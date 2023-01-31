葛葉バースデイイベント「Scarlet Invitation…
［ANYCOLOR株式会社］
にじさんじ所属「葛葉」初となるソロライブイベントKuzuha Birthday Event「Scarlet Invitation」がファン待望のBlu-ray化！現在、各取扱店舗にて予約受付中！
ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、当社所属ライバーである「葛葉」初となるソロライブイベントKuzuha Birthday Event「Scarlet Invitation」のBlu-ray発売情報をお知らせいたします。また、各取扱店舗にて現在予約受付中となり、店舗別オリジナル購入特典の詳細も公開いたします。
「葛葉」初のソロライブイベントKuzuha Birthday Event「Scarlet Invitation」のBlu-rayが4月19日(水)に発売決定！
Kuzuha Birthday Event「Scarlet Invitation」は2021年11月10日(水)に開催された、にじさんじ所属VTuber「葛葉」初となるソロライブイベントです。「葛葉」の誕生日当日に居城で開催されたこの生誕祭は、Twitter日本トレンドおよび世界トレンド1位を獲得するなど、誕生日を祝うファンを中心に盛り上がり、各方面で大きな話題を呼びました。
そんなメモリアルイベントがついにファン待望のBlu-ray化。いよいよ、4月19日(水)に発売されます。初回限定生産版は、封入特典として「ライブブロマイド5種&スタンドセット」、「複製直筆メッセージカード」、「ブックレット」が封入され、それらをライブイベント特典として付与された葛葉からの招待状をモチーフとした「特製収納ボックス」に納めてお届けいたします。さらに、DISCには「剣持刀也、不破湊、叶オーディオコメンタリー」を収録。初回限定生産版はファンマストバイの豪華仕様となっていますので、ぜひチェックをお願いいたします！
商品画像
にじさんじオフィシャルストアはじめ、各取扱店舗で予約受付中！さらに店舗別オリジナル特典画像を公開！
にじさんじオフィシャルストアのオリジナル特典は「イヤホンケース」が付属！その他、各取扱店舗でも様々なオリジナル特典が付与されますので、合わせてご確認ください！
■にじさんじ オフィシャルストア：イヤホンケース
■アニメイト：A6紙製ミニスタンドポップ
■タワーレコード（一部店舗を除く）：A4クリアファイル
■Amazon.co.jp：マイクロファイバーミニハンカチ
■HMV＆BOOKS online・HMV店舗(一部店舗を除く)：L版ブロマイド
■TSUTAYAオンライン：2L版ブロマイド
■楽天ブックス：キャラファイングラフ
■ステラワース：角丸長方形缶バッチ
■ソフマップ・アニメガ：B3タペストリー
■あみあみオンラインショップ：連結アクキー缶バッジ
■メロンブックス：ポストカード
■ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)：A3タペストリー
■とらのあな：アクリルキーホルダー
製品概要
Kuzuha Birthday Event「Scarlet Invitation」[Blu-ray]（初回限定生産版）
■発売日：4月19日(水)
■価格：￥9,900（本体9000+税）
■品番：NJSJ-080／POS：4570105094588
■商品仕様
・特製収納BOX
■ DISC収録内容
・ライブ本編映像
・剣持刀也、不破湊、叶オーディオコメンタリー
■封入特典
・ライブブロマイド5種＆スタンドセット
・複製直筆メッセージカード
・ブックレット（8P）
■収録曲
1.OP／2.曇天／3.V.I.P／4.MC1／5.脳内革命ガール2016Ver. ／6.KING／7.MC2／8.サリシノハラ／
9.スパークル／10.MC3／11.SHAMROCK／12.バラエティパート／13.コントレイル／14.MC4／
15.決意の朝に／16.Sign／17.MC5／18.愛言葉II／19.ED
※収録されない楽曲がございます。
※収録曲は通常版と同様です。
※商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。
Kuzuha Birthday Event「Scarlet Invitation」[Blu-ray]（通常版）
■発売日：4月19日(水)
■価格：￥7,700（本体7000+税）
■品番：NJSJ-079／POS：4570105094595
■商品仕様
・トールケース
■ DISC収録内容
・ライブ本編映像
・剣持刀也、不破湊、叶オーディオコメンタリー
■封入特典
・ブックレット（8P）
■収録曲
1.OP／2.曇天／3.V.I.P／4.MC1／5.脳内革命ガール2016Ver. ／6.KING／7.MC2／8.サリシノハラ／
9.スパークル／10.MC3／11.SHAMROCK／12.バラエティパート／13.コントレイル／14.MC4／
15.決意の朝に／16.Sign／17.MC5／18.愛言葉II／19.ED
※収録されない楽曲がございます。
※収録曲は初回限定生産版と同様です。
※商品仕様・内容は予告なく変更になる場合がございます。
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
Twitter：https://twitter.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/
にじさんじ FAN CLUB：https://fanclub.nijisanji.jp/
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Twitter：https://twitter.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/31-16:46）
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