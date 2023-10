[株式会社TORICO]

株式会社TORICO(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:安藤拓郎)は、2023年11月9日(木)~11月23日(木・祝)の期間【マンガ展 渋谷】にて、2023年11月29日(水)~12月17日(日)の期間【マンガ展 池袋】にて、2024年1月5日(金)~2月4日(日)の期間【マンガ展 大阪】にて【「ワンルームエンジェル」ドラマ&原作 ポップアップストア at マンガ展 】を開催いたします。









B L 臨 界 点 !

数々の賞を受賞し話題となった、はらだ先生史上、最も優しい物語『ワンルームエンジェル』が待望の実写ドラマ化!!

その記念としてコラボイベントの開催が決定~!!ドラマ放映期間中にマンガ展 渋谷からスタートし、池袋、大阪へと巡回します!



【人生投げ気味のヤカラ男×感情シェア天使】を演じるのは、上杉柊平×西村拓哉のお2人。

ドラマの世界観と原作を融合させた空間、スタンディパネル展示、オリジナルグッズの販売や原作コラボメニューなど内容盛りだくさんでお楽しみいただけます!



▼イベントページ▼

https://www.manga10.com/event/2443



ドラマ情報





▼ドラマ「ワンルームエンジェル」公式HP▼

https://www.mbs.jp/oneroomangel/



~放送スケジュール(全6話)~

2023年10月19日(木)初回放送スタート!

●MBS(毎日放送) 10月19日(木)より毎週木曜深夜1:29~

●テレビ神奈川 10月19日(木)より毎週木曜深夜1:00~

●群馬テレビ 10月24日(火)より毎週火曜深夜0:30~

●とちテレ 10月25日(水)より毎週水曜深夜1:00~

●テレ玉 10月26日(木)より毎週木曜よる11:00~

●チバテレ 10月26日(木)より毎週木曜よる11:00~



~配信情報~

Huluにて見放題独占配信

TVer、MBS動画イズムで見逃し配信1週間あり



~キャスト情報~

幸紀 役/上杉柊平

天使 役/西村拓哉



原作情報





はらだ「ワンルームエンジェル」(祥伝社 刊)





あらすじ:

B L 臨 界 点 !

人生の光と闇を紡ぐ、はらだ史上、最も優しい物語。

人生投げ気味のヤカラ男×感情シェア天使



趣味なし、友人なし、恋人なし。

生きる価値、なし。

惰性で毎日を送っていたコンビニ店員の幸紀(30代)。

うっかりチンピラに刺され瀕死になった折、遠のく意識のなかで、真っ白い羽の美しい「天使」を見た。

お迎えかと思いきや、すっかり完治して帰宅してみると、そこにはあの時の天使が…。

ふてぶてしい態度に戸惑いつつ、記憶もなく、飛べないというのを不憫に思い、しばらく家に置くことに。

突然はじまった奇妙な同棲生活だったが、天使との日々は、死んだように生きていた幸紀の心にある感情を芽吹かせてーー。



あなたは、この関係をなんと名付けますか?



デビューまもなく、自身が執筆した短編「止まり木」をセルフリメイクした意欲作!



開催スケジュール





<マンガ展 渋谷>

2023年11月9日(木)~11月23日(木・祝)

OPEN 10:00 / CLOSE 21:00



<マンガ展 池袋>

2023年11月29日(水)~12月17日(日)

OPEN 12:00 / CLOSE 20:00



<マンガ展 大阪>

2024年1月5日(金)~2月4日(日)

OPEN 12:00 / CLOSE 20:00



会場





マンガ展 渋谷

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 5F



マンガ展 池袋

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-29-9 福利ビルB1F



マンガ展 大阪

〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目13-10



入場





入場無料

マンガ展 渋谷:展示&グッズ販売

マンガ展 池袋・大阪:展示&グッズ販売&コラボカフェ(コラボカフェのみ事前入場予約制)

※コラボカフェは池袋、大阪でのみ実施致します。

※池袋・大阪のコラボカフェ利用に伴う事前入場予約についての詳細は後日お知らせ致します。



展示





1:ドラマ「ワンルームエンジェル」幸紀(上杉柊平)・天使(西村拓哉)スタンディパネル



2:ドラマ「ワンルームエンジェル」場面写真の展示

放送中のドラマより1話~最新話の名シーンの数々を写真パネルとしてご覧いただけます。

展示スケジュールは店舗によって異なりますので下記をご確認ください。

・渋谷会期【2023年11月9日(木)~11月23日(木・祝)】:1話~3話の場面写真展示

・池袋会期【2023年11月29日(水)~12月17日(日)】:1話~6話の場面写真展示

・大阪会期【2024年1月5日(金)~2月4日(日)】:1話~6話の場面写真展示



3:ドラマ「ワンルームエンジェル」衣装の展示

ドラマ内に登場する幸紀(上杉柊平)・天使(西村拓哉)の衣装をご覧いただけます。



4:ドラマ「ワンルームエンジェル」特大ポスター&エントランスサイネージ(マンガ展渋谷限定)



5:ドラマ&原作「ワンルームエンジェル」混合展示(マンガ展池袋・大阪限定)

2人が住んでいたワンルームを再現した展示をご覧いただけます。



6:原作「ワンルームエンジェル」複製原画&ネーム展示



7:原作「ワンルームエンジェル」幸紀・天使スタンディパネル(マンガ展池袋・大阪限定)



8:はらだ先生直筆サイン入りウェルカムボード展示



後日解禁情報





コラボメニュー・オリジナルグッズの情報は続報をお楽しみに!



概要





「ワンルームエンジェル」ドラマ&原作 ポップアップストア at マンガ展



【主催】株式会社TORICO

【協力】はらだ/シュークリーム/祥伝社/「ワンルームエンジェル」製作委員会

【お問い合わせ】https://www.manga10.com/contact

【リアルタイム情報】X(旧Twitter) マンガ展/TORICO @manga10_torico



(C)はらだ/祥伝社on BLUE comics

(C)「ワンルームエンジェル」製作委員会・MBS



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-20:16)