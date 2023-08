[株式会社W TOKYO]

第37回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 AUTUMN/WINTER ~2023年9月2日(土)於:さいたまスーパーアリーナ~



東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2023年9月2日(土)に、さいたまスーパーアリーナにて『第37回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 AUTUMN/WINTER 』(以下、マイナビ TGC 2023 A/W)を開催します。この度、TGCが発信する今季のトレンドキーワードが決定しましたのでお知らせいたします。







今季TGCが発信するトレンドキーワードは

「ランウェイムード」「カレッジ調」「クワイエットラグジュアリー」の3つ!



プロのモデルだと表現しづらい身長別のコーディネート提案を

AIモデルを活用することにより再現しました



丈感やチェック柄の種類など

身長別で似合う“コツ”を覚えれば もっと自分に似合う洋服に出会えるはず



おしゃれリテラシーを上げてファッションを楽しみましょう!







まるでランウェイを歩いているかのようなステージ映えするスタイリングが気分。スリットボトムスやランジェリーワンピース、歩くたびに裾が揺れたりキラキラ光る高揚感のあるアイテムがオススメです。外出の制限が緩和され、お出かけする機会が増えた今、毎日がランウェイのような気分でおしゃれを楽しみましょう。150cmさんは、思い切ってランジェリードレスに挑戦してみて!小柄ゆえに、物理的に露出する部分が少ないのでセクシーになりすぎません。逆にミニにしてしまうと下着感が増してしまうので、少し長めのものをチョイスしましょう。160cmさんには、ドラマティックスカートのレイヤードがオススメ!ボリュームスカートを足すことで、いつもの服に変化を出すことができる脱マンネリ術!168cmさんは、スタイルを活かして、敢えて個性的なアイテムだけで揃える思い切ったコーデに挑戦してみて!ランウェイで映えるファーアイテムを主役に、トレンドのシースルートップスを取り入れます。素材が特徴的なので形はシンプルにすることがポイント!



150cm:アウター LAGUA GEM、ドレス MOUSSY、靴 ANAP

160cm:ニット MERCURYDUO、インナー EMODA、スカート Olu.、ワンピース・靴・アクセサリー スタイリスト私物

168cm:ファーベスト ANAP、トップス EMODA、ボトムス RAGEBLUE、靴 MOUSSY、バッグ GYDA





〈MAKE UP TREND!〉中顔面メイク

目から口までの中顔面を短く見せる錯覚メイクが断然主流!まず、眉毛とチークの角度を統一にします。眉毛は平行眉に、チークは横にまっすぐ入れること。そして、アイシャドウで使った色を涙袋にも大胆にオンすることで中顔面が短く見えます。さらに、人中(鼻の下部分)にも錯覚メイクを施します。鼻の下にシェーディングを入れ、上唇のM字部分を、指でボカシながら輪郭から少しだけオーバーさせます。ポイントは1mm単位で考えること!上下とも1mm入れるだけで十分印象が変わります。空間バランスを理解してあげることで、グッと今っぽい顔に!





今季はなんといってもチェック!テーラードジャケットやネクタイなどのスクールアイテムに注目です。ミニスカート×ブーツといった海外の学生をイメージしたスタイリングも◎。トレンドカラーであるグレーのアイテムは、ワントーンコーデのほか、赤や青のアクセントカラーをあわせるのと今季っぽさが増します。150cmさんは、高身長さんがするとセクシーになりすぎるチェック×レースの組み合わせがオススメ!今季マストアイテムであるテーラードジャケットを取り入れて、ミニ丈を合わせることでスタイルアップ効果を狙いましょう。160cmさんは、Y2Kを意識したスクールコーデがオススメ!色のトーンを落とすことで、子供っぽくならずファッショナブルに見えます。肩にかけたウィンドウペンは、本当は小柄な人の方が似合うのですが、落ち着いた色を取り入れることで浮かずにコーディネートに馴染んでくれます。168cmさんには、カレッジ×グランジスタイルがオススメ!本当は正反対のスタイルですが、色のトーンを合わせることで相性が良くなります。高身長さんには細かいチェック柄がGOODです。



150cm:トップス・ボトムス ACLENT、ジャケット・バッグ MERCURYDUO、靴 SLY、

160cm:トップス/タイ LAGUA GEM、ワンピベスト AZUL BY MOUSSY、スカート EMODA

靴・ソックス・アクセサリー スタイリスト私物

168cm:ニットベスト EMODA、スカート REDYAZEL、チェックシャツ X-girl、靴・ソックス スタイリスト私物





【MAKE UP TREND!】ブラウン艶Lip×ミモザチーク

AW定番カラーであるブラウンとミモザカラーを取り入れた大人っぽメイクを提案。ブラウンとイエローは色相が同じなので、喧嘩しない相性抜群カラーです。イエローチークを乗せる時は、“ファンデレス”にすることがポイント!自身が持つ肌色を活用することで、イエベさんでもブルベさんでも赤味肌さんでも似合うカラー=パーソナルカラーになります。子供っぽいかな?と思ったらブラウンを上からオンするのもOK!頬骨の下に斜めに入れましょう。ブラウンリップは、こっくりするくらい思いっきり塗ることがポイント。仕上げには、使用したリップと透明グロスをブラシで混ぜて塗ることで色ムラしにくくなります。グロッシーに仕上げることでリッチ感が増し、一気におしゃれ顔に仕上がりますよ!





海外セレブがこぞって取り入れ、SNSを席巻している注目トレンド「クワイエットラグジュアリー」。その名の通り、“ロゴドン”でもなければ華美な装飾でもない、一見シンプルだけれど高級素材であったり、手の込んだ縫製であるアイテムを取り入れたスタイルのことを指します。色味もワントーンであったりモノクロであったり主張しすぎないニュートラルカラーで統一しましょう。150cmさんには、ベージュカラーがオススメ!実は小柄だからこそ、味方にできるカラーなんです。膨張せずまとまって見えるので、ボックスシルエットのような少しオーバーサイズのアイテムも簡単に取り入れることができます。160cmさんには、シンプルなミリタリースタイルを提案!定番スタイルも、クロップドトップスにワイドパンツというトレンドシルエットを取り入れることで、グッと今年っぽくなります。168cmさんには、スタイルを活かせる縦ラインスタイルがGOOD!シンプルなグレーのワントーンコーデで洗練された空気感の中に、少し癖のあるボリュームダウンを取り入れることで、個性が引き立つスタイルに仕上がります。



150cm:ベスト EMODA、インナー・シャツ ACLENT、スカート Olu.、靴・ソックス スタイリスト私物

160cm:ジャケット・トップス X-girl、ボトムス moment+、靴 ANAP

169cm:ジャケット/ベスト・ボトムス LAGUA GEM、トップス ACLENT、靴 スタイリスト私物





【MAKE UP TREND!】ストロングスモーキーアイ

定番になりつつあるスモーキーアイですが、日本人にはちょっとバランスが取りづらく、弱めに施している人も少なくないはず。実は、ガッツリ強めに仕上げても馴染む“テク”があるんです。

まず、ベースにブラックのクリームシャドウを接着剤の役割も兼ねてオンします。そこへ、シルバーのパウダーを上下に施し、グラデーションを作っていきます。ポイントのアイラインは粘膜からしっかり入れること、そして上下とも隙間を開けずにぐるりと囲むのが大事!その上からさらにアイシャドウを重ね、アイラインとしっかりグラデーションを作っていきます。アイシャドウとアイラインがセパレートしないことで、ギャルっぽくならずモードに仕上がるんです!



スタイリスト:FUKAMI メイク:Hirotaka Iizuka (juice) ヘア&メイク:NEMOTO 撮影:Haruka Watarai

ファッションモデル:AIモデル メイクモデル:せよ





今季のトレンドを発信するブランドラインアップ発表!初出展ブランドに、懐かしくも新しいレトロ感をレディライクに表現し、大人の女性のワードローブを提案するan another angelus(アンアナザーアンジェラス)、モノトーンにトレンドカラーをMIXした都会的な女性のリアルクローズを提案するENVYM(アンビー)、自分を大切にする時間をお届けする’’20代の大人のためのライフスタイルブランドOlu.(オルドット)、LANDを主宰するCreative Directorである和田直希氏が手掛けるThe Escape(ザ エスケープ)、そしてグローバルスポーツブランドPUMA(プーマ)が“FOREVER. ONE-LINE.”をテーマにファッションショーを展開するほか、インターナショナル誌『ELLE』のシスターブランドであるELLEgirl(エルガール)から、“Dare a new style and create new me” をコンセプトに8月30日(水)にアパレルコレクションがデビュー!全てのgirlがファッションを楽しむためのスタイリングを提案します。さらに、20周年を迎えるデイリースタンダードスタイルを提案し続けるRAGEBLUE(レイジブルー)と、デートや推し活参戦服としても支持を得る、フェミニンで都会的な女性らしいスタイルを提案するMERCURYDUO(マーキュリーデュオ)、5周年を迎える媚びない強さとしなやかな女性らしさが共存するスタイルを提案するLAGUA GEM(ラグアジェム)が周年にふさわしい華やかなショーを展開します。そして、グローバルなショッピングが楽しめるFARFETCH(ファーフェッチ)、手軽にトレンドかつベーシックな着回せるアイテムを提供するmoment+(モーメントプラス)、センシュアルなデザインで人気なrienda(リエンダ)、約150以上の国と地域で愛されているグローバルファッションブランドSHEIN(シーイン)、ヴィンテージガーリースタイルを提案するSOLLON.(ソルロン)、“リアルな女の子のストリートスタイル”として長年人気を誇り続けるX-girl(エックスガール)が最新トレンドを発信します!







今の時代、様々な仕事で輝いている女性たちがいる。そんな女性たちに多様な生き方をみせていきたい。そして、そんな女性たちの多様な生き方を応援していきたい。その想いのもと、TGCでは「ウーマンエンパワーメントプロジェクト」と題し、新たなコンセプトショーとして、経済産業省のファッション未来研究会副座長を務める軍地彩弓氏とタッグを組み、ファッション業界で活躍する女性にフィーチャーしたステージを発信してまいります。

初の実施となる今回は、軍地彩弓氏推薦のもと、ビアンカ氏とヤシゲユウト氏のデザイナーデュオが手掛けるTENDER PERSON(テンダーパーソン)が初参画。2014年に、二人が文化服装学院在学中にスタートした同ブランドは、日常生活から得る物事を様々な角度から捉えて、東京の今を伝えるような時代感や空気感を独自に追及。ファッションというフィルターを通して、自分らしさを表現できる洋服作りをしています。

「強くて明るい気持ちになってほしい」というメッセージが詰まった、見応えのあるショーにご期待ください。







今季、TGCが発信するトレンドキーワードのお手本となる動画を公開!出展ブランドの今季のオススメコーデを動画で紹介してくれるのはTGC公式TikTokアンバサダーに就任した、美人姉妹として注目を集めるErika。そして、トレンドメイクを誰もがトライできるよう、分かりやすく紹介してくれるのは、同じくTGC公式TikTokアンバサダーに就任したTikTokクリエイターせよです。TGCトレンド動画は、本日TGC公式TikTok(@TGC__official)にて公開!今すぐ真似できるポイントが凝縮された動画は必見です!



【TikTokアンバサダー】

※50音順





マイナビ TGC 2023 A/Wでは、イベント全体を通して、エンタメ業界における人とAIの共創による無限の可能性を模索してまいります。この度、AIで生成したファッションモデルでアパレル企業のDXを支援するAI model株式会社とのコラボレーションが決定し、TGC史上初となるTGCオリジナルAIモデル15名を起用することになりました。AI model株式会社では、国内外のアパレル企業に向けて、オリジナルのAIモデル生成とAIモデルの活用支援を通じたアパレル企業へのDX支援を行っています。AIモデルを活用することで、撮影から納品までの期間は最大50%短縮され、コストは最大70%削減されています。リアリティがあることに価値があるとされる一方で、スピード感やコスト高の課題がある昨今において、AIモデルの活用を通じてモデル起用の裾野を広げ、ファッションの創造性や表現の豊かさから得られる新しい価値の創出に繋げていくことも、ファッション業界を活性化させるためのソリューションになるのではと考えました。



ファッション業界を活性化させるためにTGCができることとして、AI model株式会社にご協力いただき、TGCにご参加いただくブランドの皆さんにAIモデルを活用頂く機会を提供します。実際のショーと同じように、本番でモデルが着用した衣装をAIモデルが着こなしたショールック画像が、当日以降ブランドの公式SNSやECサイトにて掲載されます。

AI モデルとリアルモデルの共生できるファッション業界の未来や文化を醸成していくとともに、TGCは、これからもテクノロジーを通してTGCの関連産業の活性化に取り組んでまいります。





※アルファベット順

















全てリリース配信時の情報となります。

今後、内容の変更が生じる可能性がございますので、予めご了承ください。



イベント名称:第37回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2023 AUTUMN/WINTER (略称:マイナビ TGC 2023 A/W)

開催日時 :2023年9月2日(土) 開場12:00、開演14:00、終演21:00(予定)

会場 :さいたまスーパーアリーナ(〒330-9111 埼玉県さいたま市中央区新都心8)

公式サイト:https://tgc.girlswalker.com/23aw/

チケット :完売御礼



■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/03-18:46)