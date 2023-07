[Foot Locker atmos Japan合同会社]



2023年夏、4年ぶりに開催される「第70回よさこい祭り」に出場する“ほにや”とのコラボレーションTシャツが発売致します。

よさこい祭りは高知市内9カ所の競演場・7ヶ所の演舞場で約200チーム、約18,000人の踊り子が手に持った鳴子を鳴らしながら工夫を凝らし、地方車には華やかな飾り付けをして市内を乱舞する土佐の祭り。よさこいチームの中でも最多の9回大賞を受賞しているチーム「ほにや」とタッグを組み、「ほにや」と「atmos」のコラボレーションTシャツが4年ぶりに登場。



2023年8月26日(土)・27日(日)に東京・原宿にて開催される“原宿表参道元氣祭スーパーよさこい2023″に合わせて、今回コラボレーションした「ほにや」よさこいチームとのスペシャルなTシャツをatmos BLUE Omotesando、atmos pink flagship Harajukuでも購入が可能です。さらに、atmos pink flagship Harajuku店内で「ほにや」が演舞を披露致します。お見逃しなく!

本アイテムは2023年7月20日(木)より、ほにや本店にて限定発売を開始、その後2023年8月13日(日)より、atmos オンラインにて発売予定。



【原宿表参道元氣祭スーパーよさこい 2023】

日程:2023年8月26日(土)・27日(日)

場所:原宿表参道/明治神宮/代々木公園/NHK前ケヤキ並木通り他

“ほにや“ 特別演舞@atmos pink flagship Harajuku

日程:2023年8月27日(日) 16:00頃

住所:東京都渋谷区神宮前6-5-3 イベリアビル1F







【PRODUCT】

















atmos × HONIYA MATSURI T-SHIRTS

No: MA23S-TS077

Color: BLACK,WHITE

Price: 5,500円 (税込)





















atmos × HONIYA EARTH GLOBE T-SHIRTS

No: MA23S-TS078

Color: BLACK,WHITE

Price: 5,500円 (税込)







About atmos

URL https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



About ほにや

URL https://www.instagram.com/honiyainsta/

〔ほにや〕は、高知の方言で「ほんとうにそうだね」という相槌をうつ時の、昔言葉です。ほっとするようなものづくりと、日本の歳時を楽しむオリジナルブランドのメーカー。和のもつ愛らしさ、粋さシックさを私達の感性にあうカジュアルな生活雑貨に仕立てたいという思いから〔ほにや〕は生まれました。〔ほにや〕は”今”を生きる私達が、日本の文化を身近に感じられ「日本人でよかったな」と思える時間を提案できる斬新な感性を持った「日本の新しい老舗」を目指しています。和の持つ美しい色使い、粋な色合わせやかわいい遊び心と風合いを「新しくて なつかしい ほっと和む ちょっと楽しい」をコンセプトに、”今”使える形で提案していきます。

そんな〔ほにや〕から生まれたよさこいチーム〔ほにやよさこい〕は過去9回大賞を受賞している総勢約150名から成るよさこいチームです。よさこいを世界へ発信すべく日々活動を行っております。



