[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

実施期間:2023年9月23日(土)~ 2023年10月22日(日)



株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮一浩 以下、当社)は、GiGOグループのお店におきまして2023年9月23日(土)より、青月まどか先生による漫画「熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き」のノベルティ付きドリンクの販売を行います。









【ノベルティ付きドリンク】





対象店舗にて、ドリンクご購入1点につき、オリジナルデザインのコースター(全10種)をランダムで1枚

進呈いたします。



■メニュー

ノベルティ付きテイクアウトドリンク 500円(税込)



■販売店舗

GiGO 池袋1号館、GiGO池袋3号館、GiGOコラボカフェ池袋、GiGO 秋葉原2号館、GiGO渋谷、GiGO 仙台、GiGO マーケットスクエアささしま、GiGO 金山、GiGO 難波アビオン、GiGOイオンモール岡山、GiGOコラボカフェなんば千日前、GiGO 広島本通、GiGO アミュプラザくまもと、GiGO 福岡天神、GiGO コラボカフェスタンド札幌ノルベサ 以上 全15店舗





【SNSキャンペーン】





ドリンクの販売を記念してTwitter(X)にてフォロー&リツイートキャンペーンを実施いたします。『GiGOグループのお店 公式アカウント(https://twitter.com/GENDA_GiGO )』をフォローの上で、該当のツイートをリツイートされたお客さまの中から抽選で3名さまに「ノベルティコースターコンプリートセット」を進呈いたします。



■実施日時

2023年9月8日(金) ~ 9月22日(金)

応募規約: https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html





【著作権表記】





(C)️ 青月まどか/宙出版

(C) GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.



【各種公式サイト・Twitterアカウント】





・熱愛プリンス ノベルティ付きドリンク特設サイト

https://tempo.gendagigo.jp/cp23/netsuaiprince/

・GiGOのお店公式Twitterアカウント

https://twitter.com/GENDA_GiGO

・青月まどか先生Twitterアカウント

https://twitter.com/seidukimadoka



※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。



