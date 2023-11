[株式会社ストリームメディアコーポレーション]



株式会社ストリームメディアコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:金 東佑)は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、1月はSUPER JUNIOR特集としてメンバーのサウジアラビア旅行に密着したリアルバラエティ『SUPER JUNIORのランプの騎士』をお届けします。また、韓国で高視聴率を獲得した話題のドラマ『恋人』 (原題)のスペシャル番組とダイジェスト、アイドルや格闘家などが出演したバラエティ番組を日本初放送することを決定いたしました。



KNTVの1月は、デビュー18周年を迎えたSUPER JUNIOR特集をお届け!まずは1月30日(火)スタートのリアルバラエティ『SUPER JUNIORのランプの騎士』。アーティストとして初のサウジアラビア観光庁広報大使に任命されたことが縁で、首都リヤドを訪れたメンバーは、サウジアラビアの歴史や遺跡巡りをしながら、願いを叶えるランプを手にするためミッションゲームに挑戦。普通の旅では終わらない爆笑必至の旅をお楽しみに。また、過去に出演したライブやバラエティ番組をたっぷりアンコール放送。こちらもお見逃しなく!









そして、リアルバラエティが2番組日本初放送スタート。まずは、ヘリ(Girl’s Day)、ミヨン((G)‐IDLE)、チェ・イェナ(IZ*ONE出身)、キム・チェウォン(LE SSERAFIM)ほか、芸能界で活躍する女子6人が田舎生活に奮闘するリアルバラエティ『ヘミリイェチェパ』、ワールドクラス級の伝説の格闘家4名の下、さまざまな事情を抱えた‘純情ファイター’たちのリアル格闘バラエティ『純情ファイター』を放送します。





また、韓流20周年を記念したOSTコンサートの模様を2週にわたり日本初放送!ドラマの感動をじっくり味わえる貴重なコンサートは必見です。



その他おすすめの日本初放送バラエティとして、『ランニングマン』にオム・ギジュンが初出演した回をお届け。大人気ボーイズグループからSEVENTEENのホシ&ドギョム&スングァンがハイテンションで登場。こちらもお見逃しなく。シングルスターのプライベートに密着するバラエティ『シングル男のハッピーライフ』にTWICEのジヒョが出演した回とNCT DREAMのロンジュンが出演した回をお届け。また、マネージャーがスターのリアルな日常を暴露する大人気番組『全知的おせっかい視点』には少女時代のソヒョン、BTOBが登場。こちらもお見逃しなく。













1月もKNTVと共にお過ごしください♪



■『SUPER JUNIORのランプの騎士』

放送日時 1月30日(火)スタート 毎週(火)午後10:30~11:30 ほか TV初放送

出演者 SUPER JUNIOR(イトゥク、シンドン、ウニョク、ドンヘ、リョウク、キュヒョン)

話数 全6回

Licensed by SM Culture & Contents Co., Ltd. (C) SM Entertainment. All rights reserved.



■『「恋人」パート1 制作日誌』

放送日時 1月3日(水)午後10:30~11:50 ほか 日本初放送

出演者 ナムグン・ミン、アン・ウンジン、イ・ダイン、イ・ハクジュ、キム・ユヌ

話数 全1回

(C)2023MBC



■『「恋人」パート1 ダイジェスト』

放送日時 1月4日(木)午後8:00~10:30ほか (2話連続) 日本初放送

出演者 ナムグン・ミン、アン・ウンジン、イ・ダイン、イ・ハクジュ、キム・ユヌ

話数 全2回

(C)2023MBC



■『ヘミリイェチェパ』

放送日時 1月12日(金)スタート 毎週(金)深夜0:25~2:00ほか 日本初放送

出演者 ヘリ(Girl's Day)、ミヨン((G)I-DLE)、リジョン、チェ・イェナ(IZ*ONE出身)、キム・チェウォン(LE SSERAFIM)、Patricia

話数 全12回

(C)skyTV All Rights Reserved



■『純情ファイター』

放送日時 1月8日(月・祝)スタート 毎週(月)深夜0:10~2:00 ほか 日本初放送

出演者 秋山成勲(チュ・ソンフン)、キム・ドンヒョン、チョン・チャンソン、チェ・ドゥホ、イ・ヨンジン

話数 全12回

(C)SBS



■『ランニングマン』

放送日時 1月12・19日(金)午後10:50~深夜0:25 ほか 日本初放送

出演者

<#807>1月12日 オム・ギジュン、イ・ジュン、ユン・ジョンフン(「7人の脱出」出演者)

<#808>1月19日 ホシ&ドギョム&スングァン(SEVENTEEN)

(C)SBS



■『韓流20周年記念 Drama Original Sounds Korea 2023』

放送日時 1月18・25日(木)深夜0:10~1:30 ほか 日本初放送

出演者

<1部>イ・ソジョン、Sanha、ZERO

<2部>ファン・チヨル、JKキム・ドンウク、ZERO、Sanha、ハジン、イ・ソジョン

<MC>古家正亨

話数 全2回

(C)KOCCA



■『シングル男のハッピーライフ』

放送日時 毎週(土)午後10:30~深夜0:15 ほか 日本初放送中

出演者

<#516>1月 6日 KEY(SHINee)、ジヒョ(TWICE)

<#519>1月27日 KEY(SHINee)、ロンジュン(NCT DREAM)

(C)MBC



■『全知的おせっかい視点』

放送日時 毎週(木)午後10:30~深夜0:10 ほか 日本初放送中

出演者

<#188>1月 4日 ソヒョン(少女時代)

<#189>1月11日 BTOB

(C)MBC



