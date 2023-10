[株式会社ベストホスピタリティーネットワーク]

フェスティブシーズンを彩るジュエリーのように輝くルビーカラーのオーナメントをイメージしたスイーツの数々をお届け



ザ ストリングス 表参道(所在地:東京都港区北青山3-6-8、総支配人:宮田宏之)では、1階「Cafe & Dining ZelkovA(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)」にて、『ルビージュエル アフタヌーンティー』と、ご自宅で本格的なアフタヌーンティーをお楽しみいただける『テイクアウト ルビージュエル アフタヌーンティー』を、2023年11月14日(火)~12月25日(月)まで販売いたします。ジュエリーのように輝くルビーカラーのオーナメントをイメージした大人可愛いスイーツの数々がラインナップ。なお、12月1日(金)~12月25日(月)はクリスマス限定のデコレーションをまとって登場いたします。







ジュエリーのように輝くルビーカラーのオーナメントをテーマにしたアフタヌーンティーをご用意いたしました。心躍るフェスティブシーズンに、オーナメントを手に取ってクリスマスツリーへ飾るようなワクワク感をお愉しみいただけます。



スイーツはオーナメントをかたどったグリオットチェリーのムースやラズベリーのケーキ、輝くルビーのジュエリーをイメージしたベリーのゼリーなどが大人可愛く並びます。さらに、クリスマスを彷彿とさせるシュトーレン風のパウンドケーキやツリーの形をしたタルトもラインナップ。12月1日~12月25日のクリスマス期間はタルトがピスタチオクリームで、クリスマスツリーに変身して登場いたします。



また、イギリスのクリスマス伝統菓子「ミンスパイ」を表現したシェフの遊び心あふれるセイボリーにも注目。



お飲み物はシンガポール創業のラグジュアリーティーブランドTWG tea社の紅茶より、期間限定の「レッドクリスマスティー」やハーブティー、フレーバーティー、そのほかコーヒーやカフェラテなど全16種類の中からお好きなだけお召し上がりいただけます。



またオプションにて、苺を使用したフェミニンなシャンパンカクテルや、お食事をメインに楽しまれたい方向けに、コースの最後にミニサイズのアフタヌーンティーが付いた、 ランチとディナープランをご用意しております。お好みや様々なシチュエーションに合わせてお愉しみください。



店内はホワイトを基調としたクリスマスデコレーションがいたることに施され、フェスティブシーズンを煌びやかに彩ります。女子会やデートで心躍るひとときをお過ごしください。







テイクアウト ルビージュエル アフタヌーンティー



3段のアフタヌーンティースタンドとして、そのままテーブルに飾ることができるオリジナルボックスで提供いたします。テーブルを華やかに彩る、輝くルビーカラーのオーナメントをかたどったスイーツの数々をご自宅でもご堪能ください。



<概要>

【販売期間】

2023年11月14日(火)~12月25日(月)

【販売場所】

Cafe & Dining ZelkovA(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ) /ザ ストリングス 表参道 1F

【提供時間】 ※2時間制

アフタヌーンティー 11:30~20:00(L.O. 18:00)

※12月22日(金)、23日(土)、24日(日)、25日(月)

1部 11:30~13:30/2部 14:00~16:00

ミニアフタヌーンティー付コース 11:30~22:00(ランチ L.O. 15:00、ディナー L.O. 20:00)

※12月22日(金)、23日(土)、24日(日)、25日(月)を除く

テイクアウト アフタヌーンティー 12:00~20:00

※12月22日(金)、23日(土)、24日(日)、25日(月)を除く

【料金】 ※税金、サービス料15%込(テイクアウトはサービス料なし)

アフタヌーンティー ¥5,800

※12月22日(金)、23日(土)、24日(日)、25日(月) ¥6,000

ミニアフタヌーンティー付ランチコース ¥5,000

ミニアフタヌーンティー付ディナーコース ¥6,480

テイクアウト アフタヌーンティー(1セット2名様分) ¥8,000

【ご予約・お問い合わせ】

03-5778-4566(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ直通)

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-aft.html#next



【アフタヌーンティーメニュー】 ※店内、テイクアウト共通

■セイボリー

ゼルコヴァ特製ミンスパイ/もち麦のミネストローネ/パストラミサンドイッチ バルサミコアイオリ

■スイーツ

ベリーのジュエルゼリー/国産苺のホワイトチョコレートがけ ラズベリークランブル/ラズベリーケーキ/グリオットチェリーのオーナメントムース/シュトーレン風パウンドケーキ/国産苺のショートケーキ/国産苺のツリータルト(※クリスマス期間はピスタチオクリーム)



【ドリンク メニュー】

シンガポール創業のラグジュアリーティーブランド TWG teaの紅茶、コーヒーなど全16種類

※テイクアウトは TWG teaのティーパック4種類

・オプションドリンク

ウィンターストロベリーティツィアーノ ¥1,800(税込、サービス料15%別)



ヨーグルトリキュールにシャンパンを注ぎ、ストロベリーシロップを沈めて、ダイスカットのストロベリーを浮かべた、フェミニンなシャンパンカクテルです。



【ミニアフタヌーンティー付コース メニュー】

<ランチ>

■前菜(下記より1品)

鮮魚のカルパッチョ or 生ハムと旬のフルーツのサラダ仕立て

■本日のスープ

■メイン料理(下記より1品)

本日の魚料理 or 大山鳥腿肉のハーブマリネ or ビーフハンガーステーキ(+¥800)or ゼルコヴァ特製牛サーロインとガーリックシュリンプのコンビネーション(+¥1,500)

■パン



<ディナー>

■前菜(下記より1品)

鮮魚のカルパッチョ or 生ハムと旬のフルーツのサラダ仕立て or タコのグリル

■本日のスープ

■本日のパスタ

■メイン料理(下記より1品)

本日の魚料理 or 大山鳥腿肉のハーブマリネ or ビーフハンガーステーキ(+¥800)or ゼルコヴァ特製牛サーロインとガーリックシュリンプのコンビネーション(+¥1,500)

■パン



<スイーツ> ※ランチ・ディナー共通

ベリーのジュエルゼリー/国産苺のホワイトチョコレートがけ ラズベリークランブル/ラズベリーケーキ/国産苺のツリータルト(※クリスマス期間はピスタチオクリーム)/国産苺のショートケーキ







【ザ ストリングス 表参道 製菓長】高橋 祐二(タカハシ ユウジ)



幼い頃からものづくりが好きで、無限に広がるお菓子の世界に飛び込む。調理師専門学校を卒業後、ザ・キャピトルホテル 東急にて5年間ベーカリーにてパン・製菓の基礎を学ぶ。その後、ザ・リッツ・カールトン東京ではジュニアスーシェフとして活躍。2017年5月 ザ ストリングス 表参道の製菓 料理長として就任し、季節や素材の味を活かすことはもとより、フォルムやシルエットにも重きを置き、器選びからこだわりをもって、誰もが楽しめるエンターテイメント性のあるスイーツの創作に取り組んでいる。





【店舗概要】Cafe & Dining ZelkovA (カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)



店名に掲げたZelkovA(ゼルコヴァ)には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】11:30~22:00

【電話番号】03-5778-4566(直通)

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/





【施設概要】ザ ストリングス 表参道



表参道駅直結。緑あふれる自然の温もりを感じていただける2つのチャペルと、ニューヨークの5つの街が持つ個性や美感をデザインしたデザイナーズバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える2017年10月にオープンした複合施設です。

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/



