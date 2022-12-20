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2023シーズン トレーニングウェアパートナー決定のお知らせ

2023シーズン トレーニングウェアパートナー決定のお知らせ

［株式会社石川ツエーゲン］

この度、2023シーズンのトレーニングウェアパートナーが下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
なお2023シーズンのトレーニングウェアは2月1日から着用となります。



2023トレーニングウェアパートナー一覧

■トレーニングウェア(胸)
名　称：石川日産自動車販売株式会社／株式会社日産プリンス金沢
所在地：石川県金沢市若宮町ホ47
代表者：代表取締役社長　藤井貴治
U R L ：https://ni-ishikawa.nissan-dealer.jp/top.html



■トレーニングウェア(背中)
名　称：株式会社別川製作所
所在地：石川県白山市漆島町1136
代表者：代表取締役社長　川島直之
U R L ：https://www.betsukawa.co.jp/



■トレーニングウェア(背中)
名　称：金沢ケーブル株式会社
所在地：石川県金沢市南町2番1号 北國新聞会館18階
代表者：代表取締役社長　宮村慎一郎
U R L ：https://www.kanazawacable.jp/



■トレーニングウェア(左鎖⾻)
名　称：株式会社アペックス
所在地：石川県金沢市東蚊爪町ラ47-1
代表者：代表取締役社長　沖野 幸一
U R L ：https://www.apex.ne.jp/index.php



■トレーニングウェア(左袖)
名　称：株式会社平本組
所在地：石川県金沢市笠舞本町1丁目7-5
代表者：代表取締役社長　平本健治
U R L ：http://hiramotogumi.com/index.html



■トレーニングウェア(右袖)
名　称：株式会社エイム
所在地：石川県野々市市御経塚4丁目10
代表者：代表取締役社長　山崎充浩
U R L ：https://www.fitness-aim.com/



■トレーニングウェア(パンツ)
名　称：株式会社シーピーユー
所在地：石川県金沢市西泉4-60
代表者：代表取締役　木屋満晶
U R L ：https://www.cpu-net.co.jp/




■スタッフウエア(右鎖⾻)
名 称：ミューラージャパン株式会社
所在地：神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル
代表者：代表取締役　椿原 裕
U R L ：https://www.muellerjapan.com/


企業プレスリリース詳細へ （2022/12/20-16:46）

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