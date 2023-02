[株式会社インターメスティック]

メガネブランド「Zoff(ゾフ)」を運営する株式会社インターメスティック(本社:東京都港区)はウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品ライセンス契約に基づき、ウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年を祝して、「Disney100」テーマのコレクション第2弾を2023年3月3日(金)に、全国のZoff 店舗(アウトレット店除く)、およびZoff公式オンラインストア他で販売いたします。





今回発売する「Disney100」をテーマにした新コレクションは以下の2シリーズです。

・「Disney Collection created by Zoff | Disney100 “OSWALD THE LUCKY RABBIT”(ディズニーコレクション クリエイテッド バイ ゾフ ディズニー100 “オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット”)」

・「Disney Collection created by Zoff | Disney100 “Mickey & Friends”(ディズニーコレクション クリエイテッド バイ ゾフ ディズニー100 “ミッキー&フレンズ”)」





Zoff初となる「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」をモチーフとした特別な1本





「オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット」は、1927年から1928年にかけてウォルト・ディズニーが製作した短編シリーズに登場するうさぎのアニメーションキャラクターです。オズワルドをモチーフにしたZoff初のコレクションには、Disney100をテーマにしたプラチナカラーの専用メガネケースとメガネ拭きが付属しています。オズワルドのメガネが、うさぎ年である2023年にさらなるラッキーを連れてきてくれるかも。



■商品概要

【商品名】Disney Collection created by Zoff | Disney100 “OSWALD THE LUCKY RABBIT”

ディズニーコレクション クリエイテッド バイ ゾフ ディズニー100 “オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット”

【種類】1型 1種類

【発売日】2023年3月3日(金)

【価格】16,600円(税込・セットレンズ代込)※オズワルド専用メガネケース、メガネ拭きがセット

【取扱店舗】Zoff全店(アウトレット店除く)、Zoff公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店、Zoff ZOZOTOWN店、Zoff i LUMINE店・ショップディズニー(予定)

【Disney100特設ページ】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_disney100.aspx

【“OSWALD THE LUCKY RABBIT”特設ページ】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_oswald.aspx

【一般のお客様のお問い合わせ先】ゾフ カスタマーサポート0120-013-883(平日11時~18時)





■商品詳細

【OSWALD THE LUCKY RABBIT】(1型1種類):16,600円(税込・セットレンズ代込)



Detail POINT





■付属品



「Disney100」をテーマにしたプラチナカラーのオリジナルケースと、オズワルドの様々な表情を描いたメガネ拭きが付きます。







ドナルドダック、グーフィー、プルートも登場!アメリカンPOPな雰囲気のコレクション







ミッキーマウスやミニーマウスをはじめ、ドナルドダックやグーフィー、プルートなどをモチーフにした“Mickey & Friends(ミッキー&フレンズ)”も同時発売。レトロなアートワークとデザインは、「Disney100」からインスピレーションを受け、過去100年にわたりディズニーとファンが一緒に作ってきた数え切れない思い出を表現しています。短気なドナルドダック、ひょうきんなグーフィー、忠犬のプルートのイラストで、お客様に幸せと喜びを提供することを目指した楽しいシリーズです。



■商品概要

【商品名】Disney Collection created by Zoff | Disney100 “Mickey & Friends”

ディズニーコレクション クリエイテッド バイ ゾフ ディズニー100 “ミッキー&フレンズ”

【種類】3型 全12種類

【発売日】2023年3月3日(金)※2023年2月22日(水)11時よりZoff公式オンラインストアにて先行予約開始

【価格】8,800円(税込・セットレンズ代込)※オリジナルのメガネケース、メガネ拭きがセット

【取扱店舗】Zoff全店(アウトレット店除く)、Zoff公式オンラインストア、Zoff楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店、Zoff ZOZOTOWN店、Zoff i LUMINE店(予定)

【Disney100特設ページ】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_disney100.aspx

【“Mickey & Friends”特設ページ】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_disney100_mickey-friends.aspx

【一般のお客様のお問い合わせ先】ゾフ カスタマーサポート0120-013-883(平日11時~18時)





■商品詳細

【Mickey & Friends】(3型12種類):各8,800円(税込・セットレンズ代込)

■Mickey Mouse Model

ロゴマークと微笑むミッキーマウスをモチーフにした、レトロでキュートなデザイン。







■Minnie Mouse Model

ミニーマウスの素敵な表情をモチーフにしたデザイン。





■Donald Duck Model

ドナルドダックがスクリーンデビューした当時の貴重なアートを使用。





■Minnie&Friends Model

ミニーマウスやドナルドダック、グーフィー、プルートのアートをデザイン。



Detail POINT





■付属品

オーロラに輝く「Disney100」のロゴがデザインされた今年だけの特別なデザイン。

全てのフレームに、オリジナルケースとメガネ拭きがセットになります。

※柄や色味の出方に個体差があり、画像と異なる場合がございます。





