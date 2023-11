[合同会社ユー・エス・ジェイ]

2023年11月6日(月)より、各店舗にて順次導入



ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(運営:合同会社ユー・エス・ジェイ)では、本日2023年11月6日(月)よりパーク内のレストラン6店舗にて、「プラントベースメニュー」の導入を開始いたします。これまでも食事面での配慮が必要なゲストには、お申し出に応じて特別メニューを提供してまいりましたが、今後は導入各店舗において、グランドメニューとして「プラントベースメニュー」がラインナップされ、すべてのゲストの皆様にお選びいただけます。この度、提供を開始する6店舗のほか、今後2024年にかけて各レストランへ順次拡大予定です。







「プラントベースメニュー」は、食品添加物を含む二次原材料までに動物性原材料(肉、魚介類、卵、乳製品、はちみつなど)を使用せず、植物由来の原材料を使用したメニューです。これまで特別メニューとして対応してきた4メニューに加え、今回新たに2メニューを導入し、計6店舗でグランドメニューとして提供を開始します。店頭に掲出されるメニュー表や公式WEBサイトには、統一したグリーンのアイコンを「プラントベースメニュー」に表示し、わかりやすくご案内してまいります。



これからも、すべてのゲストお一人おひとりに寄り添い、食材や成分に十分配慮しながらも本格的なおいしさを追求したレストランメニューを開発していきます。多様なメニューの中から誰もが安心・納得して選択でき、おいしく食べられる----、心も体も満たされるパークでの食体験を提供してまいります。





■「プラントベースメニュー」開発担当よりコメント

< フードサービス部 開発担当シェフ・片岡 孝介 >

パークでは連日、世界中からたくさんのゲストをお迎えしています。そのため食事面においても、多様化するゲストのニーズや嗜好に対応したメニューをさらに展開していく必要があり、今回「プラントベースメニュー」の導入に至りました。従来も食事面で配慮が必要な方々には、特別メニューとしてリクエストベースでご用意してきましたが、「知らなかった」「わざわざ問い合わせしなければならない」など、ご不便をおかけする場面もあったかと思います。

今回の導入を機に、どなたでもお選びいただける豊富なメニュー展開をさらに加速させ、多彩な食体験もパーク体験の一つとしてより楽しんでいただければと願っております。





■導入される「プラントベースメニュー」(2023年11月6日より)







※これまでは特別メニューとして対応してきましたが、今後はグランドメニューとしてすべてのゲストの皆様にご提供します





■各店舗でのメニュー掲出イメージ











「プラントベースメニュー」を提供する各レストランでは、すべてのゲストの皆様にグランドメニューとしてお選びいただけるよう、店頭に左記アイコンを掲出いたします。海外からお越しのゲストの方にもお選びいただきやすいよう、統一したアイコンで表示し視認性を高めます。











