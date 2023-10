[株式会社ピーチ・ジョン]





株式会社ピーチ・ジョン(本社:東京都港区/代表取締役社長:杤尾 学)のPEACH JOHNの妹ブランド、GiRLS by PEACH JOHN(ガールズバイ ピーチ・ジョン)は、発売当初から大好評のもりこれ脇高シリーズの新色を10月4日(水)に発売しました。



GiRLS by PEACH JOHN公式通販サイト:https://www.peachjohn.co.jp/girls

GiRLS by PEACH JOHN特集ページ:https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/list/?_al=wakidaka&count=60&sort=6&outlet=inclu

GiRLS by PEACH JOHN公式インスタグラム:https://www.instagram.com/girlsbypj



脇すっきり・美谷間を叶える!「もりこれ脇高レーシィブラ」に冬らしい“レッド”が新色として登場









大柄のレースを贅沢に使用。中厚手パッドとセンターが低いL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルで、寄せ上げ、美しくボリュームのあるバストをメイクします。別売りのマッチングのショーツもラインナップしています。



「もりこれ脇高レーシィブラ」

価格:¥2,178(本体価格¥1,980)

サイズ:A~Eカップ、UB65/70/75

※AカップのみUB70/75

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1026105





「もりこれ脇高レーシィショーツ」

価格:¥1,200(本体価格¥1,091)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1026106





カラー: レッド(新色)



・Eカップ追加!編み上げが胸元をセクシーに演出する「もりこれ脇高レースアップブラ」に新色の“ブラック”が登場









中央のレースアップで、谷間の寄せ具合を調節することができます。中厚手パッドとセンターが低いL字型ワイヤー、脇肉逃げ防止パネルで、バストをボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする脇高ブラ。別売りのマッチングのショーツもラインナップ。



「もりこれ脇高レースアップブラ」

価格:¥2,178(本体価格¥1,980)

サイズ:A~Eカップ、UB65/70/75

※AカップのみUB70/75

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1027500





「もりこれ脇高レースアップショーツ」

価格:¥1,078(本体価格¥980)

サイズ:S、M、L

https://www.peachjohn.co.jp/pjitem/detail/?ITM=1027501





カラー: ブラック(新色)





