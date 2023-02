[株式会社三陽商会]

「Philly chocolate(フィリーチョコレート」のメッセージ性のある刺繍等を使用した、バレンタイン時期などに向けたアパレルアイテムを展開!



セレクトショップ「LOVELESS(ラブレス)」は、ファッションやアートのエッセンスを取り入れたチョコレートブランド「Philly chocolate(フィリーチョコレート)」とのコラボレーション商品の季節限定カラーアイテムを、2月9日(木)より全国のLOVELESSショップとオンラインストア<LOVELESS公式オンラインストア、SANYO iStore>にて販売いたします。(ブラウンカラーはオンラインストア限定発売)

「Philly chocolate」のメッセ―ジを込めた刺繍を施した裏起毛のスウェットは、前回のコラボレーション発売時に人気につき完売したアイテム。今回は季節に合わせたブラウンカラーに加えて、第一弾にて好評だったグレーの2型にて展開いたします。









「Philly chocolate」は、“素敵な洋服やジュエリーを見つけた時のトキメキを、チョコレートをもらったときや贈ったときに感じてもらえたら”という想いのもと、可愛い見た目と美味しさを兼ね備えた“ファッション感覚”の本格チョコレートや、そこからインスパイアされたアクセサリー、アパレル等も合わせて展開している、お洒落な女性達がバレンタインギフトに選ぶ人気ファッションチョコレートブランドです。



LOVELESS青山店では、 「Philly chocolate」のオンラインストアのみで発売しているアクセサリーも同時に展開いたします。普段は手に取ってみる事が出来ないアイテム達が、 コラボレーションアイテムと共に展開する事で、「Philly chocolate」の世界観をより楽しんでいただける空間を演出いたします。



【 LOVELESS × Philly chocolateコラボレーションアイテム発売掲載ページURL 】

https://www.loveless-shop.jp/news/detail.php?news_id=377









コラボレーション商品の詳細







- 刺繍メッセージ -

「All that glitters is not gold,but... 」



英語のことわざ『光るもの全てが金とは限らない ”外見の良さで中 身を見誤るな”』の最後にbutをつけたオリジナルのメッセージで、 『美しければ必ず価値があるとは限らない、だがしかし “美しさもまた価値である』という思いが込められています。





・MESSAGE EMBROIDERY SWEATSHIRT







素材:コットン52% ポリエステル48%

税込価格:¥12,100

カラー:ブラウン

サイズ:36サイズのみ(レディースMサイズ)





素材:コットン100%

税込価格:¥12,100

カラー:グレー

サイズ:36サイズのみ(レディースMサイズ)









新色として、今時期からもシーズンレスに着用できるブラウンカラーを採用。

前作よりもカラーに注目が集まるようにスウェットのデザインをシンプルにしています。袖口や裾のリブは短めに、サイドのリブも無くすことでよりミニマムさを追求した1枚。



フロントのメッセージ刺繍が目をひくクルーネックのスウェット。グレー生地にはフィリーチョコレートらしいピンクカラーの刺繍、ブラウン生地にはトーナルカラーのベージュ刺繍を施す事でブランドらしい大人な可憐さを表現しています。シルエットは肩の落ちるオーバーサイズを採用。



柔らかみがありながらもしっかりとしたコットン生地を使用し、ほどよい厚みがありつつもリラックスなシルエットと柔らかな肌触りは、ストレスのない快適な着心地に。





「 Philly chocolate 」について







公式WEBサイト https://philly-choco.com/

公式Instagram : @philly_chocolate





「ラブレス」について







『THE NEW TIME(ザ ニュータイム)』

ART / STREET / MOVE / EXPERIENCEの4つの要素を現代の主要テーマと捉え、新しい組合せを提案し、新しい価値・時間を提供していくセレクトショップ。



公式WEBサイト https://www.loveless-shop.jp/

公式Instagram : @loveless___official(アンダーバー3つ)



