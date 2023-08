[株式会社ニット]

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、日華化学株式会社(本社:福井県福井市、代表取締役 江守康昌氏)へ「ChatGPT活用研修」をご提供し、ChatGPTをうまく業務に取り入れる方法をお伝えしました。本研修の受講背景やご感想など、お話を伺いました。



<インタビュー詳細>

ChatGPT、企業はどう取り入れる?業務改善のプロが「ChatGPT活用研修」を実施

https://help-you.me/blog/interview-nicca







依頼背景や想い(インタビュー記事より一部抜粋)





「ChatGPT活用研修」開催の背景

業務効率化・生産性向上を大きなテーマとして捉え、10年前より本格的にデジタル化へと舵を切りました。最初に実施したのは、ERPの導入です。各部門に散在していた情報をデータ化して一元管理、部門間での連携を効率化しました。

今では、ERPを基盤とした社内システムの運用が安定してきたので、ネクストアクションとしてAIをはじめとしたツールの活用を検討しています。

今回、その一環でChatGPT活用研修を社内で開催することにしました。



研修受講後の社内での反響・活用方法

具体的な活用例をベースとした実践的な内容で、「すぐに業務で活用できそう」と評判でした。

社員の中には、研修の開催前から自己流でChatGPTを活用している者もいますが、AIボットに対してどのような質問を投げかけたら最適解を引き出せるのか悩んでいたようです。今回、質問の仕方(プロンプト)の例が多く紹介されていたので、勉強になったと喜ばれました。「今後も研修を実施してほしい」と要望が挙がるほどです。



ツールの利用方法を調べるシーンでよく活用しており、例えば、Microsoft Excel(エクセル)の関数を尋ねています。もちろん、GoogleやYahooなどの検索エンジンで調べることもできますが、同僚に聞く感覚で気軽に質問できるので大変便利ですね。

研究に特化した部署では、ChatGPTとMicrosoft Teamsを連携させて、論文をまとめるのに活用しています。

また、一部では文章の校正や、アイデア出しに活用されており、今後も社内でノウハウをシェアしながら活用の幅を広げていきたいですね。



AIツールにできない手作業はHELP YOUにアウトソース化

ツール導入と並行して、人の手を必要とする業務のアウトソース化を検討し、HELP YOUにお願いすることにしました。

安定的な組織運営のためにHELP YOUを活用していくつもりです。例えば、育休や入退社などで人員体制が変わるという話が挙がってきた際に、変更の過渡期などでHELP YOUにカバーしてもらえるような形をつくり、人とAIのハイブリッド体制でそれぞれの得意分野を活かしながら、組織を構築していけたらと考えています。



HELP YOU AIラボでは最新情報のピックアップと仕事での活用法を研究中







このたび「HELP YOU AIラボ」を発足し、実験的にChatGPTを社内の業務で活用しています。ChatGPTなどのAIを活用する中で、AIにお願いした方がいいこと、誰かにお願いした方がいいこと、自分がやるべきことの3つに業務が分類できることがわかってきました。また、AIが登場してきたことにより、新たに考えられる仕事や、サービス、施策なども見えてくる可能性があります。「HELP YOU AIラボ」を通じ新たな可能性を模索していきます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000495.000059127.html



日華化学株式会社







<社名>

日華化学株式会社



<本社所在地>

〒910-8670 福井県福井市文京4-23-1



<創立>

1941年9月15日



<事業内容>

・繊維工業用界面活性剤の製造、販売

・金属、製紙、塗料、染料、合成樹脂用界面活性剤の製造、販売

・クリーニング、業務用洗剤の製造、販売

・化粧品・医薬品の製造、販売



<代表者>

代表取締役社長執行役員 江守康昌

代表取締役副社長執行役員 龍村和久



<公式HP>

https://www.nicca.co.jp/



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



<会社概要>

会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田501号室

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。













