[ソースネクスト株式会社]

https://www.sourcenext.com/product/corel/coreldraw_graphics_suite/



ソースネクスト株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:小嶋 智彰)は、4月24日(月)、弊社サイト上でCorelのグラフィックデザインソフト「CorelDRAW(R) Graphics Suite 2023 for Windows」(一括購入プラン82,500円)、「CorelDRAW(R) Graphics Suite 2023 for Mac」(一括購入プラン82,500円)、および半分の価格で1年間使える「CorelDRAW(R) Graphics Suite 年間プラン for Windows」(41,250円)、「CorelDRAW(R) Graphics Suite 年間プラン for Mac」(41,250円)の4製品(いずれもダウンロード版、税込)を発売いたします。





本製品はベクターイラストレーション、レイアウト作成、写真編集、タイポグラフィーなどが可能であり、Adobe(R) Illustratorとの高い互換性を持ち、.ai形式のファイルをそのまま開いて編集・保存することができます。最新版では、WebPファイルの対応や、線の幅をスムーズに調整できる可変輪郭ツールが追加されています。また、低価格で365日間使える年間プランには、一括買切プランには提供されない特別なクラウドベースの機能やコンテンツ、さらにwebブラウザでのグラフィックデザインやファイルの簡単な共有もできるアプリ、CorelDRAW(R).appの利用が含まれています。



















【「CorelDRAW(R) Graphics Suite」シリーズとは】

「CorelDRAW(R) Graphics Suite」は、プロにも愛用されているグラフィックデザインソフトで、6種類の多才なアプリケーションや多彩なツールボックスが収録されています。(一部、Windows用のみに収録)





【Corel について】

Corel 製品により、世界中の知識を扱う職業に従事する何百万もの人々がつながり、優れた仕事を迅速にこなすことができます。Corel は業界で広く認知されたソフトウェアブランドを提供し、個人やチームによる創造や共同作業を強力にサポートし、優れた成果へとつなげています。CorelDRAW(R)、PaaintShop Pro(R)、VideoStudio(R) などの革新的なアプリケーションの幅広いポートフォリオを提供し、ユーザーを刺激して目標達成を支援するという揺るぎないお約束が、Corelの成功の原動力になっています。Corel の詳細については、https://www.corel.com/ をご覧ください。





「CorelDRAW(R) Graphics Suite 2023」の製品概要

■製品名・価格(税込):

「CorelDRAW(R) Graphics Suite 2023 for Windows」 82,500円

「CorelDRAW(R) Graphics Suite 2023 for Mac」 82,500円

「CorelDRAW(R) Graphics Suite 年間プラン for Windows」 41,250円

「CorelDRAW(R) Graphics Suite 年間プラン for Mac」 41,250円

■発売日:4月24日(月)

■製品内容:グラフィックデザインソフト

■開発:Corel Corporation

■販売/サポート:ソースネクスト株式会社

■製品情報:https://www.sourcenext.com/product/corel/coreldraw_graphics_suite/



「CorelDRAW(R) Graphics Suite 2023」の動作環境

■対応OS:

Windows(R)11(64ビット版)、Windows(R)10(64ビット版)

macOS Ventura (13) 、macOS Monterey (12)

■ご注意:

・動作環境につきましては、各製品の製品ページをご確認ください。

・製品のご利用には常時インターネットへの接続が必要です。



コピーライト表記について

■製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

Copyright (C) 2023 Corel Corporation. All rights reserved. Corel, CorelDRAW, PaintShop Pro, VideoStudio は、カナダ、米国およびその他の国における Corel Corporation の商標または登録商標です。



お客様お問い合わせ先

■ソースネクスト・カスタマーセンター

■ご購入前相談窓口:https://www.sourcenext.com/support/form/InquiryForm0218



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/24-14:16)