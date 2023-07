[スマートニュース株式会社]

雨の日公演での記憶に残るエピソードや、9人だからこそわかる各メンバーのソロパートの話など、MCとコメント役にわかれてトーク



スマートニュース株式会社は、当社が開発・提供するニュースアプリ「SmartNews」に開設する「TWICEチャンネル」にて、2023年7月15日(土)午前11時より、5月に開催され、計22万人を熱狂させたTWICEの「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」を振り返り、メンバー同士でトークする撮りおろしデジタルムービーを公開します。





デジタルムービーでは、雨の中での開催となった大阪公演でのエピソードや、記憶に残ったメンバーのソロステージ、今後チャレンジしてみたいことについて、MCとコメント役にわかれてメンバー同士でトークしてもらいました。

スペシャルサイト:https://twice-digital-movie-0715-01.smartnews-present.jp/





メンバーも感動!雨のなか「Hare Hare」を歌っている時に晴れ間がさしたエピソードなどを公開





パート1では、MCにMOMOさん、コメント役にNAYEONさん、JIHYOさん、TZUYUさんを迎え、ライブ中、雨が降っていたにも関わらず、「Hare Hare」をパフォーマンスした瞬間、晴れ間がさして感動したエピソードや、自信をもってソロパフォーマンスするメンバーを誇らしく思った話など、メンバーやファンへのそれぞれの想いを話してくれています。パート2では、MCにDAHYUNさん、コメント役にJEONGYEONさん、SANAさん、MINAさん、CHAEYOUNGさんを迎え、雨の中でファンの皆さんが来てくださるのか不安だったエピソードや、初のスタジアム公演で会場の大きさに驚いたこと、今後の公演でチャレンジしたいパフォーマンスについて、メンバー同士でトークを楽しむ模様が収録されています。



その他、パート1、パート2を通じて、メンバー9名がファンへの感謝を語るシーンも多数含まれています。TWICEの関連ニュースとともに、メンバー9名の想いが込められた撮りおろしデジタルムービーをぜひご覧ください。



企画概要





【企画名】

TWICE DIGITAL MOVIE (TWICEデジタルムービー)



【期間】

・Part1: 2023年7月15日(土)午前11:00~7月22日(土)午前10:59

MC:MOMOさん、コメント:NAYEONさん、JIHYOさん、TZUYUさん



・Part2: 2023年7月22日(土)午前11:00~7月29日(土)午前10:59

MC:DAHYUNさん、コメント:JEONGYEONさん、SANAさん、MINAさん、CHAEYOUNGさん



【視聴方法】

STEP1:SmartNewsアプリをダウンロード

STEP2:SmartNewsアプリ内で「TWICE」と検索して「TWICEチャンネル」タブを追加

STEP3:「TWICEチャンネル」上部の映像サムネイルをタップして視聴



【注意事項】

※既に「SmartNews」をダウンロードしている方は再ダウンロードする必要はありません

※Part1、Part2ともに1週間限定の公開となります

※アプリ内映像に関して、SNSをはじめ、その他の動画サイトへのアップを固く禁じます



TWICEについて







韓国で2015年デビュー。日本では2017年デビューで今年6月に6周年を迎えた。2022年に開催された「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」では、応募総数70万人超、合計15万人を動員した東京ドーム公演が、メディア各所で報道され絶大な人気を証明し、多くのファンを魅了。今年は、3月にアメリカ・ビルボード主催の『Billboard Women In Music 2023』で韓国発ガールズグループとしては、TWICEが初めての受賞となる「Breakthrough Artist」部門を受賞。最近では、世界有数の音楽チャートで、韓国発女性アーティストとしてアメリカ史上最高の記録を打ち立て、世界中のファンを魅了しながらグローバルアーティストとしての活躍の幅を広げている。



SmartNewsについて https://www.smartnews.com/ja/





3,000媒体による圧倒的情報量と、1,000を超える多彩なジャンルのニュースを無料でお届けする、情報量No.1※のニュースアプリです。世の中で「いま」起きていることから、趣味にまつわることまで、良質で身近な情報を毎日お届けしています。その他にも、近くの飲食店やコンビニですぐに使えるクーポンや、2億回以上使用されるお天気機能「雨雲レーダー」など、生活に役立つサービスもご提供。すべての機能や情報を完全無料にて、アプリ上でまとめてチェックいただけます。

※ICT総研 2021年モバイルニュースアプリ市場動向調査より「掲載媒体数3,000媒体」



スマートニュース株式会社について http://about.smartnews.com/





スマートニュース株式会社は、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、2012年6月15日に設立されました。日本と米国でニュースアプリ「SmartNews(スマートニュース)」を運用しています。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、世界中から集めた良質な情報を一人でも多くの人々に届けていきたいと考えています。



