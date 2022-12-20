［株式会社石川ツエーゲン］

この度、2023シーズンのトレーニングウェアパートナーが下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

なお2023シーズンのトレーニングウェアは2月1日から着用となります。







2023トレーニングウェアパートナー一覧



■トレーニングウェア(胸)

名 称：石川日産自動車販売株式会社／株式会社日産プリンス金沢

所在地：石川県金沢市若宮町ホ47

代表者：代表取締役社長 藤井貴治

U R L ：https://ni-ishikawa.nissan-dealer.jp/top.html







■トレーニングウェア(背中)

名 称：株式会社別川製作所

所在地：石川県白山市漆島町1136

代表者：代表取締役社長 川島直之

U R L ：https://www.betsukawa.co.jp/







■トレーニングウェア(背中)

名 称：金沢ケーブル株式会社

所在地：石川県金沢市南町2番1号 北國新聞会館18階

代表者：代表取締役社長 宮村慎一郎

U R L ：https://www.kanazawacable.jp/







■トレーニングウェア(左鎖⾻)

名 称：株式会社アペックス

所在地：石川県金沢市東蚊爪町ラ47-1

代表者：代表取締役社長 沖野 幸一

U R L ：https://www.apex.ne.jp/index.php







■トレーニングウェア(左袖)

名 称：株式会社平本組

所在地：石川県金沢市笠舞本町1丁目7-5

代表者：代表取締役社長 平本健治

U R L ：http://hiramotogumi.com/index.html







■トレーニングウェア(右袖)

名 称：株式会社エイム

所在地：石川県野々市市御経塚4丁目10

代表者：代表取締役社長 山崎充浩

U R L ：https://www.fitness-aim.com/







■トレーニングウェア(パンツ)

名 称：株式会社シーピーユー

所在地：石川県金沢市西泉4-60

代表者：代表取締役 木屋満晶

U R L ：https://www.cpu-net.co.jp/









■スタッフウエア(右鎖⾻)

名 称：ミューラージャパン株式会社

所在地：神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル

代表者：代表取締役 椿原 裕

U R L ：https://www.muellerjapan.com/





企業プレスリリース詳細へ （2022/12/20-16:46）