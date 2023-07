[Foot Locker atmos Japan合同会社]



昨年待望の復活を果たし、再びストリートの注目を集めたADIMATICシリーズから「ADIMATIC OLIVE」が登場。



今作は、1997年に登場したオリジナルカラーからインスパイアを受け現代版にアップデート。







アッパーはOLIVEをベースに落ち着いたベージュのスリーストライプを配置。

ミッドソールはadimatic定番のWHITEをベースにガムのアウトソールでまとめ、かかとにはパフォーマンスロゴで当時の雰囲気を再現しています。







本商品は、7月12日(水)よりatmos-tokyo.comにて抽選受付開始。2023年7月15日(土)よりatmos各店(一部店舗除く)、atmos オンラインにて発売いたします。

【adidas Originals ADIMATIC】抽選詳細

抽選期間 : 2023年7月10日(月) 12:00 ~ 2023年7月14日 (金) 8:59

特集ページ:https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-adimatic-olive





【PRODUCT】















adidas Originals ADIMATIC

No: IE9864

Price: 15,400円 (税込)

Color: OLIVE

Size: 24~29,30cm

Release: 2023年7月15日(土) 発売予定





About: atmos

URL: https://www.atmos-tokyo.com

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。



About: adidas Originals

URL: https://shop.adidas.jp/originals/

「adidas Originals (アディダス オリジナルス)」について adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。

1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブ な人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。



