オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都港区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年にフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。

このたび、HELP YOUのフリーランス全メンバーを対象に、リスキリング・スキルアップを支援する施策を実施しました。業務に役立つ内容の講座、ツール・アプリ、書籍などにおいて、会社からの補助を行うことでメンバーのスキルアップを図る本施策。その結果を参加メンバーの声とともにレポートします。







スキルアップ支援施策とは





HELP YOUの全フリーランスのメンバー(約500名)を対象に、業務に役立つ内容の講座、ツール・アプリ、書籍などにおいて、会社からの補助を行い、メンバーのスキルアップ・リスキリングを支援する取り組みを実施。スキルアップを図ることによって、メンバーの仕事の選択肢を増やし、報酬アップに還元することに加え、より高品質なサービス提供を実現する狙いがあります。このたびの施策は、4月~6月末までの約2か月間実施しました。



スキルアップ支援施策 利用詳細まとめ





▼利用者数

105人 / HELP YOUの全フリーランスメンバー500人中



▼購入品カテゴリー



▼購入品ジャンル



▼具体的な購入品の紹介

◆資格系

・ビジネスマネジャー検定試験公式テキスト

・簿記3級受験料

・キャリアコンサルタント2級問題集

◆学習系

・英語学習アプリabceed利用1ヶ月分

・キャリアスクールの月額受講料

・マーケティング講座の受講

◆業務効率化

・Chat GPTのサブスク など



▼購入品を選んだ理由

・その分野の業務に挑戦したいと思い勉強中だから

・クライアント様の事業分野について、少しでも専門的な話についていけるようにするため

・資料作成の業務をする際の引き出しを増やしたいため

・より高品質なアウトプットができるようになるためのインプットとして

・翻訳業務の効率化が図れると思ったから

・WEBライティングの基礎知識を得るため

・主な業務が経理関連であること、また今年から始まるインボイス制度なども含め会計の基本知識を深めたいから

・2023年7月よりGoogle AnalyticsがGA4に移行されるため、学習する必要性があったため

・SNSの記事を書くことが多いので、運用をイチから学んでみることでさらに良い記事が書けるのではないかと思ったため



利用したメンバーの声





・おかげさまで、スキル向上のため、勉強するきっかけとなりました

・今回のような施策はとても有難いです。本も数冊購入するとそれなりの金額になりますし、支援してもらえるなら!と購入に踏み切れ、学ぶ意欲も湧きます

・大変ありがたい施策でした!しっかり勉強して業務にいかしたいと思います

・今回のスキルアップ支援のおかげで、知り得なかった情報や技をたくさん学ぶきっかけになり感謝しています

・今回、自分ができることの棚卸しを改めて行い、募集内容に対して、自分になにが足りなくてこれから何が必要かを考えるきっかけになりました



私たちHELP YOUの想い





私たちHELP YOUは、「未来を自分で選択できる社会をつくる」をビジョンに掲げて、企業運営しております。働く人のスキル・モチベーションを向上させることで、人生の選択肢を増やし、その先のお客様への価値貢献にもつなげていきながら、波紋のように社会をより良くしていく所存です。



