molly、2023年春の訪れを告げる配信シングル「ジャスミン」のリリースが3月8日に決定した。







ジャスミンの花言葉は「愛想が良い」。2022年にvoの近藤芳樹がぶつかった壁、知らぬ間に愛想を取り繕い自分自身を見失ってしまいそうになった時、続ける事、無理に周りに合わせない事が大切だと気がついた、未来の自分への誓いの歌。molly真骨頂の真っ直ぐなロックに微量のひねりを加えたPOPチューンとなっている。



カップリングにはmolly初のカバー曲、テレビ東京系アニメ『銀魂』オープニング・テーマとしてmolly同世代多くの記憶に残るモノブライト「アナタMAGIC」を収録。メンバーの大好きなナンバーでもあり、当時のリスナーも思わずほくそ笑むリスペクトを込めたアレンジが聴きどころ。



桃野陽介氏(モノブライト)からコメントも到着。

『「アナタMAGIC」が初めてカバーされるという事で、聴かせていただきました!近藤くんの優しいのにクセのある声がニクい!スピッツのような優しい歌も歌えるだろうし、モノブライトのようなひねくれた歌も歌える能力者だと感じました。楽曲の持っている元気さもローファイな優しさに振り切れてる。振り切れてる音楽はいつの時代も気持ちがいいと再認識させてもらいました!ありがとう☆』



2023年11月11日にはmolly初のワンマン<molly town vol.2>を名古屋地元、ホームのライブハウス、新栄RAD SEVENで行う事が決定している。



※digital single 『ジャスミン』



3月8日リリース

収録曲: M1.ジャスミン M2.アナタMAGIC (モノブライト・カバー)

配信リンク: https://orcd.co/molly_jasmine



※molly 初ワンマン公演

<molly town vol.2>

11月11日(土) 新栄 RAD SEVEN

チケット発売中:e+ https://eplus.jp/sf/detail/3806300001

OPEN 18:00/START 18:30 チケット代:前売り2,000円(ドリンク代別)



※molly プロフィール

日本の中心、地元<名古屋>をこよなく愛する3人組バンド。'19年春に活動スタート、メンバーチェンジを経て現体制となり、現在は新たにサポートベースを迎えて活動を続けている。

感情がそのまま溶け込んだ繊細な歌声と、瞬間を謳歌するエネルギーで聴くものを惹き込むライブが魅力。

幸せな距離感で側にいてくれるバンド。名古屋のライブハウスを中心に果敢に活動中。



molly are 近藤芳樹(vo.g) ハイスクール・ジュニアやますけ(g) 谷田七海(dr)



molly official HP: http://molly.jp/

Twitter: @molly2227

Instagram: @molly__2227

TikTok: @molly.bandjpn

YouTubeChannel: https://youtube.com/channel/UClglQmLSesT4XUisrRdkARQ



