[株式会社石川ツエーゲン]

コンセプトは「MAKE IT SHINE~つくりだせ!ツエーゲン金沢の輝かしい未来!~」



J2リーグに所属するツエーゲン金沢は、2023シーズンのユニフォームを発表。コンセプトは「MAKE IT SHINE~つくりだせ!ツエーゲン金沢の輝かしい未来!~」。予約販売は12月20日(火)12:00より、ツエーゲン金沢公式オンラインショップにて受付が開始。







■コンセプト

コンセプトは「MAKE IT SHINE~つくりだせ!ツエーゲン金沢の輝かしい未来!~」に。

「ツエーゲン金沢や地域の人が輝かしい未来を作り出すこと」「ツエーゲン金沢をきっかけに、多様な人々が輝かしい成功をしますように」という願いを込めました。



■クラブ理念の5つの価値のうち「つくる」をベースに

デンマークのスポーツブランドhummel(ヒュンメル)とサプライヤー締結をして3年目を迎える2023シーズン。2021シーズンはクラブ理念「挑戦を、この街の伝統に。」を表現したデザインに。2022シーズンは、クラブ理念を体現するための5つの価値のうち「つなぐ」を表現したデザインに。そして、3年目となる、2023シーズンは、クラブ理念の5つの価値のうち「つくる」にフォーカス。「つくる」には、「スポーツを起点に、新しい価値をつくっていこう」という意があります。



■ユニフォームデザイン

「つくる」の意のもと、ユニフォーム全体にあしらわれた模様は、石川を象徴する「金箔」や「雪の結晶」に光が当たった時に、いろいろな角度に光が乱反射する美しい様子を表現しています。これは、いろいろな角度に入る光が多様化する社会や人々を指し、皆が輝く社会にしたいという思いを込めています。





【販売概要】

2023オーセンティックユニフォーム





サイズ:

S・M・L・O・XO・XO2・XO3(ユニセックス)



価格:

番号なし・ネームなし ¥19,250

番号あり・ネームなし ¥20,790 ※番号は2桁以内

番号あり・ネームあり ¥23,100 ※番号は2桁以内、ネームは大文字アルファベット12文字以内(空白を含む)



2023レプリカキッズユニフォーム





サイズ:

110・130・150



価格:

番号なし・ネームなし ¥5,500

番号あり・ネームなし ¥7,300 ※番号は2桁以内

番号あり・ネームあり ¥9,780 ※番号は2桁以内、ネームは大文字アルファベット12文字以内(空白を含む)



【購入方法】

ツエーゲン金沢公式オンラインショップ

https://zweigen-kanazawa-shop.com/5058.html



【予約スケジュール】

1次受付

お届け:J2リーグ開幕前

予約期間:12月20日(火)12:00~1月9日(月・祝)23:59



2次受付

お届け:ホーム開幕前

予約期間:1月10日(火)0:00~1月22日(日)23:59



3次受付

お届け:3月中旬

予約期間:1月23日(月)0:00~2月12日(日)23:59



4次受付

お届け:4月上旬

予約期間:2月13日(月)0:00~2月28日(火)23:59



【その他】

2023シーズンユニフォーム特設サイト https://www.zweigen-kanazawa.jp/uniform/2023/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/20-16:46)