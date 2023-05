[ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社]

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区)は、6月9日(金)公開予定のディズニー映画最新作『リトル・マーメイド』からインスパイアされたアイテムをディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアshopDisney(ショップディズニー)で6月2日(金)より、ディズニーフラッグシップ東京では先行して5月30日(火)より順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。





▶ 特集ページ:http://shopDisney.jp/movie/the-little-mermaid/2023/



ディズニーストアから、6月9日(金)公開予定のディズニー映画最新作『リトル・マーメイド』からインスパイアされたアイテムが新登場!公開に先駆けて、映画をモチーフにしたアートを用いたアイテムを多数ご用意しました。

ラインナップは、ぬいぐるみやスノードームなどのコレクタブルアイテムをはじめ、バックパックやデニムジャケット、Tシャツといった身につけて楽しめるアパレルなどを多数取り揃えています。そのほかにも、「パート・オブ・ユア・ワールド」のミュージックが流れるシンギングドールや、クッションとしても使える2WAYブランケット、マグカップなどのホーム雑貨が揃い、映画と一緒に子どもから大人まで幅広くお楽しみいただけるコレクションとなっています。



[画像掲載商品]

ピンバッジ<アリエル> 1,760円/ ピンバッジ<アースラ> 2,090円/

ノートブック・ボールペンセット 5,280円/ タンブラー 2,640円/

マグカップ 3,080円/ シンギングドール 6,050円



[商品一部抜粋]





ディズニー映画最新作『リトル・マーメイド』



あの「美女と野獣」「アラジン」を超える、待望の実写映画化!



6月9日(金)劇場公開

アリエルの歌声が、世界中に魔法をかける



ディズニー映画最新作

『リトル・マーメイド』公式サイトURL:https://www.disney.co.jp/movie/littlemermaid



(C) 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.







※ 画像をご使用の場合は、コピーライト (C) Disney を必ずご記載ください。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合があります。



