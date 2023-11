[三井不動産株式会社]

期間:2023年11月10日(金)~2024年2月14日(水)



一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントは、2023年11月10日(金)から2024年2月14日(水)の期間、日本橋の中央通り沿いに並ぶ重要文化財や大型複合ビル、江戸桜通り沿いの桜並木を明るく灯す「日本橋イルミネーション2023」を開催します。





日本橋イルミネーション2023のポイント





“こころ躍る NIHONBASHI”をテーマに、合計20万球超のイルミネーションが街を彩る





今年のイルミネーションは“こころ躍る NIHONBASHI”がコンセプトです。イルミネーションがまだ日本になかった時代も、きっと日本橋を訪れる人々は冬の星空や家々の明かりを見ながらこころを躍らせていたはずです。「いつの時代も、人々が楽しい気持ちになる日本橋でありたい。」という願いを込めて、今年も日本橋のイルミネーションを展開します。江戸桜通りと本町通りでは、暖かい色味のイエロー系をキーカラーとしたLEDライト合計20万球超のイルミネーションを展開します。



日本橋・中央通り沿いの重要文化財や商業施設も連動してライトアップ







COREDO室町テラス、日本橋三井タワーなどの大型商業施設や、重要文化財に指定されている三井本館など、中央通り沿いの各施設でも、キーカラーと連動した施設ライトアップを行います。暖かな煌めきをまとった日本橋で、特別なクリスマスをお楽しみいただけます。



日本橋イルミネーション2023 実施概要





期間 :2023年11月10日(金)~ 2024年2月14日(水)

点灯時間:17:00~24:00(予定)※期間/点灯時間については変動する場合あり

問合せ先:一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント https://muromachi-area.jp/contact/

主催 :一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント

後援 :中央区、一般社団法人中央区観光協会

協賛 :OVOL 日本橋ビル 、 COREDO 室町1(室町東三井ビルディング)、COREDO室町3

(室町ちばぎん三井ビルディング)、COREDO室町テラス(日本橋室町三井タワー)、

日本橋アステラス三井ビルディング、日本橋本町東急ビル 、日本橋三井タワー、

PMO日本橋室町、三井本館、YUITO(日本橋室町野村ビル)、

YUITO ANNEX(浮世小路千疋屋ビル)、三井不動産株式会社



連携イベントのご紹介





映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』公開記念!「ウォンカのチョコレートツリー」





12月8日(金)公開する映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』とコラボしたクリスマスツリー「ウォンカのチョコレートツリー」が、11月15日(水)から12月25日(月)のクリスマスまで、COREDO室町テラス 大屋根広場に登場します。



“ウォンカのチョコレートツリー”は主人公ウィリー・ウォンカが亡き母と夢見たチョコレート店の中央で輝く桜色の木をイメージし、ウォンカのテーマカラーであるバーガンディやピンクのオーナメントと桜色のイルミネーションが可愛らしく輝きます。また、ツリーからはチョコレートの香りが漂い、まるで映画の中のチョコレート店に来店したかのような心躍り出す世界感が詰まった特別なクリスマスツリーとなっています。ツリー前にはウォンカとウンパルンパと記念撮影ができるフォトスポットも設置します。大屋根広場全体が桜色のライティングで幻想的なピンクの光に包まれるかのような演出とともに、ご家族、大切な人と“ウォンカのチョコレートツリー”で心温まるクリスマスシーズンをお楽しみください。



この冬、映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』が日本中にチョコレートの魔法をかける。



映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』(12月8日(金)公開)



★日本中がチョコレートの魔法にかかる★

世界中を虜にした名作『チャーリーとチョコレート工場』で有名な工場長ウィリー・ウォンカの若き日の物語。夢見ることを禁じられた町で、ウォンカは母と夢見た世界一のチョコレート工場をつくることができるのか―?「ハリー・ポッター」シリーズのプロデューサーが、次世代のジョニー・デップとの呼び声高いティモシー・シャラメ、名優ヒュー・グラントら超豪華キャストを迎えて贈る、歌と魔法と感動のファンタジー超大作!



監督・脚本:ポール・キング(『パディントン』(16)『パディントン2』(18))

製作:デイビッド・ヘイマン(「ハリー・ポッター」シリーズ)

原案:ロアルド・ダール

出演:ティモシー・シャラメ/ヒュー・グラント/オリビア・コールマン

サリー・ホーキンス/ローワン・アトキンソン(「ミスター・ビーン」シリーズ)

配給:ワーナー・ブラザース映画 (C) 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

■公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/wonka/index.html

■公式Twittter: @WonkaMovie_jp

■公式Instagram: @wonkamovie_jp #ウォンカ



■「ウォンカのチョコレートツリー」実施概要

期間 :2023年11月15日(水)~12月25日(日)

問合せ先:事務局:一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント

映画公式HP:https://wwws.warnerbros.co.jp/wonka/index.html

主催 :ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

協力 :一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント



同時開催イベントのご紹介







2023年11月22日(水)から11月24日(金)の期間、「日本橋の街角にもっと気軽に音楽を!」という想いをもとに参加型音楽イベント「NIHONBASHI PUBLIC JAZZ」を日本橋を舞台に開催します。国内外のJAZZプレイヤーが集結する「コレド室町テラス大屋根広場 JAZZステージ」や、開放的で親しみやすい会場で飲食もでき、ジャムセッションやバンド演奏のものステージ上で歌うことができるのど自慢大会を開催する「福徳の森 PUBLIC ステージ」など、気軽に音楽を楽しめるコンテンツを実施します。



■NIHONBASHI PUBLIC JAZZ 実施概要

期 間:2023年11月22日(水)~24日(金)

共 催:三井不動産株式会社,

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント

THE A.I.R BUILDING

問合せ先:https://theairbuilding.com/contact

公式サイト:https://www.nihonbashipublicjazz.com/



