。現在ニューアルバムに向けて鋭意制作中。



